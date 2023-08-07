Трамп о вылете США с женского ЧМ: «Символ происходящего с нашей некогда великой нацией под руководством мошенника Байдена. Страна катится к чертям»

Теги МЛС женский футбол сборная США жен сборная Швеции жен чемпионат мира среди девушек Меган Рапино Политика соцсети ЧМ по футболу среди женщин Дональд Трамп Джо Байден Футбол

Дональд Трамп жестко высказался о вылете женской сборной США с ЧМ и поддел Джо Байдена.

45-й президент США отреагировал на вылет американской сборной в 1/8 финала от Швеции в серии пенальти. США впервые в истории остались без медалей на женском чемпионате мира.

«Шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США по футболу от Швеции символизирует то, что происходит с нашей некогда великой нацией под руководством мошенника Джо Байдена.

Многие наши игроки были откровенно враждебно настроены по отношению к Америке – ни одна другая страна не вела себя так или хотя бы близко к этому.

Пробуждение сродни провалу. Отличный удар, Меган (Рапино не реализовала пенальти в серии – Sports.ru). США катятся ко всем чертям», – написал Трамп.

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89 комментариев

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Тот факт, что рапинка промазала итоговый пенальти - настоящая карма. Трамп молодец, что троллит этих клоунов.
+136
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+90
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Приплеталити
+55
-5
+50
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Ответ Гоп-стоп
Тот факт, что рапинка промазала итоговый пенальти - настоящая карма. Трамп молодец, что троллит этих клоунов.
Она 2 ЧМ выиграла. Вот так карма - третьего не выиграла))
+75
-41
+34
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Make american women soccer great again
+26
-3
+23
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Ответ Азамат Кабертай
какую именно войну начал Байден?
Бомбардировку Югославии в 1999
+27
-9
+18
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Вот это я понимаю уровень приплетения, российским либералам стоит поучиться
+22
-7
+15
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🤣Женская сборная вылетела из плей оф ЧМ,Америка катится на дно. У нас подтоплен крейсер "Москва" мы передовая экономика
+27
-16
+11
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Ответ Азамат Кабертай
какую именно войну начал Байден?
ну как минимум отдавал приказы бомбить Белград
+19
-9
+10
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
🤣Женская сборная вылетела из плей оф ЧМ,Америка катится на дно. У нас подтоплен крейсер "Москва" мы передовая экономика
Значение обоих событий имеют примерно никакое значение на экономику так-то)
+14
-4
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Ответ Rio de Janeiro
Разлагающаяся пукающая мумия Байден–олицетворение современных США
тебе то откуда знать о современной Америке ? 95% россиян никогда в жизни даже не получат визу в США )! не говоря уже о том что еще и денег нет на это)))!!!

Вон пример ура -патриота Кучеры ..лучше всего говорит что олицетворяет современных россиян)!
Америка нам враг , но свой американский паспорт я не выброшу ))))
+19
-10
+9
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Ответ Гоп-стоп
Тот факт, что рапинка промазала итоговый пенальти - настоящая карма. Трамп молодец, что троллит этих клоунов.
"Трамп молодец, что троллит этих клоунов" Получается главный клоун троллит остальных клоунов?)
+22
-14
+8
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Ответ Rio de Janeiro
А в целом Трамп конечно популист, что и показывает эта новость, но в остальном он безусловно необходим миру. Чем больше таких людей будет во власти в США тем ниже под шконкой по всему миру будут сидеть радикальные леваки и тем больше США будет уходить в изоляционизм и трайбализм и не лезть в дела остального шарика особенно всяких бадустанов типо Афганистана и украины
Из Афганистана ушли, а в Украину не лезли даже. Американцы в принципе никуда особо не лезут в последнее десятилетие
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Вот оказывается где смерть Кощея. В женском футболе. Так и запишем.
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Ответ Азамат Кабертай
какую именно войну начал Байден?
Война в Боснии

Джо Байден активно выступал за вмешательство в Боснийскую войну — он предлагал снять эмбарго на поставки оружия боснийским мусульманам и ударить по позициям сербов. В 1995 году он стал одним из авторов резолюции, призывающей президента Билла Клинтона начать интервенцию. Впоследствии Байден любил вспоминать об этом. В своих мемуарах он указал, что в личной беседе с главой Югославии Слободаном Милошевичем назвал его «чертовым военным преступником», а в 2008 году заявил, что сыграл ключевую роль в начале военной операции.

