МЛС. «Интер Майами» примет «Канзас-Сити», Месси не сыграет

«Интер Майами» примет «Канзас-Сити» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Игра начнется в 02:30 по московскому времени. Нападающий « » Лионель Месси находится в расположении сборной Аргентины и не сможет принять участие в этом матче.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

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