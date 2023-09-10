Гауфф на US Open выиграла $3 млн

Коко Гауфф стала чемпионкой US Open. В финале она обыграла Арину Соболенко – 2:6, 6:3, 6:2.

Гауфф заработала за турнир 3 млн долларов, Соболенко – 1,5 млн.

Теперь призовые Гауфф за сезон – 5,5 млн долларов. За карьеру она заработала 11 млн долларов и занимает 56-е место в истории по этому показателю.

Соболенко заработала за карьеру 19,5 млн долларов.

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А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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