Вторжение в Югославию

В 1999 году Байден и сенатор-республиканец Джон Маккейн совместно написали резолюцию, призывающую президента Клинтона начать военную операцию в Югославии. В результате вторжения НАТО погибли тысячи людей, а от страны отделилась Республика Косово.

Война в Афганистане

В 2001 году Байден совместно с другими сенаторами поддержал вторжение США в Афганистан после терактов 11 сентября. Эта война продолжается до сих пор. Во время президентских праймериз Демократической партии в 2019 году Байден заявил, что выступал против ввода войск.

Война в Ираке

Байден также неоднократно высказывался за свержение Саддама Хуссейна. В 2002 году он стал одним из немногих демократов, проголосовавших за вторжение США в Ирак. Впрочем, вскоре он резко изменил позицию и стал критиковать администрацию Буша за продолжение боевых действий. Во время президентской кампании 2020 года он заявил, что был против войны в Ираке «уже с первого дня после ее начала».

Интервенция в Ливию

Будучи вице-президентом, Байден участвовал в обсуждении вмешательства США в ливийский конфликт. О том, какую позицию он занимал перед войной, доподлинно неизвестно. Сам Байден в 2016 году рассказывал, что был «решительно против» интервенции, однако до этого неоднократно и публично поддерживал ее.

Война в Сирии

Байден также был ярым поборником участия США в сирийском конфликте. В 2014 году он лично лоббировал принятие закона, позволяющего вооружать повстанцев — это способствовало затягиванию войны, которая продолжается до сих пор.

Уже на посту президента Байден отдал приказ о нанесении авиаударов по сирийской территории — они привели к гибели по меньшей мере 22 человек.
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Обожаю модераторов спорца
Если появляется табличка "Ваш комментарий может кого-то оскорбить" (а она иногда появляется даже при использовании самых безобидных слов), то модер тут же удаляет комментарий, даже не читая его содержания
Хорошо работаете
+17
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у США просто смена поколения. Это все еще ведущая сила в женском футболе. Хотя бы просто по количеству девушек и девочек играющих в футбол.
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Ответ Кашшай Чакырович
Комментарий удален пользователем
какую именно войну начал Байден?
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Ответ Доктор Броманталь
Правильно Трамп, мочи Байдена.
да бро))правильно !!))) конечно , тебе как настоящему патриоту России больше не за что переживать ...кроме как ,что там у американцев )))

Ты хоть заешь что происходить в своей стране ?))
че там.. в этом году снова нет экономической целесообразности тушить пожары ?))
+7
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Ответ AmanEsen
Вот это я понимаю уровень приплетения, российским либералам стоит поучиться
«В отличие от российского либерала, американский либерал - всегда патриот США. Хотя, никаких отличий, российский либерал - тоже всегда патриот США»
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Ответ Rio de Janeiro
А в целом Трамп конечно популист, что и показывает эта новость, но в остальном он безусловно необходим миру. Чем больше таких людей будет во власти в США тем ниже под шконкой по всему миру будут сидеть радикальные леваки и тем больше США будет уходить в изоляционизм и трайбализм и не лезть в дела остального шарика особенно всяких бадустанов типо Афганистана и украины
чувак проиграл выборы но всем говорил что выиграл, хотя даже судьи назначенные им говорили что это не так. Он психопат с замашками диктатора
+7
-4
+3
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Да какая разница что, там у них? То что происходит в Росси и с каким остервенением "слуги народа", каждый день усугубляют, не одному поколению разгребать
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Ответ Teodrakis
Все американцы за Трампа и согласны с ним. Клоун тут только ты.
Если все американцы за Трампа, как им удалось так быстро его скинуть и посадить марионетку?
+3
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Ответ Валера
три пшика, высосаных из пальца)))
Не знал, что взятие Капитолия это пшик из пальца)
+6
-3
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Самое время поговорить о женском футболе, находясь в уголовном преследовании по трем делам, с сомнительным выигрышем
+10
-8
+2
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Может быть, они пойдут по пути мужской Испании.
Победа на Евро 2008, ЧМ 2010 и Евро 2012.Держали первое место рейтинга ФИФА.
В 2014-м не вышли из группы (уже без Торреса и т.д.), больше ни одного ЧМ или Евро не выиграли, хотя сборная обновилась. Поживём - увидим.
+2
0
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