МЛС. «Интер Майами» примет «Канзас-Сити», Месси не сыграет

Теги МЛС Канзас-Сити результаты Интер Майами Футбол

«Интер Майами» примет «Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Игра начнется в 02:30 по московскому времени. Нападающий «Интера» Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины и не сможет принять участие в этом матче. 

Интер Майами – Спортинг Канзас Сити
Дата проведения
10 сентября, 02.30, «DRV PNK Stadium»
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7 комментариев

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AF007
Получается вся надежда только на ментальные импульсы в исполнении Лео Кинга
+2
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Peter Parker
Канзас-сити, моя любимая начальная команда в карьере тренера в Фифа в 00-ые
+1
0
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Отец Абду
Было ожидание, что редакторы в заголовке напишут "Интер Майами" Бускетса или Альбы, пока Месси в сборной...
0
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AchilleZm
Правильно, надо квалифицироваться, Чемпионат Мира 2026 сам себя не выиграет 🇦🇷🧉🌞
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Xm.md
Уже устал пешком ходить?
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Xm.md
Ответ Отец Абду
Было ожидание, что редакторы в заголовке напишут "Интер Майами" Бускетса или Альбы, пока Месси в сборной...
Фанатики обидятся, ты что
0
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