КХЛ. «Динамо» примет «Сочи», «Сибирь» против «Автомобилиста», «Авангард» сыграет с «Барысом»
Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 9 сентября, 13.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 9 сентября, 13.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 9 сентября, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 9 сентября, 16.30, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 9 сентября, 17.00, «Балашиха-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Фонбет Чемпионата КХЛ
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