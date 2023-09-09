«Реал» – самый дорогой футбольный клуб мира, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я. «Даллас Ковбойз» из НФЛ лидирует среди всех видов спорта, «Голден Стэйт» – в топ-3

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7 футбольных клубов попали в список самых дорогих спортивных команд мира.

60% ежегодного рейтинга Forbes, насчитывающего 50 позиций, заняли участники НФЛ. Также в нем есть представители НБА, «Формулы-1» и MLB.

При этом в среднем сильнее всего за пять лет изменилась стоимость именно семерки футбольных клубов – на 114%. Лидирует в этом аспекте «ПСЖ» (334%), также отмечены «Ливерпуль» (173%) и «Манчестер Сити» (102%).

В топ-15 самых дорогих спортивных клубов вошли:

1. «Даллас Ковбойз» (НФЛ) – 9 млрд долларов;

2. «Нью-Йорк Янкиз» (MLB) – 7,1 млрд долларов;

3-4. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) – 7 млрд долларов;

3-4. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (НФЛ) – 7 млрд долларов;

5. «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ) – 6,9 млрд долларов;

6. «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ) – 6,8 млрд долларов;

7. «Чикаго Беарз» (НФЛ) – 6,3 млрд долларов;

8. «Лас-Вегас Рэйдерс» (НФЛ) – 6,2 млрд долларов;

9-10. «Нью-Йорк Никс» (НБА) – 6,1 млрд долларов;

9-10. «Нью-Йорк Джетс» (НФЛ) – 6,1 млрд долларов;

11. «Реал Мадрид» (Ла Лига) – 6,07 млрд долларов;

12. «Вашингтон Коммандерс» (НФЛ) – 6,05 млрд долларов;

13. «Манчестер Юнайтед» (АПЛ) – 6 млрд долларов;

14. «Сан-Франциско Форти Найнерс» (НФЛ) – 6 млрд долларов;

15. «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) – 5,9 млрд долларов.

«Барселона» заняла 18-е место (5,508 млрд), «Ливерпуль» – 20-е (5,288 млрд), «Манчестер Сити» – 23-е (4,99 млрд), «Бавария» – 24-е (4,86 млрд), «ПСЖ» – 36-е (4,21 млрд).

