РФС сообщил клубам, что не может ставить игры Кубка на позднее время из-за требований УЕФА: «Необходимо завершить матчи до начала еврокубков»

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РФС отреагировал на просьбу клубов проводить игры Фонбет Кубка России позже.

«РБ Спорт» сообщает, что команды Мир РПЛ, ранее направлявшие письмо с просьбой ставить матчи на вечернее время, получили ответ с указанием на невозможность внесения подобных изменений.

«Расписание матчей группового этапа составлено исходя из необходимости завершить матчи национальных клубных соревнований не позднее, чем за 15 минут до начала матчей европейских клубных соревнований, в те даты, когда матчи проходят в один и тот же день, а также с учетом обязательств РФС перед спонсором турнира и основным вещателем по количеству трансляций матчей Кубка России в прямом эфире на платформах федерального телевизионного канала «Матч ТВ», а также «Матч Премьер».

Обращаем ваше внимание, что УЕФА в исключительном порядке согласовал РФС возможность проводить матчи Кубка России в даты европейских клубных соревнований для действующего формата.

Проблема дневных слотов станет менее актуальной начиная с 6-го тура в связи переходом на зимнее время в Европе, а также с сокращением количества клубов, принимающих участие в плей-офф.

РФС готов организовать совещание для всех вовлеченных сторон с целью разъяснения позиции РФС о назначении времени начала матчей, однако вынуждены сообщить, что изменение времени начала матчей 4-го и 5-го туров группового этапа Пути РПЛ на сегодняшний день не представляется возможным», – отмечается в документе.

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24 комментария

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luu
Клоуны, зачем вы это исполняете, что и кому вы хотите этим продемонстрировать?
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The_Enot
Каких таких еврокубков!
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pav11k
В Европе Кубок России смотрят и не хотят ничего упустить?
+8
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Jhon Jhon
Ответ luu
Клоуны, зачем вы это исполняете, что и кому вы хотите этим продемонстрировать?
Ну если не исполнять, то надо рвать отношение и выходить из УЕФА навсегда, разве нет?) Не РФС нужен УЕФА, а УЕФА нужен РФС так-то)
+14
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Nick Crosier
Обязательства? Есть ощущение,что только Россия еще хоть каких то обязательств и принципов придерживается в этом мире.Остальные кладут челентано на все. И какие обязательства,если Россия отстранена,сюр какой то.
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Полосатый Октобус*)
Ответ Jhon Jhon
Ну если не исполнять, то надо рвать отношение и выходить из УЕФА навсегда, разве нет?) Не РФС нужен УЕФА, а УЕФА нужен РФС так-то)
Зачем бросаться словами про навсегда, когда можно ПРИОСТАНОВИТЬ? Пока не вернут в еврокубки и в отборы сборную.
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And-Rover
Отстранены, но должны выполнять указания УЕФА. Это чё за дела? Может надо было договориться, что пока можем показывать в то время, в какое удобно. Какая разница сейчас делать разделение по слотам? Смехопонорама.
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Сергей Лимонников
Ответ Сергей48
Интересная позиция?) Вроде как исключили из Еврокубков, но всё равно вовлечены в процесс получается?)
Исключили же временно. И если сейчас выделываться, то отстранение это не уменьшит
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Michael Allakhverdyan
В РФС сидят конченые дегенераты. Будем надеяться, что может какой-нибудь из депутатов возбудится, тема то благодарная.
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Сергей48
Интересная позиция?) Вроде как исключили из Еврокубков, но всё равно вовлечены в процесс получается?)
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Полосатый Октобус*)
Аххаххааххаах
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Ola BP
Не люблю это слово, но тут кроме как куколды ничего не подходит.
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Gani
Фантомная боль — это болевые ощущения в ампутированной части тела, возникающие на фоне безболевого фантома — чувства присутствия удалённой части.
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Moors
https://www.youtube.com/watch?v=kSnrQR9BS80
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Константин Эсперов
Ну да , а то вдруг посередине сезона нас примут обратно в еврокубки и Спартак окажется в плей офф ЛЕ
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Nemecfaeton
Националкуколдская организация этот РФС
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gukmamop
Если поругаться по этому направлению, то еврокубки показывать у нас перестанут, так что все логично
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ks1923
Крепкие объятия жабы и гадюки.
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Dr.aydar
Ответ luu
Клоуны, зачем вы это исполняете, что и кому вы хотите этим продемонстрировать?
Надеются, что если будут слушаться их, то нас вернут в соревнования и т д. Также было с прокатами фильмов - сначала исполняли запрет на показ фильмов, позже забили и начали показывать всё по параллельному импорту
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Таир Бакиев
Ответ Jhon Jhon
Ну если не исполнять, то надо рвать отношение и выходить из УЕФА навсегда, разве нет?) Не РФС нужен УЕФА, а УЕФА нужен РФС так-то)
Давно нужно было и то что под нытье некоторых это не было сделано - огромная ошибка. С УЕФА все равно придется порвать, но время будет упущено.
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Ростовский
Ответ Таир Бакиев
Давно нужно было и то что под нытье некоторых это не было сделано - огромная ошибка. С УЕФА все равно придется порвать, но время будет упущено.
Как раз нет, наоборот, конфликт близится к завершению
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Вадим Сидоров
Ну да, там же Зенит играет в ЛЧ... Ой стоп
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Сергей48
Ответ Сергей Лимонников
Исключили же временно. И если сейчас выделываться, то отстранение это не уменьшит
Кто их знает? Вон параолимпийцев хотят на вечно исключить🤦‍♂️
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