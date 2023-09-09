Зарема о трансфере Изидора в «Зенит»: «Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем. Не подойдет – отправят в «Сочи»

Зарема Салихова прокомментировала переход Вильзона Изидора в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга взял нападающего « » в аренду с обязательством дальнейшего выкупа.

«Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов. Это новая модель поведения характерна, увы, не только « », но они больше всех преуспели.

Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдет, то отправят в « », – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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