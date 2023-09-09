У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах, общий счет – 6:13. Флик проиграл первую из двух игр, данных на демонстрацию конкурентоспособности сборной

Теги Сборная Японии по футболу бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Ханс-Дитер Флик Немецкий футбольный союз товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная Германии не побеждает 5 матчей подряд.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика потерпела поражение от Японии в товарищеском матче со счетом 1:4. 

Сборная Германии проиграла 4 из 5 последних матчей. Также на этом отрезке команда один раз сыграла вничью. Общий счет этих игр – 6:13. Все они носили товарищеский статус. 

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз дал Флику две игры для демонстрации конкурентоспособности сборной – в случае неудовлетворительных результатов его могут отправить в отставку. Матч с Японией был первым из них.

12 сентября немецкая сборная проведет еще один товарищеский матч – против Франции. 

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79 комментариев

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SergioRamos92
Как в 2018 году упали с вершины
Так и спустя 5 лет и не оклемались немцы
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Вечно в бане
Интересно получается, конечно.
То ли монструозная Бавария 2021, была стечением обстоятельств, то ли Флику сборная категорически не подходит.
+28
-1
+27
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zip13
Не подходят Флик и сборная, друг другу. Состав, то не плохой
+14
-2
+12
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blаncо
Так результаты - не главное. Им важнее рты правильно закрывать, на колено вставать, об лгбт регулярно думать.
+21
-11
+10
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Шурик Шурик
Ответ SergioRamos92
Как в 2018 году упали с вершины Так и спустя 5 лет и не оклемались немцы
Больше удивляет то, что сейчас по именам сборная почти что топовая, непонятно, почему такие провалы.
+11
-2
+9
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Sumin
Я уже и не помню, когда последний раз была настолько днищенская немецкая сборная...
+9
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SergioRamos92
Ответ Шурик Шурик
Больше удивляет то, что сейчас по именам сборная почти что топовая, непонятно, почему такие провалы.
Ну топовой если на фоне Италии
Которая тоже в кризисе,с редкими вспышками
А так из этого состава в основу Германии 2014 максимум претендовал бы Киммих и с большой натяжкой Сане
+7
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Bunyod Turgunov
Ответ SergioRamos92
Ну топовой если на фоне Италии Которая тоже в кризисе,с редкими вспышками А так из этого состава в основу Германии 2014 максимум претендовал бы Киммих и с большой натяжкой Сане
Гюндоган вам какой нибудь средний игрок?
+7
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Alex_V69
Ответ Роман
Италия, Германия. Из чемпионов мира в неудачники.
Италия так-то чемпион Европы)
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Угараю_с_вас
Ответ Alex_V69
Италия так-то чемпион Европы)
Это конечно положительный результат, но два подряд на выхода на ЧМ, что сроду не было говорят об обратном
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Leon Betov
Ответ оле - топ юрген - клоп
Так его из Баварии выгнали
Он сам ушёл
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раскаявшийся жиробас
Ответ Sumin
Я уже и не помню, когда последний раз была настолько днищенская немецкая сборная...
на евро-2004
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Fona
Ответ S. A.
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Болельщики Барселоны себе это перед сном повторяют? А вот фанаты Баварии, видимо, жалеют, что второго матча не было
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Степан Панфилов
Ответ SergioRamos92
Ну топовой если на фоне Италии Которая тоже в кризисе,с редкими вспышками А так из этого состава в основу Германии 2014 максимум претендовал бы Киммих и с большой натяжкой Сане
Гюндоган вполне. Тер Стеген топ (хоть Нойер 2014 и сильнее). Да и не сказать, что у текущей Гемании есть прям провальные позиции, все очень даже неплохое. На победу на турнирах претендовать не должны, но столько проигрывать и проваливаться тоже.

В финале ЧМ 2014 например играли Хеведес, Крамер, Клозе (с натяжкой, на ЧМ он был хорош). На замену выходили Шюррле и Мертезакер. Это не те футболисты, которые выглядят топами даже на фоне сегодняшнего состава.
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Кино Музыка
Слишком много мигрантов.
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Тухель
Да не смешно про топовый состав Германии. Посмотрим на Баварию которая выиграла ЛЧ. Вратарь Нойер, которого сейчас нет. Лучший защитник Алаба, который австриец. Лучший полузащитник Тиаго, который испанец. Лучший нападающий Левандовски, который поляк. Да даже победный гол в финале забил француз.
Вон у Дэвиса спрашивали недавно кого он считает сильнейшим игроком с которым он играл и он сказал Тиаго.
Вернер и Хавертц приехали покорять АПЛ, ну что сказать покорили. Гюндогану, Кроосу, Мюллеру почти 100 лет на троих, а полузащита должна быть мобильной. А замен им нет. Джан бездарь, Горетцка бесполезен и не добегает. Киммих один должен бегать на месте правого защитника и опорника, так как правого защитника сильного тоже нет.
ЦН нет, опорной зоны нет, обороны тоже нет, а есть только толпа крайних напов и Киммих + Рюдигер если в настроение, а стабильность он так и не обрел, ну что отличная сборная. Топ класс. Франция и Англия будут в ужасе от этой сборной.
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окечуква
Кажется, такое уныние у немцев было в последний раз при Риббеке, в конце 90-х-самом начале двухтысячных.
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Угараю_с_вас
Ответ zip13
Не подходят Флик и сборная, друг другу. Состав, то не плохой
От этого проиграли все… и Бавария и сборная Германии
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Этот Райола хочет денег
Очень удивительно, деградация всегдашнего фаворита и одной из самых титулованных сборных. Куда пропал тот самый характер, яркие звезды?
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Leon Betov
Лучше бы в Баварии сидел, и для Мюнхена и для сборной было бы хорошо
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Artur Spatz
А кто играет?Швайнштайгер,который до крови бился,нет,Может Баллак?-нет!А кто?Сборная Африки
+3
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DeutschesFußballFan
Так при позднем Лёве то же самое было; может тут не только во Флике дело.
Этот мультикультурный состав не годится, товарищи немцы, формируйте новый))
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Bazilic
В этот раз руками пришлось закрывать не рот
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DeutschesFußballFan
Ответ Кино Музыка
Слишком много мигрантов.
🤝👍
Мало того, когда их было мало, от силы человек 5-6 на всю вызванную заявку (23 игрока); Германия играла хорошо. А как стало полкоманды - стало дно полное. Зато толерантные...

Я не говорю, что дело в цвете кожи; Франция вообще небелая почти - и дважды в финалах ЧМ.
Но факт забавный).
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Я всех их сделал
Ответ Роман
Италия, Германия. Из чемпионов мира в неудачники.
Всё циклично, особенно в футболе сборных - сменится поколение и немцы вернутся, как это было после затяжного спада с 1998 по 2006 год, пусть даже там был финал ЧМ. У Франции так же был долгий спад до появления Гризманна, Мбаппе, Погба, Канте, Жиру. Италия вообще играет циклами - могут отовсюду вылетать, но раз в 12-15 лет воскресают и либо доходят до финалов, либо берут трофеи. Испанцы тоже хапнули трофеев на золотом поколении и после случился оглушительный провал в Бразилии и с тех пор лучший их результат это полуфинал Евро двухгодичной давности. Сама Бразилия больше 20 лет без медалей ЧМ сидит, и это короли футбола, для которых раньше подобное было немыслимо, 5 турниров подряд не входить даже в тройку призеров.
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