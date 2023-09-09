КХЛ. «Динамо» примет «Сочи», «Сибирь» против «Автомобилиста», «Авангард» сыграет с «Барысом»

Теги Авангард Металлург Мг Сибирь Лада Витязь Амур Автомобилист результаты матчей КХЛ Барыс Динамо Сочи Хоккей

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Динамо Москва – Сочи
Дата проведения
9 сентября, 13.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Сибирь – Автомобилист
Дата проведения
9 сентября, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео

 

Авангард – Барыс
Дата проведения
9 сентября, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Лада – Амур
Дата проведения
9 сентября, 16.30, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Металлург Мг
Дата проведения
9 сентября, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Фонбет Чемпионата КХЛ

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

2 комментария

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Back to the Future in 2012 :)!!!
Автомобилист. Была уже одна беда, теперь выигрывать опять пора!
+3
-1
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Rodgeras
За омский Авангард всей душой и сердцем!
+1
-1
0
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