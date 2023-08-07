«Штрафной удар – это в 90% случаев не гол, но с Месси наоборот – 10%, что гола не будет». Тренер «Интер Майами» о зависимости от Лео

Теги МЛС ФК Даллас Барселона Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Тренер «Интер Майами» высказался о зависимости от Лионеля Месси и его штрафных ударах.

Сегодня 36-летний аргентинец, играющий за «Интер Майами», сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3.) и реализовал послематчевый 11-метровый. Второй гол, на 85-й минуте, Месси забил со штрафного и сравнял счет в матче.

– «Интер Майами» уже зависит от Месси?

– Это правда, что мы рассчитываем на лучшего игрока в мире, это нельзя игнорировать.

Подобный вопрос всегда возникает, где бы Лео ни находился – в «Барселоне» или сборной Аргентины, где угодно. К счастью, он у нас есть, и он был очень силен в этой игре.

Много раз в этой зоне назначались штрафные удары, и только с Месси есть чувство, что он сейчас забьет.

Штрафной удар – это не то, что в конечном счете обязательно превратится в гол, – в 90% случаев это не гол. Но когда у мяча Месси, все наоборот: 10%, что гола не будет, и 90% – что будет. Мы должны пользоваться этим, – сказал Херардо Мартино.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Барсик Юрана
Комментарий скрыт
О Зените?
+32
-6
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
36-летний.
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ну что сказать ,хорош зажигает в кубке лиги
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давно известный лайфхак — Месси нужно вести вплоть до штрафной и фолить уже внутри линии, тогда шансы на пропущенный уменьшаются :)
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Jeremy Fraser
При всем уважении к МЛС, но Месси там напоминает молодого человека, который решил поиграть в футбол во дворе с подростками, такая же уверенность в своих силах и игра на 20-30% от возможного, поэтому расслабленность. Для моральной и психологической составляющей это очень хорошо, но вот для спортивной так себе.
При всем уважении к Ла Лиге, но вживую смотрел на его игру на Камп Ноу. Он на фоне пиковых Алвеса, Иньесты, Хави и матрасников Симеоне смотрелся на другом уровне
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даже 10% это перебор, ни у кого таких показателей на дистанции нет. У Месси 9% процентов реализация по карьере. В принципе он прав на счет 90% если убрать нолик
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Jeremy Fraser
При всем уважении к МЛС, но Месси там напоминает молодого человека, который решил поиграть в футбол во дворе с подростками, такая же уверенность в своих силах и игра на 20-30% от возможного, поэтому расслабленность. Для моральной и психологической составляющей это очень хорошо, но вот для спортивной так себе.
ему по сути уже и выигрывать особо нечего, всё что хотел уже выиграл, уехал в Америку как раз для того, чтобы получить максимальное удовольствие от и игры и жизни там как мне кажется
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
При всем уважении к МЛС, но Месси там напоминает молодого человека, который решил поиграть в футбол во дворе с подростками, такая же уверенность в своих силах и игра на 20-30% от возможного, поэтому расслабленность.
Для моральной и психологической составляющей это очень хорошо, но вот для спортивной так себе.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чел провел всего 4 матча и уже лучший бомбардир, легенда и постепенно превращается в местное божество😎👑🇦🇷
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Барсик Юрана
Комментарий скрыт
О кринж7
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Сергей Амбросий
не зал шо ты на спортсе работаешь)) привет)))) старый форум Милана помнишь =-))) Муфа
какой Милан. Он уже давно бросил его, сейчас за Реал глорит
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Насчёт 90% реализации Месси он явно преувеличил. Да, Лео чаще других забивает, но всё равно промахивается достаточно часто. На том же ЧМ-2022 у него голов со штрафного нет, хотя неплохие попытки были
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мне кажется он и 50 лет будет забивать с штрафных и отдавать конфетные голевые передачи !!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Именно так Месси последние 10 лет лучший в мире по Штрафными ударами
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
вот так аналитика! не зря тренерский хлеб ест
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Burel
какой Милан. Он уже давно бросил его, сейчас за Реал глорит
Смотри не омолоди его когда он в 36 лет 8 ЗМ будет брать.
Ответ новикову, а то он в чс спрятался.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Великий Алонсо
У этого гения с арифметикой совсем беда? Ну пусть посчитает сколько было попыток и сколько голов забито 🤡🖕
Великий Алонсо, не плачь, Ф.Алонсо также крут как спортсмен, но в плане гениальности в своей сфере, ему к Месси, как тебе к Энштейну
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Сергей Амбросий
не зал шо ты на спортсе работаешь)) привет)))) старый форум Милана помнишь =-))) Муфа
С 2011-го работаю)

Привет. Помню.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Игорь Новиков
Поправил, спасибо. Чуть омолодил Лео)
Бывает, ничего страшного :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ rhett-butler
36-летний.
Поправил, спасибо. Чуть омолодил Лео)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лео второй раз открывает Америку. Он влюбит из в футбол. В футбол а не соккер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сделать худшую команду Америки лучшей командой Америки за две недели?

Для человека, который в полуфинале ЛЧ принял мяч в середине поля и пробежал с ним до ворот сквозь самый дорогой автобус в истории (Реал Моуринью) задача оказалась до смешного элементарной
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Где поклонницы кринжа7?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Какая же у Месси техника крутая, он может такие штрафные забивать и до 50 лет
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий