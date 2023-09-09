«Барса» продает траву с газона «Камп Ноу» в виде сувениров. Цены – от 20 до 420 евро

«Барселона» продает траву с газона «Камп Ноу», закрытого на реконструкцию.

Последний матч на стадионе «блауграна» провела 28 мая против «Мальорки» (3:0) в рамках .

Клуб реализует памятные сувениры в различной форме – от небольших нотариально заверенных пучков травы до игральных костей и мини-модели арены. Диапазон цен: от 20 до 420 евро – столько стоит большой кусок газона в рамке.

Также в продажу запущены фрагменты сетки для футбольных ворот стоимостью 80 евро.

Планируется, что начиная с конца сентября или начала октября поклонники «Барсы» смогут приобрести пластиковые сиденья и другие эксклюзивные товары, связанные с «Камп Ноу».

«Барселона» начнет продавать бриллианты из газона «Камп Ноу», планируемая выручка – 30 млн евро в год. Ранее выходила коллекция на основе волос Пеле

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