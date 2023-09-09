Кубок мира по регби-2023. Австралия сыграет с Грузией, Англия встретится с Аргентиной и другие матчи
9 сентября пройдут матчи группового этапа Кубка мира по регби.
Кубок мира по регби-2023
Мужчины
Франция
Группа А
Сент-Этьен
Италия – Намибия – 14.00
Положение в группе: Франция – 4 очка (1 матч), Италия – 0 (0), Намибия – 0 (0), Уругвай – 0 (0), Новая Зеландия – 0 (1).
Группа B
Бордо
Ирландия – Румыния – 16.30
Положение в группе: Шотландия – 0 (0), Ирландия – 0 (0), Тонга – 0 (0), ЮАР – 0 (0), Румыния – 0 (0).
Группа C
Сен-Дени
Австралия – Грузия – 19.00
Положение в группе: Уэльс – 0 (0), Австралия – (0), Фиджи – 0 (0), Грузия – 0 (0), Португалия – (0).
Группа D
Марсель
Англия – Аргентина – 22.00
Положение в группе: Англия – 0 (0), Самоа – 0 (0), Аргентина – 0 (0), Япония – 0 (0), Чили – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Vamos los pumas!
Sean eternos los laureles!