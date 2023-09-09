«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Пепе. Его покупали за 72 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия Арсенал трансферы Николя Пепе Футбол

«Арсенал» объявил о расторжении контракта с Николя Пепе.

Ожидается, что француз перейдет в «Трабзонспор».

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» за 72 миллиона фунтов в 2019 году. Это был самый дорогой трансфер лондонцев на тот момент. 

В составе «канониров» футболист провел 112 матчей во всех турнирах, отличившись 27 голами и 21 ассистом.

Подробную статистику Николя можно найти здесь

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34 комментария

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Pure
48 голевых действий, не так уж и плохо))
+69
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Артём Лапицкий
Ответ FEZ10
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ну значит у вас проблемы с памятью, два гола со штрафных в одном матче, корявая пушка с нерабочей ноги в девятку в ЛЕ, один из последних его голов за клуб, с техничным разворотом в штрафной, десяток щёчкой в дальний угол после смещения, и это первое что в голову пришло
+33
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+33
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jwbmwbqvih
Вот и статистика. 112 матчей 48 голевых действий. Смотрится хорошо,а по факту-провал.
+26
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+26
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Артур Артур
Легенды Холдинг и Пепе покинули нас, спасибо за всё...
+12
-1
+11
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S. A.
Вроде провал, а вроде и не так уж плох на фоне Санчо с Антони
+5
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St.7
К сожалению,очередной перераспиаренный талантище,который до этого провел лишь один хороший сезон в пятом по силе чемпионате
+5
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Жечка Дырова
Вот он один из главных трансферных провалов
+2
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Аккайын Жасов
В денежном плане провал
Но по гол плюс пас за 100 матчей 50 очков вроде норм по идее
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Сергей Сахарчук
Ещё вчера были фотографии в майке или мне приснилось?
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Христиан Юла
Не пошло у парня..А на него ОЧЕНЬ надеялись, но нет. Не пошло. АПЛ турнир сложный. Как когда то итальянская Серия А.
+1
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Jazzzz
Пришел бы за 40 млн, то и провалом бы не считался
+1
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Under
Ответ раскаявшийся жиробас
Купили бы за 20-30 млн, было бы нормально, а так сумма, конечно, внушительная, а по факту ожидания с реальностью не совпали, ну всяко лучше тех, за кого платили больше типа Азара, Магуайра
любопытно послушать, чем лучше Магуаира, например?
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BurBon
Ответ Jazzzz
Поэтому то дедушка Венгер и говорил всегда, что нельзя так рынок раздувать, как Реал, Барса, Челси и МЮ.
Где Барса раздувала рынок, конкретные примеры.
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jwbmwbqvih
Ответ sergey2
Почему, слишком дорогой оказался?
Это у болельщиков Арсенала надо спрашивать. Но,с моей стороны,за больше чем 70 миллионов я ожидал более значимой роли в команде,чем у него была. Ну и отпустили бесплатно,расторгнув контракт. То же показатель.
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Mr. Jones
Ответ jwbmwbqvih
Вот и статистика. 112 матчей 48 голевых действий. Смотрится хорошо,а по факту-провал.
Тут еще дополнительный эффект дает то, что нужны-то им были игроки на совсем другие позиции, а они потратили все деньги на еще одного посредственного форварда.
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Jazzzz
Ответ LosBlancos
его покупали за 80 лямов вместо Заха перешёл после сезона когда забил 20+ голов и кучу пасов ожидания были большие ,но игроки не виноваты ,что рынок раздут и платят такие деньги
Поэтому то дедушка Венгер и говорил всегда, что нельзя так рынок раздувать, как Реал, Барса, Челси и МЮ.
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freeman123
Ответ Pure
48 голевых действий, не так уж и плохо))
Почти в каждом втором матче
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Iamliam
Болельщики синих, обратите внимание - вероятное будущее Кайседо.
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LosBlancos
его покупали за 80 лямов вместо Заха
перешёл после сезона когда забил 20+ голов и кучу пасов
ожидания были большие ,но игроки не виноваты ,что рынок раздут и платят такие деньги
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Александр Андреев
Что-то нездоровое придумал УЕФА со своей "амортизацией". В итоге такие клубы транжиры как Арсенал спокойно могут делать дорогие бестолковые покупки. Если игрок не заиграл, то его можно по быстрячку скипнуть, чтобы зарплату не жрал. Не будь этой самой "амортизации" Арсенал сейчас бы не Райсов покупал, а играл бы с Пепе в составе, надеясь, что а вдруг раскроется еще. Но им не надо думать ни о чем таком, с такой "амортизацией", трансферная политика и трансферные провалы не бьют сильно по клубу. Можно много трансферных фейлов делать.
Примеры Челси, Ноттингем Форрест, Арсенала, где за 2-3 года полностью меняется состав и закупается новый дорогой говорит о том, что финансовый фейр-плей не работает как надо.
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privet100
В СА не затерялся бы.
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Ligalaiz
Пепе и в крипте упал и в футболе
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Arsenal till I Die
Ура!
Всего доброго и удачи.
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Максим Семин
Порой кажется, что его не смогли правильно использовать. Может условный Пеп раскачал бы его
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раскаявшийся жиробас
Купили бы за 20-30 млн, было бы нормально, а так сумма, конечно, внушительная, а по факту ожидания с реальностью не совпали, ну всяко лучше тех, за кого платили больше типа Азара, Магуайра
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