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95 комментариев

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MR04
Но мировая фанбаза у футбольных грандов больше в десятки раз
+57
-9
+48
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King_X
Вижу какой-то НФЛ, но нет лучшей - ФНЛ(
+43
-6
+37
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atomio
Ответ Отец Абду
Никогда не понимал, что такого интересного находят американцы в этом американском футболе и бейсболе. Ну, эти виды спорта за пределами их континента особо никому не интересны, нет ЧМ и межконтинентальных турниров, но все равно там крутятся рекордные деньги...
тоже самое можно сказать и о хоккее (читай НХЛ). кроме Северной Америки и 4-5 стран в Европе никому он по факту вообще не интересен
+41
-7
+34
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vzi
Ответ QWertY
Какие то непонятные команды впереди, о которых дальше Америки никто не знает
Дальше Америки не знают, но все бабло в Америке, и они его впитывают. ;)
+30
-2
+28
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Отец Абду
Никогда не понимал, что такого интересного находят американцы в этом американском футболе и бейсболе. Ну, эти виды спорта за пределами их континента особо никому не интересны, нет ЧМ и межконтинентальных турниров, но все равно там крутятся рекордные деньги...
+31
-11
+20
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BUTCH GORING
Ответ Отец Абду
Никогда не понимал, что такого интересного находят американцы в этом американском футболе и бейсболе. Ну, эти виды спорта за пределами их континента особо никому не интересны, нет ЧМ и межконтинентальных турниров, но все равно там крутятся рекордные деньги...
Смотреть не зная правил, это всё равно что читать не зная букв. И потом кубок Мира по бейсболу в прошлом году, это реальный показатель популярности. Кстати бейсбол самый популярный вид спорта почти в десяти странах, в том числе и в Японии с Южной Кореей.
Про Американский футбол вообще промолчу, для меня он реально после хоккея и баскетбола на третьем месте по интересу... Но у каждого свои вкусы и пристрастия
+25
-8
+17
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Ronny92
Ответ Стахович
Если МЮ оценивают в 6 лярдов,то Астон Вилла и Ноттингем Форест должны стоить как минимум по 3.Двадцать лет не могут выиграть серьезных трофеев,а их всё тащат по рейтингам)
Понимаю, что ты еще не родился, но последняя АПЛ была взята Юнайтед 10 лет назад.
+8
-1
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Kemal Gul
Ответ BjornLange
Никак не отменяет, факт есть факт, просто крайне странно, тк коммерческий успех сильно коррелирует с аудиторией. Скорее всего, это объясняется уровнем бизнеса в штатах, который сильно мощнее европейского
Европейские команды держатся на огромной аудитории и узнаваемости во всем мире, американские франшизы - на платежеспособности американской публики и огромных капиталах, сосредоточенных в сша. В данном случае второе перевешивает, поэтому американские франшизы дороже, вот и всё
+7
-1
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BjornLange
Ответ Kemal Gul
Круто, причём тут стоимость?
В продажах мерча, трансляций, аудитории в соушл медиа, все эти штуки коммерчески имеют прямое влияние
+ базы для детей по всему миру
+7
-1
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Kemal Gul
Ответ MR04
Но мировая фанбаза у футбольных грандов больше в десятки раз
Круто, причём тут стоимость?
+10
-5
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red hikkikomori
Ответ Стахович
Нелепо что Реал Мадрид ценится почти одинаково как МЮ.У испанцев мощнейшая история,самая большая фан-база и контракты.Англичане всегда кичились более богатой лигой,но новый стадион Мадрида перебивает это
Просто вычитают из стоимости 14 купленных ЛЧ :)
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TOX
просто сравните цену на рекламу в супербоуле и финале ЛЧ и всё станет ясно
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<~Inter~>
как всегда НФЛ доминирует. Немного удивлен, что Никс не самая дорогая команда НБА
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Андрей Иванов
Ответ Отец Абду
Никогда не понимал, что такого интересного находят американцы в этом американском футболе и бейсболе. Ну, эти виды спорта за пределами их континента особо никому не интересны, нет ЧМ и межконтинентальных турниров, но все равно там крутятся рекордные деньги...
Это только так кажется,друг уехал в США жить и случайно попал на матч американского футбола и сейчас стал ярким фанатом этого вида спорта.А насчет неинтересен это субъективно - у нас например регби никто не смотрит,а чемпионат мира по регби входит в тройку по количеству болельщиков после чм по футболу и олимпийских игр.
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vzi
Ответ <~Inter~>
как всегда НФЛ доминирует. Немного удивлен, что Никс не самая дорогая команда НБА
Голден Стейт очень сильно прибавил за 10 лет по понятным причинам.
+4
-1
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Роберт Дауни-средний
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Кто Рэгби смотрит, тот знает.
причём тут рэгби и американский футбол?
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Kemal Gul
Ответ BjornLange
В продажах мерча, трансляций, аудитории в соушл медиа, все эти штуки коммерчески имеют прямое влияние + базы для детей по всему миру
И как это отменяет то, что при всём этом американские франшизы все равно дороже?
+7
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vzi
Ответ Дмитрий Медведев
Никогда не понимал, как Никс удается вечно быть в топ-5 самых дорогих франшиз НБА. Да конечно Нью-Йорк и Мэдиссон Сквер Гарден это основная часть стоимости. Но у команды с момента ухода Юинга не было нормальной игри и звезд.. если только Мело посчитать, но свой потенциал он в Никс и просрал
За счет огромного рынка (НЙ) держатся.
Так и в НХЛ - Монреаль давно в жопе, но тоже главная франшиза по стоимости.
+3
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omega pepega
Ответ Отец Абду
Никогда не понимал, что такого интересного находят американцы в этом американском футболе и бейсболе. Ну, эти виды спорта за пределами их континента особо никому не интересны, нет ЧМ и межконтинентальных турниров, но все равно там крутятся рекордные деньги...
В Японии бейсбол спорт номер 1. А в Индии и соседнем Пакистане вообще плевать хотели на ваши футболы с баскетболами, там крикет в почете. Я вот никогда не понимал что люди интересного находят в футболе, смотреть 2 часа как мужики туда сюда мяч гоняют, дай бог 1 гол забьют. А ведь кто-то добровольно еще рпл смотрит, где столько брака и потерь что матчами пытать можно.
+14
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Light Yagami
Ответ Отец Абду
Никогда не понимал, что такого интересного находят американцы в этом американском футболе и бейсболе. Ну, эти виды спорта за пределами их континента особо никому не интересны, нет ЧМ и межконтинентальных турниров, но все равно там крутятся рекордные деньги...
Нет там никакой изюминки. Помню, когда впервый раз был в Америке, нам, international studens, помогал местный чел. И просто, как повод, вечером собрал нас всех посмотреть бейсбол (какой-то матч, не помню, типо all amercans vs с кем-то). Всем было пофиг на этот бейсбол, все кушали пиццу и пили пиво.
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BjornLange
Ответ Hi Hi
Самый дорогой не значит самый известный. Спросите любого прохожего, он вряд ли будет знать эти команды из нфл и нба, но реал и барселону знают все. Разве что только в штатах их не знают
Я даже загуглил что такое mlb, забыл что это бейсбол 🙃
+2
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Hi Hi
Самый дорогой не значит самый известный. Спросите любого прохожего, он вряд ли будет знать эти команды из нфл и нба, но реал и барселону знают все. Разве что только в штатах их не знают
+9
-7
+2
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Mario14
Ответ atomio
тоже самое можно сказать и о хоккее (читай НХЛ). кроме Северной Америки и 4-5 стран в Европе никому он по факту вообще не интересен
Хоккей это же не только нхл, каждый год проводят чемпионат мира, где учавствует 16 сильнейших сборных... А американский футбол по сути ограничивается в нфл
+2
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Моё Моя
Ответ King_X
Вижу какой-то НФЛ, но нет лучшей - ФНЛ(
ФНЛ выше этих меркантильных интересов
+2
0
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Моё Моя
Ответ BUTCH GORING
Смотреть не зная правил, это всё равно что читать не зная букв. И потом кубок Мира по бейсболу в прошлом году, это реальный показатель популярности. Кстати бейсбол самый популярный вид спорта почти в десяти странах, в том числе и в Японии с Южной Кореей. Про Американский футбол вообще промолчу, для меня он реально после хоккея и баскетбола на третьем месте по интересу... Но у каждого свои вкусы и пристрастия
Ну я знаю правила всех этих недовидов спорта. Но смотреть это скучно, очень много пауз, особенно в бейсболе. Из американского футбола хайлайты интересно смотреть.
+3
-1
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