Нагельсманн возглавит сборную Германии на срок до конца Евро-2024. Контракт с «Баварией» расторгнут, тренер мог бы получить от клуба 20 млн евро до 2026 года

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз квалификация Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн возглавит сборную Германии.

По информации Bild, Немецкий футбольный союз (DFB) достиг договоренности о сотрудничестве с 36-летним тренером. Он будет руководить национальной командой до завершения домашнего Евро-2024. 

Сторонам осталось согласовать последние детали. Ожидается, что зарплата тренера составит 400 000 евро в месяц. 

Контракт Нагельсманна с «Баварией» расторгнут. Тренер больше не будет получать выплаты от мюнхенского клуба.

«Бавария» объявила об отставке Нагельсманна в марте. На пост главного тренера был назначен Томас Тухель. Однако Нагельсманн продолжал получать выплаты по контракту, который был рассчитан до 2026 года, – в общей сложности он мог бы получить около 20 миллионов евро.

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45 комментариев

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Franky Lampard
Тухель, готовься
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mrbt928d9j
флика осталось в баварию вернуть
+35
-1
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JohnnyDoe
Ответ Ебздрогыч
Это 20 лямов в год, не кисло для тренера сборной!
Тут у всех 3 класса образования или что, какие 20 лямов? Ты 400 на 12 умножить не способен?
+18
0
+18
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JuVero
Ответ <CRISTIANO>
Почти 20 млн в год.... Это адекватно вообще для тренера сборной??????
у тебя проблемы с математикой. 12*400 =4.8 ляма в год.
+14
-1
+13
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Старый Знакомый
норм. как раз, к весне подтянут Тухеля
+8
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Гекдениз Кардениз
Ответ Артём Сергеев
зря ,на такой короткий срок надо было поопытнее тренера
Сборными часто руководят ноунеймы по тренерским меркам просто посмотри кто руководил сборными побеждавшими на Чме 2022 Скалони ноль опыта в работе с клубами 2014 Йоахим Лев бывший помошник Клинсмана в сборной на их фоне Нагельсманн топ тренер с опытом
+8
0
+8
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Артём Сергеев
зря ,на такой короткий срок надо было поопытнее тренера
+6
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Aegaeon Prod.
Ответ <CRISTIANO>
Почти 20 млн в год.... Это адекватно вообще для тренера сборной??????
400 000 евро в месяц
+5
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shishovv
Потом Тухель, Юран и Талалаев
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Unknown Forusha
Самое оптимальное для обоих сторон
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sashafan2
Значит следующий будет Тухель
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Lifar Skladchikov
Ответ Tun
Тухеля в Челси
У Челси тренер в аренде на год. Скоро вернеться.
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Сергей Алексеев
сколько сколько?
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Артём Сергеев
Ответ Гекдениз Кардениз
Сборными часто руководят ноунеймы по тренерским меркам просто посмотри кто руководил сборными побеждавшими на Чме 2022 Скалони ноль опыта в работе с клубами 2014 Йоахим Лев бывший помошник Клинсмана в сборной на их фоне Нагельсманн топ тренер с опытом
Нагель умный парень ,но ему в Баварии не хватило контроля над игроками,а тут такая солянка из разных мест а времени совсем мало остаётся
+2
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j30
на грабли баварии наступают , он же вообще никакой , тем более сборная где мало времени на подготовку
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Tun
Ответ mrbt928d9j
флика осталось в баварию вернуть
Тухеля в Челси
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Tim1ks
Ответ Угараю_с_вас
Как ты считаешь? 400000*12=4 800 000
они ещё такие цифры не проходили
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Born is the King
Миллион за каждый месяц работы. Работа 7 дней каждые 2 месяца, безлимитный лыжный сезон и время для шоппинга
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Алина Наманова
Надеюсь это начало чего то светлого для сборной Германии🙏🏾
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Zonda Zonda
Не будет у него такой зарплаты
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Растиньяк
Полная деградация Германии продолжается
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Artem Piatkov
400 000 тысяч евро в неделю?
Тобишь 19,2 млн в год? Это точно правильные цифры?

Может всё таки 400 тыс в месяц (4,8 млн в год) ?
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Тюменец
Поторопился.
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доктор Ливси
Стало быть, сборная из группы на Евро выходить не собирается?
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петрович сектор1
Хуже не будет точно
При Флике сборная деградировала
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