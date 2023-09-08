Кубок Содружества. Гонка преследования. Казакевич убежит первой, Сливко – 2-й, Наталия Шевченко – 3-й, Носкова – 4-й, Нигматуллина – 10-й
9 сентября на этапе Кубка Содружества в Сочи пройдет женская гонка преследования.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24
1-й этап
Сочи, Россия
Женщины
Гонка преследования
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» (с 10:35).
Старт-лист
1. Ирина Казакевич (Россия)
2. Виктория Сливко (Россия) – 0:05
3. Наталия Шевченко (Россия) – 0:31
4. Екатерина Носкова (Россия) – 0:33
5. Анастасия Батманова (Россия) – 0:45
6. Ксения Довгая (Россия) – 0:49
7. Анастасия Шевченко (Россия) – 0:58
8. Анастасия Гореева (Россия) – 0:59
9. Алина Кудисова (Россия) – 1:08
10. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 1:14
11. Валерия Каюмова (Россия) – 1:21
12. Тамара Дербушева (Россия) – 1:24
13. Елизавета Каплина (Россия) – 1:30...
23. Лариса Куклина (Россия) – 3:27...
30. Анна Грухвина (Россия) – 6:14
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
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