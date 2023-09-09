Тренер сборной Норвегии о «Золотом мяче»: «Выбор будет между Месси, Мбаппе и Холандом. Победит Лео – из-за ЧМ»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу сборная Норвегии по футболу Столе Сольбаккен Золотой мяч Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд Футбол

Тренер сборной Норвегии считает, что Килиан Мбаппе может получить «Золотой мяч».

«Скорее всего, выбор будет между Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. Остальные – аутсайдеры.

Если хотите знать мое мнение, я бы сказал, что победителем станет Месси – из-за триумфа на чемпионате мира. Это всегда оказывает влияние. И Мбаппе там был.

Холанд же стал лучшим бомбардиром, побил несколько рекордов и получил приз лучшему игроку года в Англии в каждой категории. К тому же он выиграл Лигу чемпионов», – сказал Столе Сольбаккен.

Серийные номинанты на «Золотой мяч»: Роналду, Месси... А дальше?

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71 комментарий

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Lindeman
Ответ Великий Алонсо
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Только не впади в депрессию
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S. A.
Ответ Born is the King
Глоры Месси годами доказывали ,что ЧМ краткосрочный турнир, который не должен определять обладателя ЗМ. Но когда Аргентина с рекламным количеством пенальти получила кубок ЧМ , мундиаль вдруг стал главным критерием
Очень нравится читать, как недоброжелатели Месси пишут про количество пенок на ЧМ. Саудовская Аравия даже с пенкой в свои смогла выиграть. Что помешало Франции с 2-мя пенками в финале и Голландии с голом на 11-й добавленной обыграть Аргентину?
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ай ай ай. Надеюсь, Холланд забьёт хет-трик в ворота команды, которую тренирует этот негодник, за такие слова.
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sema mixajlov
Недавно говорили, что КДБ тоже достоин ЗМ и его недооценивают, сейчас уже даже не вспоминают про него
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S. A.
Ответ Великий Алонсо
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От человека, у которого в подписках Роналду, другого коммента нельзя было ожидать
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AF007
Ответ hup holland hup
Вопрос к знатокам - почему в 2010 отдали худшему игроку ЧМ? Который к тому же и полуфинал ЛЧ провалил...
Кроме 2010 и 2014, когда ЗМ вручался совместно с FIFA, можешь ещё хоть один год назвать, в котором ЗМ получил не главный герой ЧМ?
+11
-7
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Станислав Л
Ответ madaev
Месси появляется в большом футболе и победитель ЧМ перестает получать ЗМ Но вдруг Месси побеждает на ЧМ и все почему-то убеждены что он заслужил
Месси и без ЧМ гений в футболе, а уж после выигранного ЧМ и МВП - это 100% попадание
+10
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Роман
Ответ Ваня-председатель
Потому что он был лучший в мире
Вылет с ЧМ-10 с 0+0. В ЛЧ пролетел. Даже Реалу в Кубке и Ла Лиге не забил. Но на Осасунах нафармил)
Дают ЗБ, но не ЗМ. Просто Месси дитя ФИФА.
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Domian
Ответ stalkers111
странный тренер. должен был быть за земляка норвежца, чтоб поднять шансы, а так сам их топит. всегда было наоборот
Он не странный а реалист.
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AF007
Ответ madaev
Еще в 2018
Модрич-то тебе что сделал, камешек?
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Роман
Ответ Ivan Sokolov
Как после феерического драматического финала ЧМ можно не дать ЗМ Месси? Ну Холланд (проваливший все реально важные матчи), ну КДБ - в какое это идёт сравнение с тем, что было на чемпионате мира ? Месси сделал мега шоу, которое посмотрела половина населения планеты. Естественно получит он, естественно в последний раз. Смиритесь.
Гол Мексики и Австралии.
И 7 пенок с учётом серий пенальти. Также замкнул ножкой французам в пустые.
Роналду мессиглоры не считали голами, значит, у Месье два гола.
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Мади Шарипов
Ответ Born is the King
Глоры Месси годами доказывали ,что ЧМ краткосрочный турнир, который не должен определять обладателя ЗМ. Но когда Аргентина с рекламным количеством пенальти получила кубок ЧМ , мундиаль вдруг стал главным критерием
