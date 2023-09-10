Гауфф выграла US Open, Изидор в «Зените», ничьи Англии и Италии, новое поражение Германии, прошел матч памяти Цымбаларя, Каширина лишена трех побед на ЧМ и другие новости

1. 19-летняя Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко в финале US Open. Американка выиграла первый «Большой шлем» и дебютирует в топ-3. На турнире она заработала 3 млн долларов.

2. «Локомотив» отдал Вильзона Изидора «Зениту» в аренду с обязательным выкупом. Форвард взял 10-й номер.

3. Квалификация Евро-2024. Италия сыграла вничью с Северной Македонией в первом матче под руководством Лучано Спаллетти, Англия поделила очки с Украиной, Швеция забила 5 мячей Эстонии.

4. Германия крупно проиграла Японии (1:4) в товарищеском матче. У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних (пусть и товарищеских) матчах, общий счет – 6:13. Летом писали, что у Флика есть два матча на демонстрацию конкурентоспособности сборной – первый он уже проиграл, дальше – Франция.

5. Кубок мира по регби-2023. Италия обыграла Намибию, Австралия победила Грузию, Аргентина уступила Англии.

6. КХЛ. «Металлург» выиграл у «Витязя», «Сибирь» пропустила 6 шайб от «Автомобилиста», «Авангард» обыграл «Барыс».

7. Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина лишена трех побед на чемпионатах мира из-за допинг-бана.

8. Легенды «Спартака» обыграли сборную мира (2:1) в матче памяти Ильи Цымбаларя. Роман Павлюченко забил победный гол.

9. Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл пасьют на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону, Латыпов – 2-й, Бабиков – 3-й. В женской гонке преследования победила Виктория Сливко, Гореева – 2-я, Казакевич – 3-я.

10. Спортивные федерации на Украине могут лишиться национального статуса за солидарность с Россией.

11. Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле – августе. Он обошел Тюкавина, Сафонова, Бонгонда и Кассьерру.

12. «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Николя Пепе. «Канониры» купили игрока за 72 млн фунтов.

13. «Реал» – самый дорогой футбольный клуб мира в рейтинге Forbes, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я. «Даллас Ковбойс» из НФЛ лидируют среди всех видов спорта, «Голден Стэйт» – в топ-3.

14. РФС сообщил клубам, что не может ставить игры Фонбет Кубка России на позднее время из-за требований УЕФА: «Необходимо завершить матчи до начала еврокубков».

15. Ромео Лавия повредил голеностоп на тренировке. Купленный за 58 млн фунтов хавбек еще не играл за «Челси».

16. «Барса» продает траву с газона «Камп Ноу» в виде сувениров. Цены – от 20 до 420 евро.

17. Чемпионат мира по баскетболу-2023. Латвия разгромила Литву и заняла 5-е место, 29+10+8 от Дончича помогли Словении обыграть Италию в матче за 7-е место.

18. 25 упаковок гашиша со старым лого «Ювентуса» изъято в итальянском городе Кассино. Собака по кличке Иско участвовала в операции, задержаны три человека без паспортов Евросоюза.

19. UFC 293. Александр Волков победил Тая Туивасу удушающим приемом во втором раунде.

20. «Интер Майами» без Месси обыграл «Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Цитаты дня.

Холанд о «Золотом мяче»: «Верю в себя, шансы есть. Я среди лучших форвардов. Лучший ли? Возможно»

Валерий Карпин: «Чтобы быть лучшим в мире, необязательно владеть двумя ногами. У Месси только левая – и что? Если головы нет, можно быть хоть трехногим, а толку?»

Тренер сборной Норвегии о «Золотом мяче»: «Выбор будет между Месси, Мбаппе и Холандом. Победит Лео – из-за ЧМ»

Мостовой об обучении на тренера: «Каких слов только не наслушался – «слепые зоны», квадраты какие-то. Всю жизнь играл – ни разу про слепую зону не слышал»

Вячеслав Фетисов: «МОК и ЮНЕСКО продали главную идею олимпизма, хартию и Кубертена. Предали миллионы детей во всем мире. Это плевок в историю»

Зарема о трансфере Изидора в «Зенит»: «Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем. Не подойдет – отправят в «Сочи»

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