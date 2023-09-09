РФС сообщил клубам, что не может ставить игры Кубка на позднее время из-за требований УЕФА: «Необходимо завершить матчи до начала еврокубков»

РФС отреагировал на просьбу клубов проводить игры Фонбет Кубка России позже.

«РБ Спорт» сообщает, что команды Мир РПЛ, ранее направлявшие письмо с просьбой ставить матчи на вечернее время, получили ответ с указанием на невозможность внесения подобных изменений.

«Расписание матчей группового этапа составлено исходя из необходимости завершить матчи национальных клубных соревнований не позднее, чем за 15 минут до начала матчей европейских клубных соревнований, в те даты, когда матчи проходят в один и тот же день, а также с учетом обязательств РФС перед спонсором турнира и основным вещателем по количеству трансляций матчей Кубка России в прямом эфире на платформах федерального телевизионного канала « », а также «Матч Премьер».

Обращаем ваше внимание, что в исключительном порядке согласовал возможность проводить матчи Кубка России в даты европейских клубных соревнований для действующего формата.

Проблема дневных слотов станет менее актуальной начиная с 6-го тура в связи переходом на зимнее время в Европе, а также с сокращением количества клубов, принимающих участие в плей-офф.

РФС готов организовать совещание для всех вовлеченных сторон с целью разъяснения позиции РФС о назначении времени начала матчей, однако вынуждены сообщить, что изменение времени начала матчей 4-го и 5-го туров группового этапа Пути РПЛ на сегодняшний день не представляется возможным», – отмечается в документе.

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