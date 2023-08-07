«МЮ» отказался продавать Мактоминея «Вест Хэму» за 30 млн фунтов. Переговоры по Магуайру идут

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия возможные трансферы Харри Магуайр Скотт Мактоминей Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Скотта Мактоминей «Вест Хэму».

Манкунианский клуб отклонил предложение лондонцев в размере 30 миллионов фунтов.

Дальнейшие развитие ситуации зависит от «Вест Хэма» – захотят ли они или нет делать новое предложение по полузащитнику.

Помимо этого, клуб также намерен приобрести у «Манчестер Юнайтед» защитника Харри Магуайра – и переговоры по нему продолжаются, однако не находятся на продвинутой стадии.

В прошлом сезоне Скотт Мактоминей провел 24 матча в АПЛ и забил один гол.

10 комментариев

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Если уйдет Магуайр,многие проблемы решатся.Тем более есть шанс перезапустить карьеру
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продать Райса и набрать бревен из МЮ на эти деньги)))
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Продать этих двух, Байи с Фредом, и Де Бека будет лучше всех подписананий
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Нехило английские клубы продают своих бревен))
Пока там Барса не может топового Кессие продать за 15, МЮ не берет 30 за свое бревно))
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Мактоменей Шотландию затащил на евро
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40+10 будет в самый раз, за Мака
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Нет никакого смысла отдавать Мактоминея. Он в доску свой, не гордый, и отлично будет подменять Каземиро на котором весь сезон не проедешь. Плюс есть ощущение, что Скотта будут внедрять на позицию ЦЗ, он габаритный и довольно быстрый в отличии от Холодильника🙈 И вот Харри действительно нужно отдавать хоть куда и за любые деньги. Сейчас игрок и клуб мучают друг друга, и эту порочную связь пора разорвать🤷‍♂️
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Ответ CoTTo
продать Райса и набрать бревен из МЮ на эти деньги)))
Я не вижу чем принципиально Райс лучше Мактоминея. Здоровый британец, который привык играть при низкой защите и со вторым опорником рядом. У Сульшера Мактоминей очень прилично выглядел, особенно в паре с Матичем, а в связке МакФред тогда 90% критики доставалось бразильцу. А Скотти тем временем Эдерсону с центра поля забивал и дубль Лидсу клал к 4 минуте матча.
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