Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле – августе. Он обошел Тюкавина, Сафонова, Бонгонда и Кассьерру

Бенхамин Гарре признан Winline игроком месяца в Мир РПЛ в июле – августе.

Полузащитник « » в голосовании легенд разделил первое место с форвардом « » , а в опросе экспертов «Матч Премьер» – с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Фанаты же выбрали нападающего « » Матео Кассьерру.

По совокупности результатов победа досталась аргентинцу, забившему 3 гола за 5 матчей.

Также на приз претендовал Тео Бонгонда («Спартак»).

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