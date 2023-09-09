У Германии 4 поражения и 1 ничья в 5 последних матчах, общий счет – 6:13. Флик проиграл первую из двух игр, данных на демонстрацию конкурентоспособности сборной
Сборная Германии не побеждает 5 матчей подряд.
Сегодня команда Ханс-Дитера Флика потерпела поражение от Японии в товарищеском матче со счетом 1:4.
Сборная Германии проиграла 4 из 5 последних матчей. Также на этом отрезке команда один раз сыграла вничью. Общий счет этих игр – 6:13. Все они носили товарищеский статус.
Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз дал Флику две игры для демонстрации конкурентоспособности сборной – в случае неудовлетворительных результатов его могут отправить в отставку. Матч с Японией был первым из них.
12 сентября немецкая сборная проведет еще один товарищеский матч – против Франции.
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Так и спустя 5 лет и не оклемались немцы
То ли монструозная Бавария 2021, была стечением обстоятельств, то ли Флику сборная категорически не подходит.
Которая тоже в кризисе,с редкими вспышками
А так из этого состава в основу Германии 2014 максимум претендовал бы Киммих и с большой натяжкой Сане
В финале ЧМ 2014 например играли Хеведес, Крамер, Клозе (с натяжкой, на ЧМ он был хорош). На замену выходили Шюррле и Мертезакер. Это не те футболисты, которые выглядят топами даже на фоне сегодняшнего состава.
Вон у Дэвиса спрашивали недавно кого он считает сильнейшим игроком с которым он играл и он сказал Тиаго.
Вернер и Хавертц приехали покорять АПЛ, ну что сказать покорили. Гюндогану, Кроосу, Мюллеру почти 100 лет на троих, а полузащита должна быть мобильной. А замен им нет. Джан бездарь, Горетцка бесполезен и не добегает. Киммих один должен бегать на месте правого защитника и опорника, так как правого защитника сильного тоже нет.
ЦН нет, опорной зоны нет, обороны тоже нет, а есть только толпа крайних напов и Киммих + Рюдигер если в настроение, а стабильность он так и не обрел, ну что отличная сборная. Топ класс. Франция и Англия будут в ужасе от этой сборной.
Этот мультикультурный состав не годится, товарищи немцы, формируйте новый))
Мало того, когда их было мало, от силы человек 5-6 на всю вызванную заявку (23 игрока); Германия играла хорошо. А как стало полкоманды - стало дно полное. Зато толерантные...
Я не говорю, что дело в цвете кожи; Франция вообще небелая почти - и дважды в финалах ЧМ.
Но факт забавный).