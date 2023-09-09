Лавия повредил голеностоп на тренировке. Купленный за 58 млн фунтов хавбек еще не играл за «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Здоровье Ромео Лавия Футбол

Ромео Лавия в четверг получил травму на тренировке «Челси».

У полузащитника возникли проблемы с голеностопом, передает The Guardian. Сейчас в клубе ожидают результатов сканирования ноги футболиста.

Приобретенный у «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов игрок пока не провел за новую команду ни одного матча. Подробно со статистикой Лавии можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев

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Стахович
Ответ Марат Романов
Один привозит бесконечно ,второй вообще играть похоже не будет.Уберегли Ливерпуль от ошибок пенсы)
Да да,9 сентября это же самое время делать выводы о летних трансферах)
+42
-8
+34
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Марат Романов
Один привозит бесконечно ,второй вообще играть похоже не будет.Уберегли Ливерпуль от ошибок пенсы)
+38
-18
+20
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Иван Иванов
Это жесть.... Не проклятие ли это Ромы?
+8
0
+8
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*MVP*
Ответ ман сити фейк
Если это проклятье то работает не по тем. Не Лавиа с Мудриком отжали Челси
хрен с ними - и с Лавиа, и с Мудриком. у Челси каждый сезон ломаются самые важные игроки - Чилуэлл, Джеймс, Фофана - причем не по разу. Нкунку даже матче не сыграл, а уже сломан, то же касается и бельгийца. это же трэш
+6
-1
+5
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Стахович
Челси и Реал прокляли.И я даже знаю представители какого мерзкого клуба это были
+7
-3
+4
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red hikkikomori
В лазарете видать места больше чем в раздевалке)
+3
0
+3
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Иван Иванов
Ответ Стахович
Челси и Реал прокляли.И я даже знаю представители какого мерзкого клуба это были
Бчк?
+4
-1
+3
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Yri Yrov
Ответ Марат Романов
Один привозит бесконечно ,второй вообще играть похоже не будет.Уберегли Ливерпуль от ошибок пенсы)
но ФСГ же жадные
+2
0
+2
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gPk
Ответ Трент 66
Так он даже в состав на матчи не проходил)
Больше даже
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Артем Русанов
Ответ Ten Hug
"Больше чем клуб" - сокращение клубного девиза )
Ааааа, ясно, спасибо 👊
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Джони Две Куртки
Ответ Стахович
Челси и Реал прокляли.И я даже знаю представители какого мерзкого клуба это были
а МЮ для тебя шутка какая то? у них тоже большое количество сломанных
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Ten Hug
Ответ Артем Русанов
Почему Барселону называют бчк?
"Больше чем клуб" - сокращение клубного девиза )
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Артем Русанов
Ответ Иван Иванов
Бчк?
Почему Барселону называют бчк?
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gPk
Ответ *MVP*
хрен с ними - и с Лавиа, и с Мудриком. у Челси каждый сезон ломаются самые важные игроки - Чилуэлл, Джеймс, Фофана - причем не по разу. Нкунку даже матче не сыграл, а уже сломан, то же касается и бельгийца. это же трэш
Феофана - важный игрок. Ахахахха
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Акира_1
Ответ *MVP*
хрен с ними - и с Лавиа, и с Мудриком. у Челси каждый сезон ломаются самые важные игроки - Чилуэлл, Джеймс, Фофана - причем не по разу. Нкунку даже матче не сыграл, а уже сломан, то же касается и бельгийца. это же трэш
Это объективный уровень американского управления на разных уровнях клуба, начиная от покупки непонятных игроков, заканчивая врачами с улицы, которые не могут нормальные медобследования провести.
+1
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ман сити фейк
Ответ Иван Иванов
Это жесть.... Не проклятие ли это Ромы?
Если это проклятье то работает не по тем. Не Лавиа с Мудриком отжали Челси
+1
-1
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omsk1716
Чукотские шаманы в деле
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SmokingShadow
это карма
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Трент 66
Так он даже в состав на матчи не проходил)
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S. A.
Как же мне нравится нынешний Челси
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deadjoker
Лучше бы медштаб купили. Фофана, нкунку, лавиа с подписания договора сразу в лазарет.
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Акира_1
Челси не просто покупает распиаренных серядняков за огромные деньги, Челси покупает распиаренных травматов, которые даже выйти не могут на поле.
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DEN4irk
вообще не удивлён..!!
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