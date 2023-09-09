Холанд о «Золотом мяче»: «Верю в себя, шансы есть. Я среди лучших форвардов. Лучший ли? Возможно»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Золотой мяч Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд назвал себя одним из ведущих претендентов на «Золотой мяч».

– Считаете ли вы себя лучшим нападающим мира на данный момент?

– У себя в голове... Все зависит от того, что вы подразумеваете под нападающим. Это непростой вопрос. Я среди лучших. Лучший ли я? Возможно, так и есть. Я знаю, что Энрика (PR-менеджер форварда – прим. Sports.ru) хочет, чтобы я осторожно подбирал слова.

– Верите ли вы в то, что выиграете «Золотой мяч» в этом году?

– Я по-настоящему верю в себя. Я знаю, что могу еще значительно прибавить, я еще молод. Но я думаю, что у меня есть шансы на победу в этом году, – заявил футболист «Манчестер Сити».

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90 комментариев

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FilFil
Форвард может Холланд и лучший. Статистика бешеная! Но где он был в самых важных матчах? Вопрос в том, что от него нет такого влияния на игру как от того же Месси. Я не фанат Месси, но в данной ситуации некорректно их сравнивать статистически. И помимо Месси есть много игроков, влияние которых на игру сильно больше
+52
-21
+31
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Отец Абду
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Журналисты все равно проголосуют за Месси. Как и с Левандовски, где он должен был брать ЗМ, но отдали Месси за непонятно что
Ну, если журналисты голосуют за Месси, то в чем вина Месси?:) Вы же его везде обвиняете...
+31
-15
+16
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Леван Мкртчян
Ответ Groznyi2024
Лучший в 2023 был. Но проголосуют по указке.
Даже не лучший в своей команде в 2023.
Измерять все только голами, когда ты играешь в самой доминирующей , создающей и креативной команде Европы -- не совсем верно, как по мне.
Лучший игрок в Сити 2023 -- Де брейне.
Наиболее важные игроки Сити для достижения результата в 2023 -- Де брюйне , Холанд, Гюндоган, Родри -- никого не виделяя персонально
+17
-6
+11
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maximus388
Грузии забей для начала, лучший нападающий, чтоб какие-то гипотетические шансы остались для попадания на ЧМ.
А с этим ЗМ все давно ясно, лучший игрок последнего мундиаля его и заберет.
+28
-19
+9
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Экспертное мнение
2013 год: Роналду получает ЗМ за стыковые к ЧМ.
Клубничная ферма: Это самый важный турнир в мире, Рибери с треблом идет мимо. ЛЧ ничего не значит, потому что у Месси 3 победы, у Кришти 1 штука. Стыковые матчи к ЧМ - главный футбольный турнир за всю историю.