никто в здравом уме не говорил что чм какой то рофлотурик, лично я и мои друзья фанаты Месси, болели за аргентину каждый ЧМ, особенно в 2014 когда Аргентина была максимально близка к триумфу на Маракане
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Гномович!
Что творят 5 пенальти
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мать Зетмира
Ответ hup holland hup
Вопрос к знатокам - почему в 2010 отдали худшему игроку ЧМ? Который к тому же и полуфинал ЛЧ провалил...
Ты не понимаешь, это другое!
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Exciter
Ответ AchilleZm
Что ты рассказываешь? Вот твой коммент "Вся Россия за Роналду! Ты прав, бро!".
Это троллинг фанатов Месси, бро)))
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Айнур Гайсин
Ответ hup holland hup
Вопрос к знатокам - почему в 2010 отдали худшему игроку ЧМ? Который к тому же и полуфинал ЛЧ провалил...
Тогда просто Месси выделялся, а щас уже как 3-4 года никто из игроков прям не выделяется, все как будто бы одинокого уровня, вообще Холланд даже у себя в команде не лучший, какой ЗМ ему
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Flag153
Ребят, ну правда, смотрите побольше футбола и поменьше нарезок инстаграмма)
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yarmuck
Ответ Lindeman
Только не впади в депрессию
Так он еще не вышел оттуда))
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AchilleZm
Ответ Exciter
Ты, видимо, оленевод))) я не за Рона и не за Месси. Говорю по факту, лучший сейчас - Холланд! Мне пофиг на них всех, я за российский футбол)))
Что ты рассказываешь? Вот твой коммент "Вся Россия за Роналду! Ты прав, бро!".
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Right Authoritarianism
Ответ Станислав Л
Месси и без ЧМ гений в футболе, а уж после выигранного ЧМ и МВП - это 100% попадание
с каких пор зм дают за всю карьеру?
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madaev
Ответ AF007
Кроме 2010 и 2014, когда ЗМ вручался совместно с FIFA, можешь ещё хоть один год назвать, в котором ЗМ получил не главный герой ЧМ?
Еще в 2018
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Domian
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Чувак, Норвегия не факт что даже на евро сыграет. Ничего он не должен, все что надо он сделал. Требл и забил куча голов. ЧМ никогда не считал ровней лч или апл, всякие глоры реала лет 10-15 тут писали, что рональдо крутой он виыграл чм, зидан мощь он виыграл чм. Я им и тогда и щас говорю, чм это 3-4 трофей по сложности и значимости. Месси ещё в 2012 закрыл все вопросы кто лучший в истории. 4-5 ЗМ для него это норм. А вот роналду от силы на 2-3 наиграл,но никак не 5 или сколько их у него
Да как то без разницы что ты считаешь, для всего мира ЧМ - вершина спорта, величайший турнир, где сборные не пркупают топов на каждую позицию, не тратят миллиарды на состав. На ЧМ решают здесь и сейчас, нет права на ошибку. Поэтому ЧМ дал истории величайших Месси, Пеле и Марадону.
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Krauvec Cool
Ответ AchilleZm
Списанный материал, это твой ничем не обоснованный коммент. Месси который который выиграл и стал мвп самого престижного турнира, Месси который по г+п не уступает самому классному и молодому нападающему в мире, это списанный материал? Про Роналду и 🐪 написать нечего.
Я же и говорю из-за фанатиков(типо тебя) поклоняющихся идолам Месси и Роналду до сих пор mvp, жпп итд. Сборная Аргентины была построена вокруг Месси и для его удобства, там куча игроков шикарно сыграли и вынесли огромный вклад в победу, Скалони выстроил структуру, но для фанатиков один Месси на своем горбу вытащил сборную и выиграл ЧМ.
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SegaYasch
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ай ай ай. Надеюсь, Холланд забьёт хет-трик в ворота команды, которую тренирует этот негодник, за такие слова.
Это тонкий троллинг такой?
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Right Authoritarianism
Ответ AchilleZm
По комментам, ты за 🐪. Хоть кто, но не Месси. Тыб наверное 🐪 отдал да? жаль его нет в претендентах вообще...
Зачем столько эмодзи верблюда? Вы фанат гонок на верблюдах?
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