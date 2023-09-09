Зарема о трансфере Изидора в «Зенит»: «Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем. Не подойдет – отправят в «Сочи»
Зарема Салихова прокомментировала переход Вильзона Изидора в «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга взял нападающего «Локомотива» в аренду с обязательством дальнейшего выкупа.
«Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов. Это новая модель поведения характерна, увы, не только «Зениту», но они больше всех преуспели.
Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдет, то отправят в «Сочи», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Зачем Зиньковского, Соболева, Чернова из кс?
Зачем джикию и селихова из Амкара?
Зачем Медину из цска месяц назад?
Муженек Заремы признался однажды, что Спартак потратил 250 млн на трансферы и не приобрел ни одного стоящего игрока. Наверное в этом тоже Зенит виноват?
Сделка заключается только при согласии двух клубов + игрока. Раз сделка состоялась, все довольны. Ну кроме тех, кто надеялся, что Зенит не с может третьего нападающего до закрытия трансферного окна подписать.
И да, Локо сам выбрал Зенит из всех предложений, а их было минимум 5 помимо Зенита.