Бой Адесанья – Стрикленд на UFC 293, подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 10 сентября в Сиднее на турнире UFC 293 в главном событии пройдет бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и .

Адесанья – действующий чемпион дивизиона, который вернул пояс после победы над Алексом Перейрой. Стрикленд шел на серии из двух побед.

Бой в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Поединки основного карда начнутся в 05:00 по мск.

Адесанья проведет защиту пояса против Стрикленда, Волков подерется с Туивасой: онлайн UFC 293