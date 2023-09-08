Кубок Содружества. Гонка преследования. Смольский стартует первым, Поварницын – 2-м, Поршнев – 3-м, Логинов – 5-м, Латыпов – 6-м

Теги сборная России результаты летний биатлон сборная Беларуси Евгений Гараничев гонка преследования Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Максим Воробей Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Карим Халили Антон Смольский Илья Авсеенко Кубок Содружества Биатлон

9 сентября на этапе Кубка Содружества в Сочи пройдет мужская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» (с 10:35).

Старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Александр Поварницын (Россия) – 0:48

3. Никита Поршнев (Россия) – 0:53

4. Роман Еремин (Россия) – 0:56

5. Александр Логинов (Россия) – 1:02

6. Эдуард Латыпов (Россия) – 1:11

7. Илья Авсеенко (Беларусь) – 1:15

8. Максим Воробей (Беларусь) – 1:16

9. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1:25

10. Антон Бабиков (Россия) – 1:41

11. Василий Томшин (Россия) – 1:46

14. Карим Халили (Россия) – 1:52

23. Максим Цветков (Россия) – 2:15

38. Евгений Гараничев (Россия) – 3:01

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

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1 комментарий

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Афанасия
Смольский золотой дубль скорее всего сделает. Ерёмину хочется медаль, но он пасьюты в прошлом сезоне плохо бегал, все медали в масс-стартах или спринтах.
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