Партия гашиша с логотипом «Ювентуса» изъята в Италии.

В ходе полицейской операции в городе Кассино также были взяты под стражу три молодых человека, которые не являются гражданами стран Европейского союза. В операции приняли участие подразделение полиции Кассино, сотрудники отдела по предотвращению преступлений области Лацио и собаки из кинологического подразделения в Неттуно, специализирующиеся на обнаружении наркотиков.

Подозрения у полиции возникли в ходе стандартной проверки документов у двух граждан без паспортов Евросоюза, которые заметно нервничали. Сообщается, что они ожидали получения вида на жительство. Их квартиру обыскали с привлечением собаки по кличке Иско. Сотрудники полиции обнаружили 5 прозрачных целлофановых пакетов с 3 граммами гашиша, а также 5 тысяч евро, происхождение которых молодые люди не смогли объяснить. На другой квартире было обнаружено 43 грамма гашиша.

При этом собака Иско постоянно рвалась к дому напротив того, что обыскивала полиция. Обнаружив ключи, правоохранители нашли в одной из комнат дома напротив 25 упаковок гашиша по грамму каждая. Отмечается, что на каждой упаковке был изображен старый логотип « ». Кроме того, был задержан третий подозреваемый, у которого также не оказалось гражданства Евросоюза.

Сообщается, что всего полиция изъяла в ходе операции 2,5 кг гашиша.

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