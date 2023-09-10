Шестая ракетка мира Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко в финале US Open – 2:6, 6:3, 6:2.

Американка впервые выиграла титул «Большого шлема». В 2022-м она уступила Иге Швентек в финале «Ролан Гаррос».

19-летняя американка выиграла шестой титул на уровне WTA. Также она стала 60-й чемпионкой «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968 года).

Кроме того, Гауфф стала самой молодой американкой, победившей на US Open после 17-летней Серены Уильямс в 1999-м.

По итогам турнира Гауфф дебютирует в топ-3. Она обойдет Джессику Пегулу и будет первой ракеткой США.

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