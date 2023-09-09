«Локомотив» отдал Изидора «Зениту» в аренду с обязательным выкупом. Форвард взял 10-й номер

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия трансферы Вильзон Изидор Футбол

Вильзон Изидор перешел из «Локомотива» в «Зенит».

Московский клуб сообщил, что отдал форварда в аренду до конца сезона. Предусмотрен обязательный выкуп.

«Зенит» отметил, что достигнуто соглашение «об аренде нападающего с опционом выкупа».

В новой команде 23-летний футболист взял 10-й номер.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Изидор забил 8 голов за 20 игр. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: fc-zenit.ru

Изидор в «Зените» – шок. Много вопросов, зачем этот трансфер

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197 комментариев

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Арасланов Роман
Интервью Изидора Sport24 от июля 2022 года: «Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда — «Локомотив».
+270
-11
+259
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Roman
Ответ pav11k
Интересно, на что надеется Локо в случае травмы/дисквалификации/ухода Дзюбы
Атути Аванти Владислав Сарвели
+155
-2
+153
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TaR
И не плачет даже в России, а вполне улыбается
+110
-1
+109
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Alfox
Ответ Арасланов Роман
Интервью Изидора Sport24 от июля 2022 года: «Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда — «Локомотив».
да у них в команде таких любят))))
+110
-27
+83
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Mike 60
Ответ Арасланов Роман
Интервью Изидора Sport24 от июля 2022 года: «Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда — «Локомотив».
Аля Марио ))
+69
-7
+62
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Miron_8383
Семак Медведеву: "Нам нужен Экитике, моложой французский форвард из ПСЖ"
Медведев: "Но у нас в Зените уже есть Экитике"
Экитике в Зените: молодой французский форвард из РЖД
+66
-7
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Fazfaz
Третья крыса за год
+70
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bellyashe
Ответ 4ipolla
Мне кажется, или уже вся страна болеет не за кого-то, а против конкретной команды?!
вам кажется) один город на букву м, хозяином которого в последние годы является Зенит - не вся страна)
+103
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pav11k
Интересно, на что надеется Локо в случае травмы/дисквалификации/ухода Дзюбы
+36
-4
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УсыЧерчесова
А как же беременная жена и желание уехать домой? Или Питер - это почти Франция?
+29
0
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Tomas Nepotrebko
Ответ 4ipolla
Мне кажется, или уже вся страна болеет не за кого-то, а против конкретной команды?!
да. почитайте комменты к новостям про Спартак
+36
-13
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Юрий Луговой
да уж позорно конечно. и трансферное окно явно Локо провалил, и сами не купили форварда, который явно был нужен, ещё и Изидора отдали, вдобавок в Зенит. А Изидор конечно г.. но, хотел типо во Францию, в России ему плохо, А сам в Зенит ушла.
+25
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+22
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trick00
Как и хотел, вернулся на родину!
+16
-2
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4ipolla
Мне кажется, или уже вся страна болеет не за кого-то, а против конкретной команды?!
+91
-78
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Тимур Таубаев
Ну это позор для Изидора , ещё и в аренду.
+19
-6
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Shikari
Ответ pav11k
Интересно, на что надеется Локо в случае травмы/дисквалификации/ухода Дзюбы
пф...а какой смысл что-то выигрывать в РПЛ? Это принесёт много денег? - нет. РЖД перестанет спонсировать? - нет.
+21
-10
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marselo_io_off
За деньги - ДА!
+13
-3
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red hikkikomori
Ответ 4ipolla
Мне кажется, или уже вся страна болеет не за кого-то, а против конкретной команды?!
Москва - не Россия ;)
+21
-11
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Stas Politik
Если не учитывать весь шум вокруг его перехода, то для Зенита это весьма крутое усиление. Появился ещё один форвард с голевым чутьём, который хорошо подходит для комбинационной игры и реализует моменты лучше, чем Кассьерра.
+11
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+9
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Сергей Буевич
Когда в перспективе мелькают лишние пару лямов евро и на луну играть поедешь))) сразу и жена Россию любит, а родить и в Питере можно
+10
-2
+8
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IceBear27
Ответ 4ipolla
Мне кажется, или уже вся страна болеет не за кого-то, а против конкретной команды?!
Конечно. Страна давным давно мечтает о том, чтобы клубы из Москвы отправились бороздить вторую лигу)
+22
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Максим Черкашин
Ответ TaR
И не плачет даже в России, а вполне улыбается
Ну технически, Питер ближе к Европе, чем Москва.:))))
+10
-3
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Александр Ульянов
Ответ Арасланов Роман
Интервью Изидора Sport24 от июля 2022 года: «Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда — «Локомотив».
а как же там якобы жена у него рожает и ему срочно надо уехать
+8
-1
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mishakmv96
Это он так не хотел возвращаться в Россию?
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Игорь Лужков
это тело же ныло, что хочет уехать из России.
+7
-1
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