Чемпионат мира по баскетболу-2023. Матчи за 5-8 места. Италия против Словении, Латвия встретится с Литвой

Теги результаты сборная Италии сборная Литвы сборная Словении сборная Латвии Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

В субботу, 9 сентября, на Филиппинах пройдут решающие матчи за 5-8 места чемпионата мира по баскетболу-2023.

Италия против Словении, Латвия встретится с Литвой в борьбе за 5-е место.

Чемпионат мира

Филиппины

Матчи за 5-8 места

Италия – Словения
Дата проведения
9 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Латвия – Литва
Дата проведения
9 сентября, 15.30, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Костя Кот
латвия - литва )
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