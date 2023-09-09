Матч памяти Ильи Цымбаларя. Легенды «Спартака» сыграют со сборной мира

Теги Спартак Роман Шишкин Егор Титов Роман Павлюченко Юрий Жирков Анатолий Тимощук Дмитрий Парфенов Андрей Тихонов Юрис Лайзанс Захари Сираков Александр Ширко Деян Радич Максим Бузникин Мэттью Бут Макбет Сибайя Александр Гацкан Алексей Мелешин Владимир Маминов Александр Самедов Юрий Семин Станислав Черчесов Андрей Ещенко Сергей Корниленко Алексей Смертин премьер-лига Россия Ринат Дасаев результаты Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Александр Павленко Олег Романцев Илья Цымбаларь Виктор Онопко Максим Ромащенко Александр Филимонов Огнен Короман Виктор Булатов Константин Головской Гекдениз Карадениз Луис Перейра Робсон Перица Огненович Даме Н’Дойе Дмитрий Хлестов Предраг Ранджелович 1976 Эммануэль Эменике Арас Озбилиз Массимо Каррера Олег Цымбаларь товарищеские матчи (прочее) ретро Футбол

Легенды «Спартака» и сборная мира сыграют в матче памяти Ильи Цымбаларя.

Матч памяти бывшего полузащитника красно-белых пройдет в Москве 9 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Илья Цымбаларь играл за «Спартак» с 1993 по 1999 год. В 1999-м полузащитник сыграл матч за сборную мира – против команды Австралии. Цымбаларь скончался в 2013 году из-за болезни сердца. 

Легенды «Спартака» – Сборная мира – 19:00

Легенды «Спартака»Дмитрий АленичевВиктор БулатовМаксим Бузникин, Константин Головской, Андрей Ещенко, Александр Павленко, Алексей Мелешин, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Робсон, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Роман Шишкин, Олег Цымбаларь, Виктор Онопко.

Тренеры легенд «Спартака»: Олег Романцев, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов.

Сборная мира: Алексей Смертин, Анатолий Тимощук, Александр Мостовой, Предраг Ранджелович, Юрий Жирков, Перица Огненович, Огнен Короман, Макбет Сибайя, Владимир Маминов, Сергей Корниленко, Эммануэль Эменике, Мэттью Бут, Даме Н’Дойе, Александр Гацкан, Арас Озбилиз, Гекдениз Карадениз, Максим Ромащенко, Юрис Лайзанс, Деян Радич, Захари Сираков.

Тренеры сборной мира: Массимо Каррера, Юрий Семин.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Помню Илью. Отличный был футболист 👌 10 лет уже пролетели 🤦‍♂️Илье вечная память 🙏
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тиджани Бабангида
Хорошее дело. Илья Цымбаларь был настоящим трудягой на поле за «Спартак» и сборную. И ушел очень рано
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роберт Дауни-средний
приятно, что иностранцы приехали на игру, несмотря ни на что.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alestern
Интересный будет матч. И скорей всего при заполненных трибунах.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Валенсию с 1999
латыши там на своей тяге от бомбёжки в космос не улетели из-за того что Лайзанс играет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Simplicissimus
Ответ Павел Ермаков
Состав сборной мира меня разочаровал.Тимощук,Корниенко итд.Сбрендили?Вы кого наприглашали?А точнее заткнули дыры?
Они оба возможно лучшие игроки в истории своих стран. ( Глеб и Шева сорри)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
когда для человека надо что то сделать при жизни - их нет, а как пиариться, так тут как тут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Абхалимов
Лайзанса не отлучат от гражданства ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдуард Андре
Отличный был футболист.Вообще в период его игры за Спартак в то время.(90 годов.с 1993года)Он был один из сильнейших игроков того времени в команде.Хотя отличных игроков в те года было не мало.Это вообще считается золотым периодом команды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эдуард Андре
Мостовой за сборную мира?Я думал он больше к составу легенд Спартака подходит.А оно вон как оказывается ...😊
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pok_Toholo
Состав сборной мира впечатляет! Почти как сборная РПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий