Спортивные федерации на Украине могут лишиться национального статуса за солидарность с Россией

Теги Политика Фехтование

Спортфедерации Украины могут лишиться национального статуса за солидарность с РФ.

Как сообщил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук, соответствующий документ принят кабмином. 

Предусматривается, что ту или иную федерацию могут лишить статуса национальной, если спортсмены, тренеры или другие ее члены совершат действия, которые «подрывают авторитет Украины в мировом спортивном движении» путем проявления солидарности с представителями России.

В апреле Министерство молодежи и спорта Украины предложило лишать федерации национального статуса и финансовой поддержки в случае участия их спортсменов в международных соревнованиях с гражданами России и Беларуси.

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12 комментариев

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SS19
Других же проблем нет, кроме этой )
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Маргарита В Сафронова
Бред становится всӗ бредовй.
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Владимир Харько
Вот когда лишат, тогда и поговорим.
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Оскар Муравьёв
Украины уже в принципе не существует
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Андрей Балабаев
А us open это касается?)
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