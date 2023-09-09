Мостовой об обучении на тренера: «Каких слов только не наслушался – «слепые зоны», квадраты какие-то. Всю жизнь играл – ни разу про слепую зону не слышал»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой признался, что узнал новые слова при обучении на тренера.

В мае бывший футболист сборной России подал документы для обучения в академии РФС по специальной программе А‑УЕФА+В‑УЕФА для профессиональных игроков. 

– Что сложнее – выходить сейчас на поле или учиться в Академии РФС на тренера?

– Как ни странно, сложнее выходить на поле. У меня много операций было, а там-то что? Сидишь  слушаешь и записываешь.

– Но теперь тренеры должны знать и сложные технологии.

– Да какие сложные технологии! Футбол прост, мяч круглый, ворота и поле такого же размера, что и раньше.

– Но тренеры теперь должны уметь работать с компьютером, знать несколько компьютерных программ.

– Я каких слов только не наслушался во время обучения. В жизни таких не слышал.

– Какие это слова?

– «Слепые зоны», квадраты какие-то – 13-й, 15-й... Всю жизнь играл в футбол, ни разу про слепую зону не слышал. Обыграл двоих, ударил в девятку – и пошел.

– Иными словами, вы учитесь там, где могли бы преподавать?

– Нет. Просто говорить – это одно. Ты выйди на поле – и покажи. Это сложнее всего, – сказал Мостовой.

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83 комментария

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JENNINGS
Представляю Гвардиолу перед футболистами «Сити»: Футбол прост, мяч круглый, ворота и поле такого же размера, что и раньше! Обыграл двоих, ударил в девятку – и пошел!
+158
-2
+156
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Пашка Донофф
Будущая тренерская мысль его в принципе понятна: в атаке пошире, в защите поуже.

А, игроков набирать по принципу кто сколько начеканит
+88
-4
+84
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Владимир Владимир
Было бы прикольно, если бы Мост, когда станет тренером, просто полушагом всех вынесет, и мы тут охренеем
+60
-2
+58
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St.7
Ух,что будет говорить Мостовой,если он неудачно покажет себя на тренерском месте😀
+51
-1
+50
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Pb-SE
Ответ JENNINGS
Представляю Гвардиолу перед футболистами «Сити»: Футбол прост, мяч круглый, ворота и поле такого же размера, что и раньше! Обыграл двоих, ударил в девятку – и пошел!
А представь, если это действительно так. Все гадают, как противостоять тактике Гвардиола, изобретают всякий автобус и гегенпрессинг, а всего-то надо не дать обыграть двоих.
+51
-3
+48
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alexmixer9
Ответ Владимир Владимир
Было бы прикольно, если бы Мост, когда станет тренером, просто полушагом всех вынесет, и мы тут охренеем
Я бы хотел, буду болеть за царя
Будет топ пранк вышедший из под контроля
+31
-1
+30
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Император Плутона
Ответ St.7
Ух,что будет говорить Мостовой,если он неудачно покажет себя на тренерском месте😀
что значит если?))
+26
-1
+25
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Рнпрл Аари
Ответ St.7
Ух,что будет говорить Мостовой,если он неудачно покажет себя на тренерском месте😀
Скорее когда)))
+25
-1
+24
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rarog
Мне кажется он уже заложник имиджа, и вынужден нести эту околесицу
+24
0
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Карпов Стас
Ответ JENNINGS
Представляю Гвардиолу перед футболистами «Сити»: Футбол прост, мяч круглый, ворота и поле такого же размера, что и раньше! Обыграл двоих, ударил в девятку – и пошел!
А мяч почеканить???
+20
0
+20
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Император Плутона
мы наблюдаем рождение гениального тренера, главное не спугнуть
+18
0
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Олег Цветков
Ответ Пашка Донофф
Будущая тренерская мысль его в принципе понятна: в атаке пошире, в защите поуже. А, игроков набирать по принципу кто сколько начеканит
В середине побыстрее )
+15
0
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Romano1985
Трава зеленая , на улице сентябрь ! Обожаю собирать желоди … смотрю фильмы разные … ну работа серьезная ! Тренером … я кстати буду им скоро , я про желоди говорил ?
+11
0
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Моутиньо оформляет 40
Матч-ТВ должен срочно запилить реалити-шоу типа про тренерские похождения царя типа "Александр Владимирович меняет профессию"
+9
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Красная стрела
Про то, как Мостовой идёт к тренерским вершинам и победе в Лиге Чемпионов - можно реалити шоу снимать 😂Это гениально.
+7
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+7
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Killiannnn
Ответ St.7
Ух,что будет говорить Мостовой,если он неудачно покажет себя на тренерском месте😀
Что команда не та, а та которая нужна, нужно иметь друзей, чтоб пропихнули
+6
0
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Амбассадор провинциальной тоски
Скорее бы началась его тренерская карьера, жду не дождусь. Это будет шоу.
+5
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Super Bock
Я и так все знаю, меня не надо учить.Представляю какая у него будет дипломная работа, наверное что-то вроде: " Роль Либеро в современном футболе")
+5
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whereissuso
Ответ JENNINGS
Представляю Гвардиолу перед футболистами «Сити»: Футбол прост, мяч круглый, ворота и поле такого же размера, что и раньше! Обыграл двоих, ударил в девятку – и пошел!
Гвардиола сам говорил, что Сити такой сильный, потому что они собрали хороших игроков и поддерживают их в оптимальном психологическом состоянии. Гасперини и Аллегри прямым текстом говорили, что футбол - простая игра.
+7
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red hikkikomori
Знаете, мне Мостовой напоминает гитариста-самоучку который поступил в музыкальную школу. Знает как играть, но не знает теорию
+4
0
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Егор Егор
Ответ whereissuso
Гвардиола сам говорил, что Сити такой сильный, потому что они собрали хороших игроков и поддерживают их в оптимальном психологическом состоянии. Гасперини и Аллегри прямым текстом говорили, что футбол - простая игра.
посмотри документалку про Сити, вряд ли Гвардиола там на занятиях распинался лишь под камеру, и дам спойлер - это было не "обыграл двоих и удар в девятку"

И Гасперини да, амбассадор простой игры в футбол, ха-ха
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Wizard Harry
«Слепая зона», Санечек, образуется когда ты дешевле 100 рублей пойло взял, сразу после очередного интервью🤣
+4
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mjordan
Ответ Император Плутона
мы наблюдаем рождение гениального тренера, главное не спугнуть
он из непуганных
+4
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mjordan
Ответ rarog
Мне кажется он уже заложник имиджа, и вынужден нести эту околесицу
Мне кажется, для него это задачка с интегралами, так глубоко копнуть...
+3
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Макс Анисимов
У меня такое ощущение что Саня реально над всеми глумится
+3
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