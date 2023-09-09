Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле – августе. Он обошел Тюкавина, Сафонова, Бонгонда и Кассьерру

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Краснодар Тео Бонгонда Матео Кассьерра Матвей Сафонов Бенхамин Гарре Константин Тюкавин Футбол

Бенхамин Гарре признан Winline игроком месяца в Мир РПЛ в июле – августе.

Полузащитник «Крыльев Советов» в голосовании легенд РПЛ разделил первое место с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным, а в опросе экспертов «Матч Премьер» – с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Фанаты же выбрали нападающего «Зенита» Матео Кассьерру.

По совокупности результатов победа досталась аргентинцу, забившему 3 гола за 5 матчей.

Также на приз претендовал Тео Бонгонда («Спартак»).

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32 комментария

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kokakoka
Приятно, когда лучшими становятся игроки из нетоповых команд
+58
-3
+55
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Ловушка Джокушкера
Заслуженно👏
+32
-2
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Максим Семин
Ответ Виктор
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Сафонов вообще не забивает. Не ясно почему он до сих пор в составе.
+24
0
+24
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kokakoka
Ответ Виктор
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Всё измеряется количеством голов?
+16
-2
+14
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Александр Андреев
А можно не нахваливать сильно ведущих игроков Крыльев? А то скоро так все в Москву или Ленинград переедут
+16
-4
+12
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Nogoi89
Ответ Александр Андреев
А можно не нахваливать сильно ведущих игроков Крыльев? А то скоро так все в Москву или Ленинград переедут
В последнее время в Ленинград не заезжали. Но, традиции такие глубокие есть. Чего стоит самарский самородок Саша Анюков!
+7
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+6
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ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Зимой наверное на повышение уедет.
+5
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блокад блокадыч
заслуженно
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Stadjer
Вообще удивительно, как у нас получилось получить такого игрока - но оно и к лучшему, крутейший чел!
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K/C c 1977 goda
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Зимой наверное на повышение уедет.
Или на понижение, если мы будем в верху тур. таблицы.
+5
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IgroMan18
Ответ Александр Андреев
А можно не нахваливать сильно ведущих игроков Крыльев? А то скоро так все в Москву или Ленинград переедут
Переедет зимой, если не сбавит
+3
-1
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Сергей Анохин
Класс, что не из "топов" РПЛ выбрали игрока
+1
0
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Леха Нету
при всём уважении, что там бонгонда делал?
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IgroMan18
Ответ Виктор
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У него 3+2 за 5 матчей, чем это плохо? И не все зависит от голов. Один сделал это в чемпионской команде, а второй в середняке
+2
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Ловушка Джокушкера
Ответ Арасланов Роман
Из всех полевых которые были номинированы у него худший г+п. Клоунада
он провел 5 матчей всего лишь + лучший по успешным обводкам в лиге, красноносый ты наш🤡
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Архитектор Мендисабаль
Ответ reteka
Это голосование на зло бабушке отморожу уши.
Назло. Русский язык ошибок не прощает.
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Crenk
Ответ IgroMan18
Переедет зимой, если не сбавит
И не в Москву и Ленинград , а в Еврочемп
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Сергей Лимонников
Ответ Александр Андреев
А можно не нахваливать сильно ведущих игроков Крыльев? А то скоро так все в Москву или Ленинград переедут
Вера из Оренбурга вон уже сколько нахваливают, а всё не уедет
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Саша Котляров
Ответ ФЕДОР ПЛЮЩЕВ
Зимой наверное на повышение уедет.
Ну да
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Alexander Prokofyev
Осинькину надо в чемпионате Голландии тренировать. там обычно, если футболист хорошо сезон отыграл - его сразу успешно продают
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Aleksandr Alferov
Ненадолго он в Крыльях
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Александр Коларов
А говорили выиграет игрок клуба чья фанатская база больше крыльев
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