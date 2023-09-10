19-летняя Гауфф выиграла первый «Большой шлем» и дебютирует в топ-3

Теги Серена Уильямс US Open WTA Арина Соболенко Коко Гауфф Теннис

Шестая ракетка мира Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко в финале US Open – 2:6, 6:3, 6:2.

Американка впервые выиграла титул «Большого шлема». В 2022-м она уступила Иге Швентек в финале «Ролан Гаррос».

19-летняя американка выиграла шестой титул на уровне WTA. Также она стала 60-й чемпионкой «Большого шлема» в Открытой эре (с 1968 года).

Кроме того, Гауфф стала самой молодой американкой, победившей на US Open после 17-летней Серены Уильямс в 1999-м.

По итогам турнира Гауфф дебютирует в топ-3. Она обойдет Джессику Пегулу и будет первой ракеткой США.

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41 комментарий

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Sumin
Какая же Гауфф умница!!! Как же она здорово собралась после первого проигранного сета! Тащила все что могла, и отвечала еще круче! Видно с психологией все в полном порядке в свои 19 лет, что не скажешь о Аринке. Протеиновая машина должна была отлетать еще в полуфинале с такой игрой. Поздравляем Коко с первым шлемом, и точно не последним!
+28
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YIV
Коко молодец :)
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Eugenie Nation
Ответ alexei_toporov
Вы хотели сказать "от змагаров"?
Нет я хотел сказать беларусов, всех честных, мирных беларусов ненавидящих диктатуру
+15
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Eugenie Nation
Милая Коко Гауфф, простое тебе человеческое спасибо от беларусов❤
+22
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+9
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Святослав Федорович
Коко большая умница. Тащила всё, что могла. Заслужила полностью победу
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SWAGG
Ответ Диманчо
Арина почти каждый розыгрыш доминировала, но очень много ошибалась. Считаю чисто психология, американка молодец конечно, уверенно играла, но Арина Считаю сама упустила победу
сильно бить по мячу это не значит доминировала, как по мне доминировала коко, которая гоняла арину по корту
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antonanton_
Гауфф с победой, абсолютно заслуженно!молодец!
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Dikki Shelton
Браво Коко👏👏👏. Это было великолепно. Преодолела себя и смогла победить. Поздравляю вас. Женский теннис спасен 👍👍👍
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ToniKroos1999
Спасибо, Коко!!!
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RG26
Худший по качеству финал за долгое время - отличная низшая точка после многолетней деградации женского тура. Ни за кого и ни против кого не болел, но от матча стало тоскливо
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Alexander2022
Молодец, что не повелась на мед от новоиспечённой первой ракетки
+6
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daniella
Арина обосралась знатно
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Victor Klimanoff
Слишком много невынужденных и Гауфф которая до почти всего добегает
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Сергей Гуцол
По факту хорошая игра была с конца 2 и в 3 сете, а так одни ошибки с обеих сторон. Но в итоге Коко собралась и как итог- соболенко просто всрала победный матч, треш конечно полный...
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-3
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Пользователь Имени
Ответ Винтовка_Латыпова
По аутам лупить зато Арина лучшая
Да если бы аутам, там манерой игры можно было обосновать, а так большинство невынужденных тупо в сетку
+3
0
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dimon 2.0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
мастер-класс от гауф всем тем кто ныл типа "у транса сильная подача", "арине надо в мужскую сетку" и т.п. пришел-увидел-победил.
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alexei_toporov
Совершенно непонятно, за какие заслуги у женщин равные с мужчинами призовые. Матчи короткие, ошибок море, длинных розыгрышей минимум
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Давид затащил Голеафа...
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Grads
Надеюсь Мирра посмотрела этот матч. Если Мирра не изменится, то вряд ли будут большие победы. Да, ей только 16 лет и все впереди, но психует она будь здоров вместо того чтобы держать себя в руках и продолжать бороться.

Пусть берет пример с Гауф, та и раньше не психовала на корте, а сейчас хорошо добавила в менталке. А у Мирры к сожалению такое частенько происходит, а ведь девочка очень способная.
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Vishenka90
Заслуженная чемпионка, без претензий.
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Ничего Смешного
Арина в своем стиле… я прогнозировал эту победу почти неделю назад. Очень уверенно Гауфф шла, тем более родные трибуны.
Хотя весна-лето были ужасны, идеи не было и психология хромала. Арине надо всё же прогрессировать.
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Мирослав Холод
Браво !
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Пользователь Имени
Ответ Dikki Shelton
Браво Коко👏👏👏. Это было великолепно. Преодолела себя и смогла победить. Поздравляю вас. Женский теннис спасен 👍👍👍
Ну если такой уровень игры в финале (с обеих сторон) это спасение женского тенниса, то проще его пристрелить, чтоб не мучался )
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sedric
Как же Коко добавила в менталке. Еще полгода назад она легко сливалась, любила чокернуть, и плакала в раздевалке. А все благодаря кому? Карлос Алькарас. Который стал для нее примером чего можно добиться при правильном духе и правильном отношении к игре.
+3
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Кирилл Воронов
Ответ alexei_toporov
Вы хотели сказать "от змагаров"?
От чык чырыка особенно... Только Комиссаренко в комменты не пускайте
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