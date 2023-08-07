«МЮ» отказался продавать Мактоминея «Вест Хэму» за 30 млн фунтов. Переговоры по Магуайру идут
«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Скотта Мактоминей «Вест Хэму».
Манкунианский клуб отклонил предложение лондонцев в размере 30 миллионов фунтов.
Дальнейшие развитие ситуации зависит от «Вест Хэма» – захотят ли они или нет делать новое предложение по полузащитнику.
Помимо этого, клуб также намерен приобрести у «Манчестер Юнайтед» защитника Харри Магуайра – и переговоры по нему продолжаются, однако не находятся на продвинутой стадии.
В прошлом сезоне Скотт Мактоминей провел 24 матча в АПЛ и забил один гол.
Пока там Барса не может топового Кессие продать за 15, МЮ не берет 30 за свое бревно))