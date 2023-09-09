Холанд о «Золотом мяче»: «Верю в себя, шансы есть. Я среди лучших форвардов. Лучший ли? Возможно»

Эрлинг Холанд назвал себя одним из ведущих претендентов на «Золотой мяч».

– Считаете ли вы себя лучшим нападающим мира на данный момент?

– У себя в голове... Все зависит от того, что вы подразумеваете под нападающим. Это непростой вопрос. Я среди лучших. Лучший ли я? Возможно, так и есть. Я знаю, что Энрика (PR-менеджер форварда – прим. Sports.ru) хочет, чтобы я осторожно подбирал слова.

– Верите ли вы в то, что выиграете « » в этом году?

– Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу еще значительно прибавить, я еще молод. Но я думаю, что у меня есть шансы на победу в этом году, – заявил футболист « ».

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