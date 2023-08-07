«Штрафной удар – это в 90% случаев не гол, но с Месси наоборот – 10%, что гола не будет». Тренер «Интер Майами» о зависимости от Лео

Тренер «Интер Майами» высказался о зависимости от Лионеля Месси и его штрафных ударах.

Сегодня 36-летний аргентинец, играющий за « », сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с « » (4:4, по пенальти – 5:3.) и реализовал послематчевый 11-метровый. Второй гол, на 85-й минуте, Месси забил со штрафного и сравнял счет в матче.

– « » уже зависит от ?

– Это правда, что мы рассчитываем на лучшего игрока в мире, это нельзя игнорировать.

Подобный вопрос всегда возникает, где бы Лео ни находился – в «Барселоне» или сборной Аргентины, где угодно. К счастью, он у нас есть, и он был очень силен в этой игре.

Много раз в этой зоне назначались штрафные удары, и только с Месси есть чувство, что он сейчас забьет.

Штрафной удар – это не то, что в конечном счете обязательно превратится в гол, – в 90% случаев это не гол. Но когда у мяча Месси, все наоборот: 10%, что гола не будет, и 90% – что будет. Мы должны пользоваться этим, – сказал .

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