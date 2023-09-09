Кубок мира по регби-2023. Австралия сыграет с Грузией, Англия встретится с Аргентиной и другие матчи

Теги результаты сборная Италии сборная Англии сборная Ирландии сборная Грузии сборная Австралии Кубок мира по регби сборная Аргентины сборная Румынии сборная Намибии Регби

9 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка мира по регби.

Кубок мира по регби-2023

Мужчины

Франция

Группа А

Сент-Этьен

Италия – Намибия – 14.00

 

Положение в группе: Франция – 4 очка (1 матч), Италия – 0 (0), Намибия – 0 (0), Уругвай – 0 (0), Новая Зеландия – 0 (1).

Группа B

Бордо

Ирландия – Румыния – 16.30

 

Положение в группе: Шотландия – 0 (0), Ирландия – 0 (0), Тонга – 0 (0), ЮАР – 0 (0), Румыния – 0 (0).

Группа C

Сен-Дени

Австралия – Грузия – 19.00

 

Положение в группе: Уэльс – 0 (0), Австралия – (0), Фиджи – 0 (0), Грузия – 0 (0), Португалия – (0).

Группа D

Марсель

Англия – Аргентина – 22.00

 

Положение в группе: Англия – 0 (0), Самоа – 0 (0), Аргентина – 0 (0), Япония – 0 (0), Чили – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание матчей Кубка мира по регби-2023 во Франции

1 комментарий

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pumito
За грузин, понятно, притоплю. Может один тайм продержатся более менее. А вот вечером будет самое интересное. Аргентину уже записали в фавориты, но я что-то очкую, как бы у Лаванини со товарищи опять крышу не снесло на поле.

Vamos los pumas!
Sean eternos los laureles!
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