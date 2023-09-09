Украина – Англия. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Украина сыграет с Англией в 5-м туре отбора Евро-2024.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Он будет проходить в польском городе Вроцлав.
Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 9 сентября, 19.00, «Городской стадион»
Таблицы квалификации Евро-2024
Статистика квалификации Евро-2024
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