Гауфф на US Open выиграла $3 млн
Коко Гауфф стала чемпионкой US Open. В финале она обыграла Арину Соболенко – 2:6, 6:3, 6:2.
Гауфф заработала за турнир 3 млн долларов, Соболенко – 1,5 млн.
Теперь призовые Гауфф за сезон – 5,5 млн долларов. За карьеру она заработала 11 млн долларов и занимает 56-е место в истории по этому показателю.
Соболенко заработала за карьеру 19,5 млн долларов.
😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12
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П.С. отличная у неё спортивная фигура кстати …!
И, как же преобразилась дальше!
А, Соболенко это все понятно - "сила есть ума не надо", ошибок больше вдвое, чем винеров, что в итоге и вылилось в результат.
https://i.imgur.com/FpwGEPZ.jpg
Коко душка
албанцу настолько расстеЛиЛи))