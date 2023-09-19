Матыцин о Гуменнике и Rammstein: «Это компетенция федерации – принимать решение. Надо более ответственно подходить к выбору музыки»

Олег Матыцин заявил, что фигуристы должны ответственно подходить к выбору музыки.

Фигуристу Петру Гуменнику была поставлена к сезону новая короткая программа под песню Sonne группы Rammstein.

Однако на контрольных прокатах он показал старую программу. Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что в федерации назвали выбор музыки нежелательным.

«Это разве такая проблема? Это компетенция федерации – принимать решение.

Надо более ответственно подходить к выбору музыки. Я не регулировал этот вопрос и не занимался им», – сказал министр спорта России.

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?

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