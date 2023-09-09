Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле – августе. Он обошел Тюкавина, Сафонова, Бонгонда и Кассьерру
Бенхамин Гарре признан Winline игроком месяца в Мир РПЛ в июле – августе.
Полузащитник «Крыльев Советов» в голосовании легенд РПЛ разделил первое место с форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным, а в опросе экспертов «Матч Премьер» – с голкипером «Краснодара» Матвеем Сафоновым. Фанаты же выбрали нападающего «Зенита» Матео Кассьерру.
По совокупности результатов победа досталась аргентинцу, забившему 3 гола за 5 матчей.
Также на приз претендовал Тео Бонгонда («Спартак»).
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