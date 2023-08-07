Трамп о вылете США с женского ЧМ: «Символ происходящего с нашей некогда великой нацией под руководством мошенника Байдена. Страна катится к чертям»

Дональд Трамп жестко высказался о вылете женской сборной США с ЧМ и поддел Джо Байдена.

45-й президент США отреагировал на вылет американской сборной в 1/8 финала от Швеции в серии пенальти. США впервые в истории остались без медалей на женском чемпионате мира.

«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США по футболу от Швеции символизирует то, что происходит с нашей некогда великой нацией под руководством мошенника Джо Байдена.

Многие наши игроки были откровенно враждебно настроены по отношению к Америке – ни одна другая страна не вела себя так или хотя бы близко к этому.

Пробуждение сродни провалу. Отличный удар, (Рапино не реализовала пенальти в серии – Sports.ru). США катятся ко всем чертям», – написал .

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