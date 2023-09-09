Мостовой об обучении на тренера: «Каких слов только не наслушался – «слепые зоны», квадраты какие-то. Всю жизнь играл – ни разу про слепую зону не слышал»
Александр Мостовой признался, что узнал новые слова при обучении на тренера.
В мае бывший футболист сборной России подал документы для обучения в академии РФС по специальной программе А‑УЕФА+В‑УЕФА для профессиональных игроков.
– Что сложнее – выходить сейчас на поле или учиться в Академии РФС на тренера?
– Как ни странно, сложнее выходить на поле. У меня много операций было, а там-то что? Сидишь слушаешь и записываешь.
– Но теперь тренеры должны знать и сложные технологии.
– Да какие сложные технологии! Футбол прост, мяч круглый, ворота и поле такого же размера, что и раньше.
– Но тренеры теперь должны уметь работать с компьютером, знать несколько компьютерных программ.
– Я каких слов только не наслушался во время обучения. В жизни таких не слышал.
– Какие это слова?
– «Слепые зоны», квадраты какие-то – 13-й, 15-й... Всю жизнь играл в футбол, ни разу про слепую зону не слышал. Обыграл двоих, ударил в девятку – и пошел.
– Иными словами, вы учитесь там, где могли бы преподавать?
– Нет. Просто говорить – это одно. Ты выйди на поле – и покажи. Это сложнее всего, – сказал Мостовой.
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