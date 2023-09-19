Матыцин о Гуменнике и Rammstein: «Это компетенция федерации – принимать решение. Надо более ответственно подходить к выбору музыки»

Теги сборная России Олег Матыцин мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Олег Матыцин заявил, что фигуристы должны ответственно подходить к выбору музыки.

Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена к сезону новая короткая программа под песню Sonne группы Rammstein.

Однако на контрольных прокатах он показал старую программу. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.  

«Это разве такая проблема? Это компетенция федерации – принимать решение.

Надо более ответственно подходить к выбору музыки. Я не регулировал этот вопрос и не занимался им», – сказал министр спорта России. 

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки

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23 комментария

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Элла Бурс
Обожаю фразы типа "более ответственно". Это что вообще значит? Только на русском языке? Только гетеросексуальных исполнителей? Только песни группы "Любе"?
+25
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N-fox
Раз это компетенция федерации, а федерация ничего не запрещала, то Петр может катать свою новую программу, получается так?
+18
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Alina Kernes
Ну, так он ответственно и подошёл. По словам фигуристов, Рамштайн это любимый исполнитель Пети. Он очень хотел под него катать. В чем безответственность-то? Вот если бы он к КП не подготовился без уважительной причины, это была бы безответственность.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ N-fox
Раз это компетенция федерации, а федерация ничего не запрещала, то Петр может катать свою новую программу, получается так?
Покатить-то покатит, но его будут топить же беспощадно теперь. Оставить как показалку, а КП менять, тут без вариантов.
+5
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ribikorto
Типа отстранился. Но "надо более ответственно подходить к выбору музыки" очень четко намекает на то что этот выбор не одобряется.
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Vendetta4111323
Имхо, раз никто ничего не запрещал, на следующих соревнованиях пусть Петя выступит с новой КП
+3
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Ковид 07.10.52
Я не запрещал, но музыка не та....ничеиу не учит история...тьфу...рок при ссср запрещали, а потом...
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Sportsfan
Шли которые сутки, но ни мин спорта, ни федерация так и не может ответить на простой вопрос: можно ли Пете катать свою новую программу, чтобы при этом не было санкций в отношении спортсмена и тренера?
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brig_Mercury
Ответ Элла Бурс
Обожаю фразы типа "более ответственно". Это что вообще значит? Только на русском языке? Только гетеросексуальных исполнителей? Только песни группы "Любе"?
Теперь только отечественные и политически грамотные исполнители. Чайковский под вопросом. А всякие Элтоны Джоны, Джорджи Майклы, Queen, Земфиры ещё не известно в какой блуд введут не окрепшую публику.
+3
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Oleg65
Проблема, когда во главе министерств стоят дураки. А так, да, четыре месяца тренировок псу под хвост - никаких проблем. У министра Матыцина.
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arisstopane
"Это компетенция федерации – принимать решение.
Надо более ответственно подходить к выбору музыки."
- он что, совбез оон вообще ни во что не ставит?!
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Ебздрогыч
Пусть тогда министр одевается в костюм большевичка, ездит на ладе, пользуется отечественным смартфоном - пусть показывает ответственность и не спонсирует "недружественные" страны
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T.T.
"Сегодня слушает он джаз, а завтра родину продаст" история видимо ничему не учит
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Василий Мартыхин
Ну хоть один человек скажет наконец, что именно плохого в выступлении под Раммштайн?
Ну хоть один.
Нет, все молчат...
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Lanc
Грамотный эксперт различит русофобию по трём нотам.
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Oleg65
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Покатить-то покатит, но его будут топить же беспощадно теперь. Оставить как показалку, а КП менять, тут без вариантов.
Какие "показалки"? Матыцин приравнял Рамштайн к Верке Сердючке
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Павел Мельников
Человек работал 4 месяца в поте лица. Но тут приходит Матыцин, который уже забыл, когда что-то тяжелее бумажек в офисе поднимал, и говорит: "сам виноват, Петя".
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Wiley Fox
Пусть идиоты из ффкр вывесят список запрещенных композиций

Под Пугачёву нельзя? А песков, который педерация-федерация , ей руки целует почему?
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Кавабунга Шреддоголовый
Это дело фигуриста выбирать музыку, а не олежи-черкизона
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N-fox
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Покатить-то покатит, но его будут топить же беспощадно теперь. Оставить как показалку, а КП менять, тут без вариантов.
Это да. Не простят.
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Oleg65
Ответ Ебздрогыч
Пусть тогда министр одевается в костюм большевичка, ездит на ладе, пользуется отечественным смартфоном - пусть показывает ответственность и не спонсирует "недружественные" страны
Он подходит "ответственно": Китай - дружественная страна. И вообще, "это другое"!
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