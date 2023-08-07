«МЮ» отказался продавать Мактоминея «Вест Хэму» за 30 млн фунтов. Переговоры по Магуайру идут

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Скотта Мактоминей «Вест Хэму».

Манкунианский клуб отклонил предложение лондонцев в размере 30 миллионов фунтов.

Дальнейшие развитие ситуации зависит от « » – захотят ли они или нет делать новое предложение по полузащитнику.

Помимо этого, клуб также намерен приобрести у «Манчестер Юнайтед» защитника – и переговоры по нему продолжаются, однако не находятся на продвинутой стадии.

В прошлом сезоне Скотт Мактоминей провел 24 матча в АПЛ и забил один гол.