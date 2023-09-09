Лавия повредил голеностоп на тренировке. Купленный за 58 млн фунтов хавбек еще не играл за «Челси»
Ромео Лавия в четверг получил травму на тренировке «Челси».
У полузащитника возникли проблемы с голеностопом, передает The Guardian. Сейчас в клубе ожидают результатов сканирования ноги футболиста.
Приобретенный у «Саутгемптона» за 53+5 млн фунтов игрок пока не провел за новую команду ни одного матча. Подробно со статистикой Лавии можно ознакомиться здесь.
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