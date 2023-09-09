Северная Македония – Италия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Теги сборная Италии по футболу высшая лига Северная Македония квалификация Евро-2024 онлайны Футбол

Сборная Италии сыграет в гостях с Северной Македонией в 5-м туре отбора Евро-2024.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Северная Македония – Италия
Дата проведения
9 сентября, 21.45, «Филипп II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблицы квалификации Евро-2024

Статистика квалификации Евро-2024

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