Матч памяти Ильи Цымбаларя. Легенды «Спартака» сыграют со сборной мира

Легенды «Спартака» и сборная мира сыграют в матче памяти Ильи Цымбаларя.

Матч памяти бывшего полузащитника красно-белых пройдет в Москве 9 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

играл за « » с 1993 по 1999 год. В 1999-м полузащитник сыграл матч за сборную мира – против команды Австралии. Цымбаларь скончался в 2013 году из-за болезни сердца.

Легенды «Спартака» – Сборная мира – 19:00

Легенды «Спартака»: , , , Константин Головской, Андрей Ещенко, Александр Павленко, Алексей Мелешин, Роман Павлюченко, Дмитрий Парфенов, Робсон, Александр Самедов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Роман Шишкин, Олег Цымбаларь, Виктор Онопко.

Тренеры легенд «Спартака»: Олег Романцев, Ринат Дасаев, Станислав Черчесов.

Сборная мира: Алексей Смертин, Анатолий Тимощук, Александр Мостовой, Предраг Ранджелович, Юрий Жирков, Перица Огненович, Огнен Короман, Макбет Сибайя, Владимир Маминов, Сергей Корниленко, Эммануэль Эменике, Мэттью Бут, Даме Н’Дойе, Александр Гацкан, Арас Озбилиз, Гекдениз Карадениз, Максим Ромащенко, Юрис Лайзанс, Деян Радич, Захари Сираков.

Тренеры сборной мира: Массимо Каррера, Юрий Семин.

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