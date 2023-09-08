Кубок Содружества. Гонка преследования. Казакевич убежит первой, Сливко – 2-й, Наталия Шевченко – 3-й, Носкова – 4-й, Нигматуллина – 10-й

Теги сборная России жен результаты летний биатлон сборная Беларуси жен Лариса Куклина гонка преследования (жен) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Алина Кудисова Кубок Содружества Биатлон

9 сентября на этапе Кубка Содружества в Сочи пройдет женская гонка преследования.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

1-й этап

Сочи, Россия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета» (с 10:35).

Старт-лист

1. Ирина Казакевич (Россия)

2. Виктория Сливко (Россия) – 0:05

3. Наталия Шевченко (Россия) – 0:31

4. Екатерина Носкова (Россия) – 0:33

5. Анастасия Батманова (Россия) – 0:45

6. Ксения Довгая (Россия) – 0:49

7. Анастасия Шевченко (Россия) – 0:58

8. Анастасия Гореева (Россия) – 0:59

9. Алина Кудисова (Россия) – 1:08

10. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 1:14

11. Валерия Каюмова (Россия) – 1:21

12. Тамара Дербушева (Россия) – 1:24

13. Елизавета Каплина (Россия) – 1:30...

23. Лариса Куклина (Россия) – 3:27...

30. Анна Грухвина (Россия) – 6:14

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daniyar8
Все элементарно: Сливко, Носкова, Довгая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тоторо
гореева, носкова, довгая
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий