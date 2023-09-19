Нагельсманн возглавит сборную Германии на срок до конца Евро-2024. Контракт с «Баварией» расторгнут, тренер мог бы получить от клуба 20 млн евро до 2026 года

Юлиан Нагельсманн возглавит сборную Германии.

По информации Bild, достиг договоренности о сотрудничестве с 36-летним тренером. Он будет руководить национальной командой до завершения домашнего Евро-2024.

Сторонам осталось согласовать последние детали. Ожидается, что зарплата тренера составит 400 000 евро в месяц.

Контракт Нагельсманна с «Баварией» расторгнут. Тренер больше не будет получать выплаты от мюнхенского клуба.

« » объявила об отставке Нагельсманна в марте. На пост главного тренера был назначен Томас Тухель. Однако Нагельсманн продолжал получать выплаты по контракту, который был рассчитан до 2026 года, – в общей сложности он мог бы получить около 20 миллионов евро.

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