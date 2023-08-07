«Матч ТВ», присылайте нейтральных комментаторов. Все игры «Зенита» ведутся с большой симпатией к соперникам. Особенно Шнякин!» Стрепетов после 2:3 от «Динамо»

Экс-игрок и тренер «Зенита» верит в предвзятость комментаторов «Матч ТВ».

Вчера «Зенит» дома уступил «Динамо» (2:3) в 3-м туре Мир РПЛ, пропустив на 96-й минуте.

«У меня вопрос к комментаторам « »: если вы не любите «Зенит», зачем вы приезжаете на его домашние матчи? Вопрос в том числе и к руководству « »…

Все матчи ведутся откровенно с большой симпатией к соперникам… Особенно Шнякин! Ну, болеешь ты за « », болеешь ты за московские клубы, не любишь ты «Зенит» – не надо это выносить в эфир.

Когда «Зенит» пропустил третий гол, эмоции комментатора захлестывали так, словно это чемпионат мира. Такое впечатление, что « » стало чемпионом.

Так что присылайте нейтральных комментаторов. Или у нас есть свой на домашние матчи – . Профессионал, который даст фору любому. А пока то, что я слышу в эфире, эти симпатии к соперникам – очень неприятно, такого не должно быть», – заявил .

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