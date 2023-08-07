Трамп о вылете США с женского ЧМ: «Символ происходящего с нашей некогда великой нацией под руководством мошенника Байдена. Страна катится к чертям»
Дональд Трамп жестко высказался о вылете женской сборной США с ЧМ и поддел Джо Байдена.
45-й президент США отреагировал на вылет американской сборной в 1/8 финала от Швеции в серии пенальти. США впервые в истории остались без медалей на женском чемпионате мира.
«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США по футболу от Швеции символизирует то, что происходит с нашей некогда великой нацией под руководством мошенника Джо Байдена.
Многие наши игроки были откровенно враждебно настроены по отношению к Америке – ни одна другая страна не вела себя так или хотя бы близко к этому.
Пробуждение сродни провалу. Отличный удар, Меган (Рапино не реализовала пенальти в серии – Sports.ru). США катятся ко всем чертям», – написал Трамп.
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Вон пример ура -патриота Кучеры ..лучше всего говорит что олицетворяет современных россиян)!
Америка нам враг , но свой американский паспорт я не выброшу ))))
Джо Байден активно выступал за вмешательство в Боснийскую войну — он предлагал снять эмбарго на поставки оружия боснийским мусульманам и ударить по позициям сербов. В 1995 году он стал одним из авторов резолюции, призывающей президента Билла Клинтона начать интервенцию. Впоследствии Байден любил вспоминать об этом. В своих мемуарах он указал, что в личной беседе с главой Югославии Слободаном Милошевичем назвал его «чертовым военным преступником», а в 2008 году заявил, что сыграл ключевую роль в начале военной операции.
Вторжение в Югославию
В 1999 году Байден и сенатор-республиканец Джон Маккейн совместно написали резолюцию, призывающую президента Клинтона начать военную операцию в Югославии. В результате вторжения НАТО погибли тысячи людей, а от страны отделилась Республика Косово.
Война в Афганистане
В 2001 году Байден совместно с другими сенаторами поддержал вторжение США в Афганистан после терактов 11 сентября. Эта война продолжается до сих пор. Во время президентских праймериз Демократической партии в 2019 году Байден заявил, что выступал против ввода войск.
Война в Ираке
Байден также неоднократно высказывался за свержение Саддама Хуссейна. В 2002 году он стал одним из немногих демократов, проголосовавших за вторжение США в Ирак. Впрочем, вскоре он резко изменил позицию и стал критиковать администрацию Буша за продолжение боевых действий. Во время президентской кампании 2020 года он заявил, что был против войны в Ираке «уже с первого дня после ее начала».
Интервенция в Ливию
Будучи вице-президентом, Байден участвовал в обсуждении вмешательства США в ливийский конфликт. О том, какую позицию он занимал перед войной, доподлинно неизвестно. Сам Байден в 2016 году рассказывал, что был «решительно против» интервенции, однако до этого неоднократно и публично поддерживал ее.
Война в Сирии
Байден также был ярым поборником участия США в сирийском конфликте. В 2014 году он лично лоббировал принятие закона, позволяющего вооружать повстанцев — это способствовало затягиванию войны, которая продолжается до сих пор.
Уже на посту президента Байден отдал приказ о нанесении авиаударов по сирийской территории — они привели к гибели по меньшей мере 22 человек.
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Хорошо работаете
Ты хоть заешь что происходить в своей стране ?))
че там.. в этом году снова нет экономической целесообразности тушить пожары ?))
Победа на Евро 2008, ЧМ 2010 и Евро 2012.Держали первое место рейтинга ФИФА.
В 2014-м не вышли из группы (уже без Торреса и т.д.), больше ни одного ЧМ или Евро не выиграли, хотя сборная обновилась. Поживём - увидим.