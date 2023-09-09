«Локомотив» отдал Изидора «Зениту» в аренду с обязательным выкупом. Форвард взял 10-й номер

Вильзон Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит».

Московский клуб сообщил, что отдал форварда в аренду до конца сезона. Предусмотрен обязательный выкуп.

«Зенит» отметил, что достигнуто соглашение «об аренде нападающего с опционом выкупа».

В новой команде 23-летний футболист взял 10-й номер.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Изидор забил 8 голов за 20 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fc-zenit.ru

Изидор в «Зените» – шок. Много вопросов, зачем этот трансфер

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS