Сборная Германии не побеждает 5 матчей подряд.

Сегодня команда потерпела поражение от в товарищеском матче со счетом 1:4.

проиграла 4 из 5 последних матчей. Также на этом отрезке команда один раз сыграла вничью. Общий счет этих игр – 6:13. Все они носили товарищеский статус.

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз дал Флику две игры для демонстрации конкурентоспособности сборной – в случае неудовлетворительных результатов его могут отправить в отставку. Матч с Японией был первым из них.

12 сентября немецкая сборная проведет еще один товарищеский матч – против Франции.

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