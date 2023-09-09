7 футбольных клубов попали в список самых дорогих спортивных команд мира.

60% ежегодного рейтинга Forbes, насчитывающего 50 позиций, заняли участники НФЛ. Также в нем есть представители НБА, «Формулы-1» и MLB.

При этом в среднем сильнее всего за пять лет изменилась стоимость именно семерки футбольных клубов – на 114%. Лидирует в этом аспекте «ПСЖ» (334%), также отмечены «Ливерпуль» (173%) и «Манчестер Сити» (102%).

В топ-15 самых дорогих спортивных клубов вошли:

1. «Даллас Ковбойз» (НФЛ) – 9 млрд долларов;

2. «Нью-Йорк Янкиз» (MLB) – 7,1 млрд долларов;

3-4. «Голден Стэйт Уорриорз» (НБА) – 7 млрд долларов;

3-4. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (НФЛ) – 7 млрд долларов;

5. «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ) – 6,9 млрд долларов;

6. «Нью-Йорк Джайентс» (НФЛ) – 6,8 млрд долларов;

7. «Чикаго Беарз» (НФЛ) – 6,3 млрд долларов;

8. «Лас-Вегас Рэйдерс» (НФЛ) – 6,2 млрд долларов;

9-10. «Нью-Йорк Никс» (НБА) – 6,1 млрд долларов;

9-10. «Нью-Йорк Джетс» (НФЛ) – 6,1 млрд долларов;

11. « » ( ) – 6,07 млрд долларов;

12. «Вашингтон Коммандерс» (НФЛ) – 6,05 млрд долларов;

13. « » ( ) – 6 млрд долларов;

14. «Сан-Франциско Форти Найнерс» (НФЛ) – 6 млрд долларов;

15. «Лос-Анджелес Лейкерс» (НБА) – 5,9 млрд долларов.

« » заняла 18-е место (5,508 млрд), «Ливерпуль» – 20-е (5,288 млрд), «Манчестер Сити» – 23-е (4,99 млрд), «Бавария» – 24-е (4,86 млрд), «ПСЖ» – 36-е (4,21 млрд).

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