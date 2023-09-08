Кубок Содружества. Гонка преследования. Смольский стартует первым, Поварницын – 2-м, Поршнев – 3-м, Логинов – 5-м, Латыпов – 6-м
9 сентября на этапе Кубка Содружества в Сочи пройдет мужская гонка преследования.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
1-й этап
Сочи, Россия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» (с 10:35).
Старт-лист
1. Антон Смольский (Беларусь)
2. Александр Поварницын (Россия) – 0:48
3. Никита Поршнев (Россия) – 0:53
4. Роман Еремин (Россия) – 0:56
5. Александр Логинов (Россия) – 1:02
6. Эдуард Латыпов (Россия) – 1:11
7. Илья Авсеенко (Беларусь) – 1:15
8. Максим Воробей (Беларусь) – 1:16
9. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1:25
10. Антон Бабиков (Россия) – 1:41
11. Василий Томшин (Россия) – 1:46
14. Карим Халили (Россия) – 1:52
23. Максим Цветков (Россия) – 2:15
38. Евгений Гараничев (Россия) – 3:01
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
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