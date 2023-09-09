МЛС. «Интер Майами» примет «Канзас-Сити», Месси не сыграет
«Интер Майами» примет «Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС.
Игра начнется в 02:30 по московскому времени. Нападающий «Интера» Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины и не сможет принять участие в этом матче.
- Дата проведения
- 10 сентября, 02.30, «DRV PNK Stadium»
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