2023 год, та же клубничная ферма: ЧМ - самый неважный турнир в истории. ЛЧ важнее всего, требл важнее всего. Но даже всё это не сравнится с кубком арабских чемпионов.
+23
-17
+6
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Men77
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Журналисты все равно проголосуют за Месси. Как и с Левандовски, где он должен был брать ЗМ, но отдали Месси за непонятно что
а почему Левандовски должен был брать? Или просто "я так хочу"?
+7
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+5
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maximus388
Ответ madaev
А где зм лучших игроков последних предыдущих мундиалей ?
Спроси у Модрича. А твой вопрос только подтверждает мое утверждение о величии Месии, который брал золотой мячик и без главной победы, что и теперь говорить.
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Бацька
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Журналисты все равно проголосуют за Месси. Как и с Левандовски, где он должен был брать ЗМ, но отдали Месси за непонятно что
Левандовски не вручили в 2020, а Месси победил в 2021, когда у него был один "конкурент" Жоржиньо. Так причем тут Левандовски. Леве просто не повезло, что ФранцФутьол зажал награду в 2020, хотя весь мир все понимает и рад за Леву. Месси же тут не при делах.
+7
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Виктор Петров
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Журналисты все равно проголосуют за Месси. Как и с Левандовски, где он должен был брать ЗМ, но отдали Месси за непонятно что
просто без всего всякого посмотри в Ютубе голы Холланда за прошлый год и голы Месси все станет ясно
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JENNINGS
АПЛ: 35 матчей, 36+8
ЛЧ: 11 матчей, 12+1
Все турниры: 53 матча, 52+9
Требл: Чемпионат Англии, Кубок Англии, Лига Чемпионов
Если бы эти достижения были бы не у Холланда с «Сити», а у Месси с «Барсой», я уверен на 1000%, журналисты отдали бы ЗМ аргентинцу
+15
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Александр Сандалов
Ответ FilFil
Форвард может Холланд и лучший. Статистика бешеная! Но где он был в самых важных матчах? Вопрос в том, что от него нет такого влияния на игру как от того же Месси. Я не фанат Месси, но в данной ситуации некорректно их сравнивать статистически. И помимо Месси есть много игроков, влияние которых на игру сильно больше
Почему то все это работает всегда в одну сторону,в сторону Месси.Почему он тогда получил ЗМ в 2019 когда по щам получил в ЛЧ ?Но тогда смотрели статистику .Когда проседает статистика,важным становятся уже титулы)И так по кругу.
+11
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instasamka
Ответ S100 Winner
Толку от веры и надежды, когда ручные журналюги уже заряжены голосовать за лицемерного и алчного гоблина?
Как же приятно читать такие комментарии с осознанием того, что ты такие как ты будут плакать после 8го золотого мяча Месси.
+5
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rigobersong
Ответ Человек1991
Золотой Мяч сезона 22/23 заслуженно получит Месси . Холланд лучший центральный нападающий , Мбаппе лучший левый форвард.
Кто угодно лишь бы не Месси (с) 🐓🇵🇹
+7
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Экспертное мнение
Ответ madaev
Действительно, почему бы просто не отменить голосования каждый год и по фактору «ну он просто лучший» раздавать ему зм даже в 45 лет
Ты не поверишь, но такое предложение уже звучало лет 10 назад, мол, отдайте Месси один королевский ЗМ и всё, а остальные пусть борются за обычный ЗМ. Тот же Мальдини говорил, отдавал бы ЗМ Месси каждый год.
+4
-1
+3
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Михаил Хромаков
Ответ madaev
Рибери был хуже даже Роббена, какой зм боже
ну так отдали б его Роббену
+5
-2
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Saddam Huseyn
Ответ Zidan GOAT
Вспомни золотой мяч Месси за победу на Копе ) Напомнить кто тащил в полуфинале и финале ?
1-й тур Аргентина Чили 1:1 (1+0 Месси)
2-й тур Аргентина Уругвай 1:0 (0+1)
3-й тур Аргентина Парагвай 1:0 (0+0)
4-й тур Аргентина Боливия 4:1 (2+1)
1/4 Аргентина Эквадор 3:0 (1+2)
1/2 Аргентина Колумбия 1:1 (0+1)
Финал Аргентина Бразилия 1:0 (0+0)

В итоге 4+5
Только двух матчах нет голевых действий
+6
-3
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Человек1991
Золотой Мяч сезона 22/23 заслуженно получит Месси . Холланд лучший центральный нападающий , Мбаппе лучший левый форвард.
+23
-20
+3
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blaugrana_man
Ответ instasamka
А кто указывает то? Расскажи. Ты как типичный таксист который говорит, что все знает, а откуда знает не говоришь!
Как кто? Катарцы, конечно. Нассер и его банда. ЧМ купили, щас ЗМ оплачивают)))))))
+3
-1
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instasamka
Ответ Groznyi2024
Лучший в 2023 был. Но проголосуют по указке.
А кто указывает то? Расскажи. Ты как типичный таксист который говорит, что все знает, а откуда знает не говоришь!
+6
-4
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Men77
Холанд, все гелевые за тебя с детства!
Они правда хотели в сторону Родри переметнутся, но посмотрели кэфы и решили все таки за тебя!
+3
-1
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Roman
Ответ Человек1991
Золотой Мяч сезона 22/23 заслуженно получит Месси . Холланд лучший центральный нападающий , Мбаппе лучший левый форвард.
Месси лучший пенальтист
+18
-16
+2
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Человек1991
Ответ Roman
Месси лучший пенальтист
Месси в 2023 году 26 голов 12 голевых, пробил 0 пенальти , а у Пеналду уже 8 левых пенальти. ))
+18
-16
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Экспертное мнение
Ответ Scorpio
че ты несешь? ты его стату в этой сборной видел? что еще он должен сделать? глоромесы в своем репертуаре, вот бы их кумира в эту крепкую сборную
Месси забрал кубок мира с партнерами из Брайтона, Астон Виллы и Тоттенхэма. Вопросы?
+5
-3
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Михаил Хромаков
Ответ Александр Сандалов
Почему то все это работает всегда в одну сторону,в сторону Месси.Почему он тогда получил ЗМ в 2019 когда по щам получил в ЛЧ ?Но тогда смотрели статистику .Когда проседает статистика,важным становятся уже титулы)И так по кругу.
потому что забил два гола в тех матчах, запомнился шикарным штрафным Аллисону. А Холланд 2 полуфинала и финал 0 голов
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Михаил Хромаков
Ответ madaev
Мбаппе никогда бы не был фаворитом зм если бы взял мундиаль, потому что у него фамилия не Месси, к слову он уже брал чм, и не был фаворитом опять же видимо из-за фамилии)
а как Мбаппе в 2018 мешал Месси? да и вообще главной звездой той Франции считался Гризманн
+2
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