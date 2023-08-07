«Спартак» купил левого защитника Молдовы и «Олимпиакоса» Рябчука

«Спартак» купил футболиста сборной Молдовы.

«Спартак» и греческий « » согласовали переход 25-летнего левого защитника. Он подписал с красно-белыми трехлетний контракт.

Новичок московского клуба выбрал 2-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что « » заплатит за 6 млн евро, а защитник будет получать 1,2 млн в год.

За клуб из Афин игрок провел 120 матчей. Кроме того, в активе Рябчука 41 матч за сборную Молдовы. Подробная статистика футболиста доступна здесь.

Фото: spartak.com

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