Бой Волков – Туиваса на UFC 293, подробности, где смотреть, во сколько начало
В ночь на 10 сентября в Сиднее на турнире UFC 293 в соглавном событии пройдет бой в тяжелом весе между Александром Волковым и Таем Туивасой.
В двух последних поединках Волков нокаутами победил Александра Романова и Жаирзиньо Розенстрайка, Туиваса – проиграл Сергею Павловичу и Сирилу Гану.
Бой в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Поединки основного карда начнутся в 05:00 по мск.
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