«Спартак» купил левого защитника Молдовы и «Олимпиакоса» Рябчука

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Олимпиакос высшая лига Греция сборная Молдовы по футболу Олег Рябчук Футбол

«Спартак» купил футболиста сборной Молдовы.

«Спартак» и греческий «Олимпиакос» согласовали переход 25-летнего левого защитника. Он подписал с красно-белыми трехлетний контракт.

Новичок московского клуба выбрал 2-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Рябчука 6 млн евро, а защитник будет получать 1,2 млн в год.

За клуб из Афин игрок провел 120 матчей. Кроме того, в активе Рябчука 41 матч за сборную Молдовы. Подробная статистика футболиста доступна здесь.

Фото: spartak.com

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81 комментарий

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дождались
+33
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+32
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Ответ Барсик Юрана
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Нам хоть китаец, лишь бы хорошо играл!🤣
+28
-1
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В менеджерах всегда был хорош
+24
-1
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Ответ Барсик Юрана
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да, сейчас же каждый игрок из Молдовы-украинец.
+20
-1
+19
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Ответ ParvizLNDRreal
Хлус уходит к сожалению.
Домой, после тренировки? Каждый день уходит
+10
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Добро пожаловать! Конечно,еще бы центрального защитника и было б замечательно
+10
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Если смотреть только на статистику, то это отличный трансфер: молодой футболист, не склонный к частой смене клубов и регулирно вызываемый в сборную своей страны.
Звучит хорошо, осталось подкрепить делом

В любом случае, добро пожаловать и удачи!
+9
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Хлуса направо.
+7
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отлично, ждём хорошей игры!
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Ещё одна приятная новость! Удачи, будем наблюдать. Каким бы не был этот игрок, он будет всяко лучше, чем Классен, который по мячу попасть не может.
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Классена отдайте в аренду
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Ответ ParvizLNDRreal
Хлус уходит к сожалению.
Далеко?
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Добро пожаловать в наш великий и могучий!!!!

Без травм и косяков.
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Наконец то усиление в защиту для Спартака.
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Конкуренция конечно в этом сезоне на порядок выше в команде.
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Ответ 3 панды
были бы нормальные крайние защитники Денисов бы сидел на лавке. А ещё там Товарищ в медпункте
на Товарища тоже надежды, если бы он хрусталиком не был
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Осталось цз подписать.
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Хм, по идее в Олимпиакосе он конкурировал за позицию с Марсело? Пока Марсело собственно не ушёл из Олимпиакоса
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Денисов и Хлусевич будут бороться за место в основе, что хорошо.
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Отличный трансфер, надеюсь заиграет)
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Ответ Роман
Денисов и Хлусевич будут бороться за место в основе, что хорошо.
были бы нормальные крайние защитники Денисов бы сидел на лавке. А ещё там Товарищ в медпункте
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Хорошо сидит футболочка !) Как влитая !) В добрый путь!
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Два практически равноценных состава? В Спартаке? Для нынешнего века - прецедент
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Ответ Verhovn
Ну всё, теперь точно чемпионы)
да не бойтесь вы, в кабинетах зенит скоро все восстановит, а то вчера на Лёшу без тоски смотреть было больно))))
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А я все жду, когда- когда. Ну вот на тебе, готово. Ура!
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