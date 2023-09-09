Российская тяжелоатлетка Каширина лишена трех побед на ЧМ из-за допинг-бана

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина лишена трех титулов чемпионки мира (2013, 2014, 2015).

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил, что все результаты спортсменки, показанные ею с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 года, были аннулированы.

Кроме того, Каширина лишилась трех золотых медалей чемпионатов Европы (2014, 2015, 2017) и потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные на ЧМ-2014 в Алма-Ате.

В августе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что Каширина дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. В 2020-м спортсменка была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS).