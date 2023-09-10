Гауфф на US Open выиграла $3 млн

Теги US Open WTA призовые Арина Соболенко Коко Гауфф деньги Теннис

Коко Гауфф стала чемпионкой US Open. В финале она обыграла Арину Соболенко – 2:6, 6:3, 6:2.

Гауфф заработала за турнир 3 млн долларов, Соболенко – 1,5 млн.

Теперь призовые Гауфф за сезон – 5,5 млн долларов. За карьеру она заработала 11 млн долларов и занимает 56-е место в истории по этому показателю.

Соболенко заработала за карьеру 19,5 млн долларов.

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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14 комментариев

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Пинающий Достоинства
Гауфф вроде как в туре уважением пользуется, хорошая девчонка и спортсменка топ…

П.С. отличная у неё спортивная фигура кстати …!
+13
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+12
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Отец Мельдоний
В первом сете удивлялся, как Гауфф вообще до финала дошла с такой игрой - просто отбивалась, выкидывая мячи под удары Соболенко.
И, как же преобразилась дальше!
А, Соболенко это все понятно - "сила есть ума не надо", ошибок больше вдвое, чем винеров, что в итоге и вылилось в результат.
+6
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Sincere
Ответ Сергей Гуцол
За такое равные призовые... это даже не близко к мужскому теннису, молчу про такие матчи как вчерашний, Алькарас Медведев, вот это заслуживает таких денег, а здесь лупилово пока кто-то не ошибётся. Благо Гауфф перестала ошибаться что и привело к победе. Поздравляем 🥇🎉🤝
Алькарас-Медведев допустим заслуживает, а Джокович-Шелтон чего заслуживал?)
+5
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+5
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Dikki Shelton
Заслужила. Коко молодец 👌
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+4
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encaro_one
Спонсорский потенциал у неё шикарный
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-1
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dimon 2.0
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арынка, ничего личного только бизнес
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Мирослав Холод
богачки 👏👏👏
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jbzbmxgyrb
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Оскар Муравьёв
По сезону арина больше всех заработала
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Сергей Гуцол
За такое равные призовые... это даже не близко к мужскому теннису, молчу про такие матчи как вчерашний, Алькарас Медведев, вот это заслуживает таких денег, а здесь лупилово пока кто-то не ошибётся. Благо Гауфф перестала ошибаться что и привело к победе. Поздравляем 🥇🎉🤝
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
По стопам кумира. Теперь надо взять ещё 5 титулов в этом городе
https://i.imgur.com/FpwGEPZ.jpg
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Мирослав Холод
Оууу и мне спс заслала ☺️
Коко душка
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Мирослав Холод
Ответ Sincere
Алькарас-Медведев допустим заслуживает, а Джокович-Шелтон чего заслуживал?)
что за Шелтон, хто это ваще
албанцу настолько расстеЛиЛи))
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Ярик01
Ответ Сергей Гуцол
За такое равные призовые... это даже не близко к мужскому теннису, молчу про такие матчи как вчерашний, Алькарас Медведев, вот это заслуживает таких денег, а здесь лупилово пока кто-то не ошибётся. Благо Гауфф перестала ошибаться что и привело к победе. Поздравляем 🥇🎉🤝
Вот что ныть постоянно про призовые, как будто они вас лично касаются, во многих.олимпийских видах: лёгкая атлетика, биатлон, лыжи, и т.д. призовые на этапах кубка мира или бриллиантовой лиги, чемпионатах мира призовые равные и никто не скулит
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