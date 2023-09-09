25 упаковок гашиша со старым лого «Ювентуса» изъято в Кассино. Собака по кличке Иско участвовала в операции, задержаны три человека без паспортов Евросоюза

Теги Ювентус серия А Италия происшествия животные и спорт контент Футбол

Партия гашиша с логотипом «Ювентуса» изъята в Италии.

В ходе полицейской операции в городе Кассино также были взяты под стражу три молодых человека, которые не являются гражданами стран Европейского союза. В операции приняли участие подразделение полиции Кассино, сотрудники отдела по предотвращению преступлений области Лацио и собаки из кинологического подразделения в Неттуно, специализирующиеся на обнаружении наркотиков.

Подозрения у полиции возникли в ходе стандартной проверки документов у двух граждан без паспортов Евросоюза, которые заметно нервничали. Сообщается, что они ожидали получения вида на жительство. Их квартиру обыскали с привлечением собаки по кличке Иско. Сотрудники полиции обнаружили 5 прозрачных целлофановых пакетов с 3 граммами гашиша, а также 5 тысяч евро, происхождение которых молодые люди не смогли объяснить. На другой квартире было обнаружено 43 грамма гашиша.

При этом собака Иско постоянно рвалась к дому напротив того, что обыскивала полиция. Обнаружив ключи, правоохранители нашли в одной из комнат дома напротив 25 упаковок гашиша по грамму каждая. Отмечается, что на каждой упаковке был изображен старый логотип «Ювентуса». Кроме того, был задержан третий подозреваемый, у которого также не оказалось гражданства Евросоюза.

Сообщается, что всего полиция изъяла в ходе операции 2,5 кг гашиша.

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20 комментариев

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Ansu Fati
Эх такой заголовок пропал)) Спортс вконец потерял хватку
«Иско нашел гашиш в Ювентусе»
+53
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+51
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savik-A.M.
листал ленту и мельком прочитал что изъято не в Кассино а у Кассано , и сразу подумал - так вот что он принимает)))
+11
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+10
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Артур Артур
Ответ Ansu Fati
Эх такой заголовок пропал)) Спортс вконец потерял хватку «Иско нашел гашиш в Ювентусе»
Иско унюхал гашиш в Ювентусе
+9
0
+9
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Ivan Tsioply
Согласен, старый лого Юве каноничен
+5
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Беременный малыш
Полезная информация на спортивном портале🙃
+4
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Taaor
В этой новости прекрасно все!
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Усатый КозлоБык ©
В этой новости прекрасно всё 🤠✌🏻
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Жалько Печалич
помню брал лого Реал Мадрид в обном из онлайн гастрономов
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damondiamond
по коням! возможно, криминал
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ilmir84
это ерунда. вон не так давно аргентинские спецслужбы целые тюки отборной наркоты с эмблемами едресни выследили.кои поставляли сюда педальный конь со своей кокаинщицой,а вы тут Юве приплели...
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wt26qcqnbf
Иско 5-й матч кряду становится лучшим игроком матча
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Усатый КозлоБык ©
Ответ de-fussball
Они ограбили лавку товаров для карнавала. Украли 15 евро и подушку-пердушку. (кф "Невезучие")
Подушку зебрушку
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Мукунку хороший
Ответ damondiamond
по коням! возможно, криминал
Цска здесь не причем
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Дмитрий Караваев
Ответ Беременный малыш
Полезная информация на спортивном портале🙃
Ювентус же фигурирует 😆
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Усы Годзиллы
... ... этого Кассино.

Ты кто такой, ..., чтоб это сделать?
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Мукунку хороший
Возвращаюсь раз под вечер, обкурившись гашиша,
Жизнь становится прекрасна и безумно хороша.(с)
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Ansu Fati
Как говорится - Собака лучший друг человека, но кот никогда не сдаст тебя полиции))
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Уся Ваткин
и это тоже про футбол
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Spaten
Заначки шаманов Погба
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de-fussball
Они ограбили лавку товаров для карнавала. Украли 15 евро и подушку-пердушку. (кф "Невезучие")
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