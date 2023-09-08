Чемпионат мира по баскетболу-2023. Матчи за 5-8 места. Италия против Словении, Латвия встретится с Литвой
В субботу, 9 сентября, на Филиппинах пройдут решающие матчи за 5-8 места чемпионата мира по баскетболу-2023.
Италия против Словении, Латвия встретится с Литвой в борьбе за 5-е место.
Чемпионат мира
Филиппины
Матчи за 5-8 места
- Дата проведения
- 9 сентября, 11.45, «Mall of Asia Arena»
- Дата проведения
- 9 сентября, 15.30, «Mall of Asia Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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