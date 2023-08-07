«Спартак» купил левого защитника Молдовы и «Олимпиакоса» Рябчука
«Спартак» купил футболиста сборной Молдовы.
«Спартак» и греческий «Олимпиакос» согласовали переход 25-летнего левого защитника. Он подписал с красно-белыми трехлетний контракт.
Новичок московского клуба выбрал 2-й игровой номер.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Рябчука 6 млн евро, а защитник будет получать 1,2 млн в год.
За клуб из Афин игрок провел 120 матчей. Кроме того, в активе Рябчука 41 матч за сборную Молдовы. Подробная статистика футболиста доступна здесь.
Фото: spartak.com
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В любом случае, добро пожаловать и удачи!
Без травм и косяков.