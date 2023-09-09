Тренер сборной Норвегии о «Золотом мяче»: «Выбор будет между Месси, Мбаппе и Холандом. Победит Лео – из-за ЧМ»
Тренер сборной Норвегии считает, что Килиан Мбаппе может получить «Золотой мяч».
«Скорее всего, выбор будет между Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом. Остальные – аутсайдеры.
Если хотите знать мое мнение, я бы сказал, что победителем станет Месси – из-за триумфа на чемпионате мира. Это всегда оказывает влияние. И Мбаппе там был.
Холанд же стал лучшим бомбардиром, побил несколько рекордов и получил приз лучшему игроку года в Англии в каждой категории. К тому же он выиграл Лигу чемпионов», – сказал Столе Сольбаккен.
Серийные номинанты на «Золотой мяч»: Роналду, Месси... А дальше?
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Дают ЗБ, но не ЗМ. Просто Месси дитя ФИФА.
И 7 пенок с учётом серий пенальти. Также замкнул ножкой французам в пустые.
Роналду мессиглоры не считали голами, значит, у Месье два гола.