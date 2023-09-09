«Локомотив» отдал Изидора «Зениту» в аренду с обязательным выкупом. Форвард взял 10-й номер
Вильзон Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит».
Московский клуб сообщил, что отдал форварда в аренду до конца сезона. Предусмотрен обязательный выкуп.
«Зенит» отметил, что достигнуто соглашение «об аренде нападающего с опционом выкупа».
В новой команде 23-летний футболист взял 10-й номер.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Изидор забил 8 голов за 20 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: fc-zenit.ru
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