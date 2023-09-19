«Пари НН» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
«Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» в 4-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 19 сентября, 17.15, «Стадион Нижний Новгород»
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