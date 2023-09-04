Бой Волков – Туиваса на UFC 293, подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 10 сентября в Сиднее на турнире UFC 293 в соглавном событии пройдет бой в тяжелом весе между и .

В двух последних поединках Волков нокаутами победил Александра Романова и Жаирзиньо Розенстрайка, Туиваса – проиграл Сергею Павловичу и Сирилу Гану.

Бой в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Поединки основного карда начнутся в 05:00 по мск.

Адесанья проведет защиту пояса против Стрикленда, Волков подерется с Туивасой: онлайн UFC 293