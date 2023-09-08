Кубок Содружества. Гонка преследования. Смольский стартует первым, Поварницын – 2-м, Поршнев – 3-м, Логинов – 5-м, Латыпов – 6-м

9 сентября на этапе Кубка Содружества в Сочи пройдет мужская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» (с 10:35).

Старт-лист

1. (Беларусь)

2. (Россия) – 0:48

3. (Россия) – 0:53

4. (Россия) – 0:56

5. (Россия) – 1:02

6. Эдуард Латыпов (Россия) – 1:11

7. Илья Авсеенко (Беларусь) – 1:15

8. Максим Воробей (Беларусь) – 1:16

9. Кирилл Стрельцов (Россия) – 1:25

10. Антон Бабиков (Россия) – 1:41

11. Василий Томшин (Россия) – 1:46

14. Карим Халили (Россия) – 1:52

23. Максим Цветков (Россия) – 2:15

38. Евгений Гараничев (Россия) – 3:01

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи