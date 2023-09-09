«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Пепе. Его покупали за 72 млн фунтов
«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Николя Пепе.
Ожидается, что француз перейдет в «Трабзонспор».
Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» за 72 миллиона фунтов в 2019 году. Это был самый дорогой трансфер лондонцев на тот момент.
В составе «канониров» футболист провел 112 матчей во всех турнирах, отличившись 27 голами и 21 ассистом.
Подробную статистику Николя можно найти здесь.
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Но по гол плюс пас за 100 матчей 50 очков вроде норм по идее
перешёл после сезона когда забил 20+ голов и кучу пасов
ожидания были большие ,но игроки не виноваты ,что рынок раздут и платят такие деньги
Примеры Челси, Ноттингем Форрест, Арсенала, где за 2-3 года полностью меняется состав и закупается новый дорогой говорит о том, что финансовый фейр-плей не работает как надо.
Всего доброго и удачи.