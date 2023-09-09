Валерий Карпин: «Чтобы быть лучшим в мире, необязательно владеть двумя ногами. У Месси только левая – и что? Если головы нет, можно быть хоть трехногим, а толку?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная России по футболу Валерий Карпин Советский спорт Футбол

Валерий Карпин высказался о важности умения играть обеими ногами.

– По уровню мастерства этой команды, которая играла в Египте, что для вас, как для тренера, является главным показателем?

– Мы сейчас будем говорить об этом три часа. Двуногость, может быть, но если головы нет, то можно быть хоть трехногим. А толку?

– Сколько в этой команде, которую вы тренировали в Египте, двуногих, кто владеет левой и правой?

– Ни одного. И в первой команде таких нет.

– О чем это говорит?

– Ни о чем не говорит. О том, что просто такие футболисты, и все. Месси только левой владеет. И что? Или Месси двуногий? И что, плохой? Это не самое главное.

Двуногость – не самое главное. Необязательно владеть двумя ногами, чтобы быть лучшим в мире, – заявил главный тренер сборной России.

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33 комментария

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Алексей Ненахов
Как тонко подметил про Лукаку
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Richman95
Лукаку вошел в чат
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Tigo_Volchara93
Лукаку трехногий, и толк определенный есть
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6yrora_arz
сезон шуток про лукаку открыт
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mc-manaman
трехногий уже есть в Роме
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JENNINGS
Последнее - про Лукаку?🤔
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zzzeeerrrooo
У Лео 100+ голов правой
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Архитектор Мендисабаль
Лукаку и Рукаку относятся к категории трёхногих.
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Игорь М.
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В пустые с метра 🤣
это к твоему кумиру)
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deimon7.7
Последним «двуногим» в России был Лоськов. Больше таких и не вспомнить, кто штрафной или угловой мог исполнить с двух ног.
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jwbmwbqvih
Ответ LaffyTaffy
Месси правой в финале ЧМ забивал так то. Валера как обычно порожняк гонит
Он еще и головой в финале лч забивал. Это ни о чем не говорит.
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ArtBro
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
В пустые с метра 🤣
У Месси так-то около 100 голов правой, а у многих за карьеру и половины не наберется) ещё головой забивал при своём росте, но это другая история
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K. Eropegov
Ответ <CRISTIANO>
Сам сказал, что двуногость приоритет и потом тут же говорит, что оно в принципе и не нужно и футболистов таких как бы у нас и нет.
Это же размышления вслух. Совершенно нормальное дело: высказал гипотезу -- потом излагаешь возражения.
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VERBLYUD
Месси правой ногой забивал много легендарных голов! Анкара Месси, против Реала в полуфинале ЛЧ, против Баварии в 2015, в финале ЧМ...
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Мертвый
Правду глаголит, если мозгов нету то даже третья нога не помогает, вон Лукаку тому подтверждение
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Лукаку: А вот сейчас обидно было
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Quiet Dad
С Валерой согласен. Можно и без ног играть.

а дусскутировать в этой теме глупо. Из разряда: кто лучше Яри Литманен или Юрген Клинсман.
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аdidаs
Где тег Лукаку?
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rigobersong
Очередное подтверждение того, что Карпин и многие болельщики слишком поверхностно смотрят футбол, им раз сказали что у Месси правая для ходьбы вот все и подхватили. Берем Роналду возможно один из лучших в мире игроков который бьет с двух ног.

Роналду с нерабочей ноги - 110 голов

Месси с нерабочей ноги - 89 голов

Большая ли это разница для того, кого считают одним из лучших в этом плане и Месси который одноногий?:))
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Заяцволк
А вот вратарю лучше бы владеть обеими руками, иначе получится Де Хея, который каждую неделю между рук пропускал мячи
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Алешка Терминатор
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Лучший футболист в мире - Лукаку. И трёхногий, и голова есть.
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