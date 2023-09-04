Бой Адесанья – Стрикленд на UFC 293, подробности, где смотреть, во сколько начало
В ночь на 10 сентября в Сиднее на турнире UFC 293 в главном событии пройдет бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Шоном Стриклендом.
Адесанья – действующий чемпион дивизиона, который вернул пояс после победы над Алексом Перейрой. Стрикленд шел на серии из двух побед.
Бой в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Поединки основного карда начнутся в 05:00 по мск.
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