«Штрафной удар – это в 90% случаев не гол, но с Месси наоборот – 10%, что гола не будет». Тренер «Интер Майами» о зависимости от Лео
Тренер «Интер Майами» высказался о зависимости от Лионеля Месси и его штрафных ударах.
Сегодня 36-летний аргентинец, играющий за «Интер Майами», сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3.) и реализовал послематчевый 11-метровый. Второй гол, на 85-й минуте, Месси забил со штрафного и сравнял счет в матче.
– «Интер Майами» уже зависит от Месси?
– Это правда, что мы рассчитываем на лучшего игрока в мире, это нельзя игнорировать.
Подобный вопрос всегда возникает, где бы Лео ни находился – в «Барселоне» или сборной Аргентины, где угодно. К счастью, он у нас есть, и он был очень силен в этой игре.
Много раз в этой зоне назначались штрафные удары, и только с Месси есть чувство, что он сейчас забьет.
Штрафной удар – это не то, что в конечном счете обязательно превратится в гол, – в 90% случаев это не гол. Но когда у мяча Месси, все наоборот: 10%, что гола не будет, и 90% – что будет. Мы должны пользоваться этим, – сказал Херардо Мартино.
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Для моральной и психологической составляющей это очень хорошо, но вот для спортивной так себе.
Ответ новикову, а то он в чс спрятался.
Привет. Помню.
Для человека, который в полуфинале ЛЧ принял мяч в середине поля и пробежал с ним до ворот сквозь самый дорогой автобус в истории (Реал Моуринью) задача оказалась до смешного элементарной