Нагельсманн возглавит сборную Германии на срок до конца Евро-2024. Контракт с «Баварией» расторгнут, тренер мог бы получить от клуба 20 млн евро до 2026 года
Юлиан Нагельсманн возглавит сборную Германии.
По информации Bild, Немецкий футбольный союз (DFB) достиг договоренности о сотрудничестве с 36-летним тренером. Он будет руководить национальной командой до завершения домашнего Евро-2024.
Сторонам осталось согласовать последние детали. Ожидается, что зарплата тренера составит 400 000 евро в месяц.
Контракт Нагельсманна с «Баварией» расторгнут. Тренер больше не будет получать выплаты от мюнхенского клуба.
«Бавария» объявила об отставке Нагельсманна в марте. На пост главного тренера был назначен Томас Тухель. Однако Нагельсманн продолжал получать выплаты по контракту, который был рассчитан до 2026 года, – в общей сложности он мог бы получить около 20 миллионов евро.
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Тобишь 19,2 млн в год? Это точно правильные цифры?
Может всё таки 400 тыс в месяц (4,8 млн в год) ?
При Флике сборная деградировала