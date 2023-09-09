Холанд о «Золотом мяче»: «Верю в себя, шансы есть. Я среди лучших форвардов. Лучший ли? Возможно»
Эрлинг Холанд назвал себя одним из ведущих претендентов на «Золотой мяч».
– Считаете ли вы себя лучшим нападающим мира на данный момент?
– У себя в голове... Все зависит от того, что вы подразумеваете под нападающим. Это непростой вопрос. Я среди лучших. Лучший ли я? Возможно, так и есть. Я знаю, что Энрика (PR-менеджер форварда – прим. Sports.ru) хочет, чтобы я осторожно подбирал слова.
– Верите ли вы в то, что выиграете «Золотой мяч» в этом году?
– Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу еще значительно прибавить, я еще молод. Но я думаю, что у меня есть шансы на победу в этом году, – заявил футболист «Манчестер Сити».
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Измерять все только голами, когда ты играешь в самой доминирующей , создающей и креативной команде Европы -- не совсем верно, как по мне.
Лучший игрок в Сити 2023 -- Де брейне.
Наиболее важные игроки Сити для достижения результата в 2023 -- Де брюйне , Холанд, Гюндоган, Родри -- никого не виделяя персонально
А с этим ЗМ все давно ясно, лучший игрок последнего мундиаля его и заберет.
Клубничная ферма: Это самый важный турнир в мире, Рибери с треблом идет мимо. ЛЧ ничего не значит, потому что у Месси 3 победы, у Кришти 1 штука. Стыковые матчи к ЧМ - главный футбольный турнир за всю историю.
2023 год, та же клубничная ферма: ЧМ - самый неважный турнир в истории. ЛЧ важнее всего, требл важнее всего. Но даже всё это не сравнится с кубком арабских чемпионов.
ЛЧ: 11 матчей, 12+1
Все турниры: 53 матча, 52+9
Требл: Чемпионат Англии, Кубок Англии, Лига Чемпионов
Если бы эти достижения были бы не у Холланда с «Сити», а у Месси с «Барсой», я уверен на 1000%, журналисты отдали бы ЗМ аргентинцу
2-й тур Аргентина Уругвай 1:0 (0+1)
3-й тур Аргентина Парагвай 1:0 (0+0)
4-й тур Аргентина Боливия 4:1 (2+1)
1/4 Аргентина Эквадор 3:0 (1+2)
1/2 Аргентина Колумбия 1:1 (0+1)
Финал Аргентина Бразилия 1:0 (0+0)
В итоге 4+5
Только двух матчах нет голевых действий
Они правда хотели в сторону Родри переметнутся, но посмотрели кэфы и решили все таки за тебя!