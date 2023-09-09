Российская тяжелоатлетка Каширина лишена трех побед на ЧМ из-за допинг-бана

Теги допинг дисквалификации сборная России жен CAS чемпионат Европы Татьяна Каширина Чемпионат мира по тяжелой атлетике Тяжелая атлетика

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина лишена трех титулов чемпионки мира (2013, 2014, 2015).

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что все результаты спортсменки, показанные ею с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 года, были аннулированы.

Кроме того, Каширина лишилась трех золотых медалей чемпионатов Европы (2014, 2015, 2017) и потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные на ЧМ-2014 в Алма-Ате.

В августе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что Каширина дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. В 2020-м спортсменка была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS).

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19 комментариев

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Danila BGR
Тяжёлую атлетику давно пора из олимпийской программы вывести. Там сплошной допинг.
+20
-2
+18
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Alex Dumskoy
Ответ ilich 1973
Кто там вторые места заняли)?
Во всех случаях китайские спортсменки. Думаешь китайский заговор?
+13
0
+13
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Али Алиев
Ну это понятно.В 94 кг на олимпиаде 2012 весь пьедестал отстранили.Там первое забрал чел который был 6-й что ли если не дальше.
+8
0
+8
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бацко нановша
Ответ Анатолий Magicbrain
Уголовная ответственность была введена уже после принятия ею допинга. Уголовный закон по общему правилу обратной силы не имеет. Значит ей ничего не грозит
В 2016 году приняли. За эти годы кого-нибудь привлекли?
+4
0
+4
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Veles3101
опять русофобия, завидуют величию
+14
-11
+3
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ilich 1973
Кто там вторые места заняли)?
+1
0
+1
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бацко нановша
В России вроде как уголовная ответственность за допинг?
+2
-1
+1
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Анатолий Magicbrain
Ответ бацко нановша
В России вроде как уголовная ответственность за допинг?
Уголовная ответственность была введена уже после принятия ею допинга. Уголовный закон по общему правилу обратной силы не имеет. Значит ей ничего не грозит
+1
0
+1
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Христиан Юла
Обама виноват.. Больше некому..
+3
-3
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бизе
Любимая тема сайта - пройдет еще 50 лет и здесь будут сообщать , что найден допинг за 1966 год , за 1845 и т.д. и дети будут всерьез это обсуждать ...
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Ринат Газимьзянов
Ответ бацко нановша
В России вроде как уголовная ответственность за допинг?
У неё реально допинг нашли? Нарушение допинговых законов не значит автоматически что она допинг принимала. Причины разные могут быть.3 раза пропустил допинг контроль, подозрение на допинг. Поэтому по этому закону сложно реально кого наказать.
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Ринат Газимьзянов
Ответ бацко нановша
В 2016 году приняли. За эти годы кого-нибудь привлекли?
Реальных доказательств приёмки допинга видимо нет. Если свои не наказали то и по закону не будут.
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бацко нановша
Ответ Ринат Газимьзянов
У неё реально допинг нашли? Нарушение допинговых законов не значит автоматически что она допинг принимала. Причины разные могут быть.3 раза пропустил допинг контроль, подозрение на допинг. Поэтому по этому закону сложно реально кого наказать.
Как у Валиевой? От дедушки подхватила))
Просто закон - фикция. Он не работает.
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Зубы Дзюбы
Ответ Veles3101
опять русофобия, завидуют величию
Да уж удивительно. Спорт без сша и все на допинге, нуну
+2
-2
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