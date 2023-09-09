Вячеслав Фетисов: «МОК и ЮНЕСКО продали главную идею олимпизма, хартию и Кубертена. Предали миллионы детей во всем мире. Это плевок в историю»

Вячеслав Фетисов обвинил МОК в предательстве идеалов Пьера де Кубертена.

Ранее в Минспорте заявили, что из-за существующих ограничений Россия пропустит Олимпиаду-2024 в большинстве видов спорта.

«Руководство очень слабое. Уверен, при (седьмой президент , с 1980 по 2001 годы – прим. Sports.ru) такого не было бы никогда.

Хотя он находился на этом посту во время холодной войны. И бойкоты Игр были дважды: США – в 1980 году и СССР – в 1984-м. Но тогда страны сами принимали решение о неучастии своих спортсменов. Никто не ставил вопрос недопуска и регламентации выступлений. Мировые институты, которые отвечают за международный спорт – МОК, ЮНЕСКО, продали главную идею олимпизма «Спорт во имя мира», олимпийскую хартию и Кубертена. Совсем дешево продали.

Предали миллионы мальчишек и девчонок во всем мире, которые считали, что Олимпийские игры – это что-то особенное, чистое, честное. Мечтали туда попасть, стать продолжателями традиций своей страны. Считаю, это плевок в историю. Я много чего повидал в спорте и в жизни, но это – беспредельно, необъяснимо.

Они тогда должны написать в своих устанавливающих документах, в уставах международных федераций и хартии МОК: «В случае конфликтов страны автоматом лишаются права участия в соревнованиях». Тогда это будет четкое правило, как и положено в спорте, по которому будет понятно: это неспортивная организация. Иначе – это нечестно. Спорт – это честность, прежде всего – спортивный принцип», – сказал двукратный олимпийский чемпион.