«Матч ТВ», присылайте нейтральных комментаторов. Все игры «Зенита» ведутся с большой симпатией к соперникам. Особенно Шнякин!» Стрепетов после 2:3 от «Динамо»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Геннадий Орлов Алексей Стрепетов Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Экс-игрок и тренер «Зенита» верит в предвзятость комментаторов «Матч ТВ».

Вчера «Зенит» дома уступил «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ, пропустив на 96-й минуте.

«У меня вопрос к комментаторам «Матч ТВ»: если вы не любите «Зенит», зачем вы приезжаете на его домашние матчи? Вопрос в том числе и к руководству «Зенита»…

Все матчи ведутся откровенно с большой симпатией к соперникам… Особенно Шнякин! Ну, болеешь ты за «Спартак», болеешь ты за московские клубы, не любишь ты «Зенит» – не надо это выносить в эфир.

Когда «Зенит» пропустил третий гол, эмоции комментатора захлестывали так, словно это чемпионат мира. Такое впечатление, что «Динамо» стало чемпионом.

Так что присылайте нейтральных комментаторов. Или у нас есть свой на домашние матчи – Геннадий Орлов. Профессионал, который даст фору любому. А пока то, что я слышу в эфире, эти симпатии к соперникам – очень неприятно, такого не должно быть», – заявил Алексей Стрепетов.

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204 комментария

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Гол на последних минутах напряженного матча. Как еще должен реагировать комментатор? Может еще динамовским игрокам не следовало выбегать со скамейки и радоваться голу?🤣😅
+361
-18
+343
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Во как.То есть свой Орлов должен комментировать и весь матч облизывать.А то что болельщиков других клубов тошнит от него,ничего потерпят?
+243
-17
+226
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Ответ Гоша Пугач
Гол на последних минутах напряженного матча. Как еще должен реагировать комментатор? Может еще динамовским игрокам не следовало выбегать со скамейки и радоваться голу?🤣😅
Должен был грустить как Миллер
+218
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+204
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к Шнякину по реакции на победный гол "Динамо" - 0 вопросов! так и должен реагировать нормальный комментатор на такую развязку!

вопрос, скорее, ко второму комментатору, который явно симпатизировал "Зениту" и начал грустно философствовать после гола "Динамо" - так точно не должен реагировать нейтральный комментатор
+89
-9
+80
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а как он должен реагировать? грустить что ли что Зенит проиграл и гнать на Динамо?
+58
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+54
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Ответ Гоша Пугач
Гол на последних минутах напряженного матча. Как еще должен реагировать комментатор? Может еще динамовским игрокам не следовало выбегать со скамейки и радоваться голу?🤣😅
Да, неее, это Шнякин должен был добежать на дальнюю , чтобы гол не забили. Поэтому он виноват. В зените это нормально на одно все бочки катить.
+62
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+54
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Лучше Шнякина послушать, чем Орлова со своим Тоби Алдервейрелда аахахах
+52
-9
+43
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А симпатии «профессионала» Орлова слух не резали?
+48
-7
+41
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Ответ Three Days Grace
А ничего, что все домашние матчи зенита какая жужалица у бровки комментирует?
Это наш местный Павел Богданов. С голосом пожилой аристократки. Как он утомил любой чих со скамейки Зенита озвучивать и влезать со своими "удивительными" фактами не к месту. Так что поддерживаю его ротацию.
+36
0
+36
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Профессионал Геннадий Орлов в матче Зенит Амкар когда забил Амкар: ну елки палки
+35
-2
+33
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А ничего, что все домашние матчи зенита какая жужалица у бровки комментирует?
+34
-4
+30
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Ответ Дмитрий Никифоров
Лучше Шнякина послушать, чем Орлова со своим Тоби Алдервейрелда аахахах
учитывая историю с Манданда, я бы посмотрел его работу на матче с участием Бонгонда.
+21
-2
+19
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о да..
Генка мастер
+25
-6
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То есть, решающий гол на 96 минуте нужно встречать спокойно?)
Ну и жаловаться на непитерских комментаторов и просить поставить откровенно топящего за Зенит - это сильно)
+20
-4
+16
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Орлов всем профессионалам профессионал, более некомпетентного комментатора, плывущего в матчасти и коверкающего фамилии игроков и названия команд ещё нужно поискать. И при всём при этом даже не скрывает своих симпатий к Зениту и близости к людям из клуба. Комментатор безусловно должен быть нейтральным, но ставить в пример Орлова это какой-то сарказм уже, ему вообще давным-давно пора на пенсию, вот прямо после феноменальной работы на Евро-2008 и надо было завязывать.
+21
-5
+16
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Когда раньше Зенит комментировал Орлов, всё нормально было?
+21
-7
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Когда "Динамо" вел 2-1, Шнякин считал, сколько секунд Шунин мяч в руках держит... (не в укор Дмитрию, просто констатация факта. В целом, отлично отработал)
Питерские cектанты во всем видят заговор?
+17
-4
+13
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Ответ Redwhite heart
Во как.То есть свой Орлов должен комментировать и весь матч облизывать.А то что болельщиков других клубов тошнит от него,ничего потерпят?
Должен был с большой грустью сказать "Эээх, наши пропустили".
+16
-3
+13
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о боже неееееет,Динамо забивает третий гол,какая трагедия,именно так должен был сказать вчера коментатор)))и вообще коментатор продажная)))
+15
-4
+11
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И всего-то два матча их нормально отсудили. а уже и комментаторы не те на газовом тв работают....тьфу...
+11
-2
+9
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ахха...то есть за зенит должны топить все? там итак Паша Богданов, который язык проглотил и топит за зенит
+10
-2
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Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
Правильно! И ты не смотри игры Динамо! Особенно, когда они твой зенит обыгрывают...
+10
-2
+8
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Тот же Шнякин комментировал Спартак - Оренбург и точно так же эмоционально и громко реагировал на голы Оренбурга, нахваливал игроков этой команды, удивлялся как они таких крутых красавцев смогли удержать в трансферное окно и тд.
Гол любой команды (если он еще что-то решает по результату) - это эмоции. Слишком много негатива какого-то говорят про Шнякина в последнее время. Нормальный комментатор абсолютно. Видали и лучше, но видали и намного хуже (и очень многих).
+11
-4
+7
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Шнякин должен был зарыдать? 😂
+8
-2
+6
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так адекватный человек никогда не будет болеть за зенит )))
+7
-1
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