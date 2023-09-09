Зарема о трансфере Изидора в «Зенит»: «Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем. Не подойдет – отправят в «Сочи»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Вильзон Изидор Сочи Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала переход Вильзона Изидора в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга взял нападающего «Локомотива» в аренду с обязательством дальнейшего выкупа

«Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов. Это новая модель поведения характерна, увы, не только «Зениту», но они больше всех преуспели.

Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдет, то отправят в «Сочи», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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61 комментарий

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Петр Васильев
Ответ mean machine/
Пруцев , Хлусевич, Гапонов, Чернов, Зиньковский, Соболев....
Это другое, понимать надо!
+54
-10
+44
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madaev
Женщина, Переметнувшийся игрок называется трансфер
+47
-10
+37
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mean machine/
Пруцев , Хлусевич, Гапонов, Чернов, Зиньковский, Соболев....
+46
-12
+34
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Super Bock
Прям как ты, когда Федуна из семьи утащила 🤗
+41
-10
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Удар Кержакова
Ответ mean machine/
Пруцев , Хлусевич, Гапонов, Чернов, Зиньковский, Соболев....
....Джикия, Селихов, Зобнин, Медина.....
+34
-5
+29
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blаncо
...как горит огонь, как течёт вода и как у Заремы перманентно свербит от Зенита.
+28
-7
+21
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Роберт Дауни-средний
Ответ madaev
Женщина, Переметнувшийся игрок называется трансфер
тише тише, ещё скажи что Локо за это деньги получит, её ж вообще инфаркт хватит
+24
-4
+20
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Vićtor Diaź
Зачем ташаева и зобнина забирали из Динамо?
Зачем Зиньковского, Соболева, Чернова из кс?
Зачем джикию и селихова из Амкара?
Зачем Медину из цска месяц назад?
+20
-2
+18
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Локоть Артеста
У мадам Федун при слове "Зенит" начинается извержение желчи и зависти.
Муженек Заремы признался однажды, что Спартак потратил 250 млн на трансферы и не приобрел ни одного стоящего игрока. Наверное в этом тоже Зенит виноват?
+17
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+16
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Злодей Спб
Любой трансфер в Зенит на внутреннем рынке - это типо "украл-ограбил"? Очень странная позиция.

Сделка заключается только при согласии двух клубов + игрока. Раз сделка состоялась, все довольны. Ну кроме тех, кто надеялся, что Зенит не с может третьего нападающего до закрытия трансферного окна подписать.
+14
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+13
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СкептикК
Давайте Зарему купим. Не знаю зачем - пусть будет.
+11
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Виктор
Ответ Александр Жердин
Изучи для начала историю своего клуба.Ну прежде чем на других пенять.
Да у них там "легенды" играют - ни одного своего воспитанника. Да и сам Цымбаларь ни разу воспитанником Спартака не был.
+12
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+11
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ApocalypsePlease
О, поглядите кто вылез наконец. Долго после очной встречи сказать нечего было, нашла повод 😂
+13
-2
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Наталья Ларионова
Она вообще в курсе, что Изидор в Зените в аренде?
И да, Локо сам выбрал Зенит из всех предложений, а их было минимум 5 помимо Зенита.
+14
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Александр Жердин
Изучи для начала историю своего клуба.Ну прежде чем на других пенять.
+10
-2
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aalto
Ответ СкептикК
Давайте Зарему купим. Не знаю зачем - пусть будет.
там почасовая оплата ))
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Зубы Дзюбы
Комментарий скрыт
ну да. Зенит забрал у Локо запасного игрока, который не хотел там играть. А Спартак тупо выдернул основных у конкурентов
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Trash Talking
Когда-то Зениту не подошла Зарема и её отправили в Спартак
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Из Парижа с любовью
Да да да а вот Медина за 7 лямов - это другое, вы не понимаете.
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tony
Лишь бы что-нибудь в сторону Зенита выкинуть) Это Марио то не нужен? Он почти каждый матч в старте выходит, во всех важных матчах отыграл.
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Owen_the_Simple
Ответ Vićtor Diaź
Зачем ташаева и зобнина забирали из Динамо? Зачем Зиньковского, Соболева, Чернова из кс? Зачем джикию и селихова из Амкара? Зачем Медину из цска месяц назад?
Они спасали угнетённых игроков от тренеров-тиранов. Благородная миссия.
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sergspartak
Дуреха. Изидор итак уезжать собирался, его увели из Европы уже считай, а не у Локо.
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Abriel
Ответ mean machine/
Пруцев , Хлусевич, Гапонов, Чернов, Зиньковский, Соболев....
а самое главное, кто все эти люди?
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mean machine/
Всю свою жалкую историю спартак дербанил все остальные клубы. А сейчас разнылись середняки.
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mean machine/
Ответ ltkmaby
Ну прикупили для Сочи игрока и прикупили, жаль только что деньги у страны стянули в столь непростое время
Тебе не все равно, кто ему з/п платит - госкорпорация РЖД или акционеры Газпрома?
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