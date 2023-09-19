Матыцин о Гуменнике и Rammstein: «Это компетенция федерации – принимать решение. Надо более ответственно подходить к выбору музыки»
Олег Матыцин заявил, что фигуристы должны ответственно подходить к выбору музыки.
Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена к сезону новая короткая программа под песню Sonne группы Rammstein.
Однако на контрольных прокатах он показал старую программу. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.
«Это разве такая проблема? Это компетенция федерации – принимать решение.
Надо более ответственно подходить к выбору музыки. Я не регулировал этот вопрос и не занимался им», – сказал министр спорта России.
Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?
Почему отмена Rammstein, доносы и цензура – катастрофа не только для нашей фигурки
Надо более ответственно подходить к выбору музыки."
- он что, совбез оон вообще ни во что не ставит?!
Ну хоть один.
Нет, все молчат...
Под Пугачёву нельзя? А песков, который педерация-федерация , ей руки целует почему?