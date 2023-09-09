Вячеслав Фетисов: «МОК и ЮНЕСКО продали главную идею олимпизма, хартию и Кубертена. Предали миллионы детей во всем мире. Это плевок в историю»

Теги Вячеслав Фетисов МОК ОКР Хуан Антонио Самаранч Томас Бах детский спорт Политика ЮНЕСКО Пьер де Кубертен Хоккей

Вячеслав Фетисов обвинил МОК в предательстве идеалов Пьера де Кубертена.

Ранее в Минспорте заявили, что из-за существующих ограничений Россия пропустит Олимпиаду-2024 в большинстве видов спорта.

«Руководство очень слабое. Уверен, при Самаранче (седьмой президент МОК, с 1980 по 2001 годы – прим. Sports.ru) такого не было бы никогда.

Хотя он находился на этом посту во время холодной войны. И бойкоты Игр были дважды: США – в 1980 году и СССР – в 1984-м. Но тогда страны сами принимали решение о неучастии своих спортсменов. Никто не ставил вопрос недопуска и регламентации выступлений. Мировые институты, которые отвечают за международный спорт – МОК, ЮНЕСКО, продали главную идею олимпизма «Спорт во имя мира», олимпийскую хартию и Кубертена. Совсем дешево продали.

Предали миллионы мальчишек и девчонок во всем мире, которые считали, что Олимпийские игры – это что-то особенное, чистое, честное. Мечтали туда попасть, стать продолжателями традиций своей страны. Считаю, это плевок в историю. Я много чего повидал в спорте и в жизни, но это – беспредельно, необъяснимо.

Они тогда должны написать в своих устанавливающих документах, в уставах международных федераций и хартии МОК: «В случае конфликтов страны автоматом лишаются права участия в соревнованиях». Тогда это будет четкое правило, как и положено в спорте, по которому будет понятно: это неспортивная организация. Иначе – это нечестно. Спорт – это честность, прежде всего – спортивный принцип», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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68 комментариев

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Dolard
Вот именно Олимпийские игры -это что-то особенное, чистое и честное. Поэтому таких как Фетисов там видеть и не хотят.
+74
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Ми Ша
Власть и деньги-лакмусовая бумага для определения шкурности человека
+43
-1
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Olga.t
Столько пафоса слитого в пустоту... Ни о чем.
+38
-3
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Vadim Bondaruk
Фетисов продал советские идеи на западные ценности и сбежал в Америку, а потом продал западные ценности на российские деньги и вернулся, действительно образец для подражания
+27
-1
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Самая цитируемая и вообще недура
Очередные пафосные пустые слова. Возвращаемся к лозунгам и съездам партии?
+24
-3
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JL JL
Неужели они думают, что выдавая на гора свои бесконечные: ,,предали, плевок, рвота...’’ что кто-то им уже поверит (окромя только тех, у кого шариков не хватает)!
Это уже вызывает только смех, что плакать хочется.
+17
-2
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Maturmalai
Кубертен вообще-то с симпатией относился к нацистской Германии и поддерживал решение провести там ОИ в 1936 году несмотря на приход Гитлера к власти. В этом свете, реплика Фетисова смотрится очень неловко.
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Ponpony
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Вот интересно Славик, как бандиты Нью Йорка, подельники вора Япончика становятся Министрами, сенаторами, депутатами Госдумы?
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Христиан Юла
"Предали миллионы мальчишек и девчонок во всем мире", мир то при чём!? Тот мир готовится к летним Олимпийским играм в Париже. Вчера баскетбольная Германия обыграла американцев в 1/2 финала чемпионата мира и впервые в истории вышла в финал, в котором сыграет с сербами. Во так живёт тот мир.
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Maturmalai
Ответ Валерий Рзянин
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ЮАР забанили в свое время, вот с этого рояля и лезет. Что-то не припомню протестов Фетисова и вообще кого-либо из СССР по этому поводу.
+8
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369
Интересно, Слава насовсем вернулся или свою хату в Штатах на всякий случай сохранил? Наверное на жену оформлена..
+11
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Atsuktuvas
Извините, я не все реплики Фетисова читал - он там уже мать кузьмы показал или еще нет ?
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Павел Павлов
Ощущение,что Славу на пенсии преследуют мысли,что он во время каръеры недозаработал....
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weaverpro
Что то мне подсказывает что Славик серьёзный эксперт по предательству и про это знает все!
+8
-1
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weaverpro
Ответ evgeniy
Рациональное зерно есть. Отстранять ВСЕ страны, участвующие в военных конфликтах.
Что жертвы агрессии и агрессор на одной планке?
+7
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Ми Ша
Ответ Dolard
Вот именно Олимпийские игры -это что-то особенное, чистое и честное. Поэтому таких как Фетисов там видеть и не хотят.
👋💯👍
+9
-2
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arisstopane
кто не понимает причину отстранения - тот идиот,
те кто не то что понимают, а твёрдо знают причину,
но делают вид, что не понимают - негодяи и подонки!
+10
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Сергей Денисов
Ответ Olga.t
Столько пафоса слитого в пустоту... Ни о чем.
интресно зачем он вернулся в россию.ну и жил бы себе в штатах.или только в России можно балду пинать будучи сидящем в ГД
+6
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Madcomposer
О, вот и дети в ход пошли)
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ash918
кто бы говорил
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arisstopane
В книге «КГБ играет в шахматы» (авторы Б. Гулько, В. Корчной, В. Попов, Ю. Фельштинский) утверждается, что Самаранч был завербован в качестве агента КГБ и оказывал всемерную поддержку СССР[12]; в книге утверждается, что завербованному Самаранчу голосами СССР и других социалистических стран была обещана должность президента МОК.
не быть может!
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Ловушка Джокушкера
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Очередные пафосные пустые слова. Возвращаемся к лозунгам и съездам партии?
можно подумать, что мы куда-то уходили от этого😅
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Кирковский Александр
Ответ ivan555navi
Кубертен воспринимал спорт, как то, что объединяет и спорт должен быть вне политики, как, к примеру, общество Красного Креста. Так что неловко твои потуги клеветать на Кубертена и Фетисова.
Ну и как, объединил спорт всех в 1936 году?
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Maturmalai
Ответ evgeniy
Рациональное зерно есть. Отстранять ВСЕ страны, участвующие в военных конфликтах.
Или перестать вообще состязаться под эгидой стран. Пусть между собой состязаются просто атлеты, а не их страны.
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Maturmalai
Ответ 369
Интересно, Слава насовсем вернулся или свою хату в Штатах на всякий случай сохранил? Наверное на жену оформлена..
Видать, видит возможность в России натырить намного больше, чем заработал за всю свою карьеру в НХЛ. А что? Россия - страна богатая, страна возможностей.
+3
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