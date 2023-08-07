«Матч ТВ», присылайте нейтральных комментаторов. Все игры «Зенита» ведутся с большой симпатией к соперникам. Особенно Шнякин!» Стрепетов после 2:3 от «Динамо»
Экс-игрок и тренер «Зенита» верит в предвзятость комментаторов «Матч ТВ».
Вчера «Зенит» дома уступил «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ, пропустив на 96-й минуте.
«У меня вопрос к комментаторам «Матч ТВ»: если вы не любите «Зенит», зачем вы приезжаете на его домашние матчи? Вопрос в том числе и к руководству «Зенита»…
Все матчи ведутся откровенно с большой симпатией к соперникам… Особенно Шнякин! Ну, болеешь ты за «Спартак», болеешь ты за московские клубы, не любишь ты «Зенит» – не надо это выносить в эфир.
Когда «Зенит» пропустил третий гол, эмоции комментатора захлестывали так, словно это чемпионат мира. Такое впечатление, что «Динамо» стало чемпионом.
Так что присылайте нейтральных комментаторов. Или у нас есть свой на домашние матчи – Геннадий Орлов. Профессионал, который даст фору любому. А пока то, что я слышу в эфире, эти симпатии к соперникам – очень неприятно, такого не должно быть», – заявил Алексей Стрепетов.
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вопрос, скорее, ко второму комментатору, который явно симпатизировал "Зениту" и начал грустно философствовать после гола "Динамо" - так точно не должен реагировать нейтральный комментатор
Генка мастер
Ну и жаловаться на непитерских комментаторов и просить поставить откровенно топящего за Зенит - это сильно)
Питерские cектанты во всем видят заговор?
Гол любой команды (если он еще что-то решает по результату) - это эмоции. Слишком много негатива какого-то говорят про Шнякина в последнее время. Нормальный комментатор абсолютно. Видали и лучше, но видали и намного хуже (и очень многих).