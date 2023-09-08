Кубок Содружества. Гонка преследования. Казакевич убежит первой, Сливко – 2-й, Наталия Шевченко – 3-й, Носкова – 4-й, Нигматуллина – 10-й

9 сентября на этапе Кубка Содружества в Сочи пройдет женская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» (с 10:35).

Старт-лист

1. (Россия)

2. (Россия) – 0:05

3. (Россия) – 0:31

4. (Россия) – 0:33

5. Анастасия Батманова (Россия) – 0:45

6. Ксения Довгая (Россия) – 0:49

7. Анастасия Шевченко (Россия) – 0:58

8. (Россия) – 0:59

9. Алина Кудисова (Россия) – 1:08

10. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 1:14

11. Валерия Каюмова (Россия) – 1:21

12. Тамара Дербушева (Россия) – 1:24

13. Елизавета Каплина (Россия) – 1:30...

23. Лариса Куклина (Россия) – 3:27...

30. Анна Грухвина (Россия) – 6:14

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи