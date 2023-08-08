Отей Неймара о желании сына уйти из «ПСЖ»: «Не могу подтвердить новость, которой нет. L’Equipe – это L’Efake»

Отец Неймара опроверг информацию о желании футболиста уйти из «ПСЖ».

Ранее, как проинформировал L’Equipe, Неймар сообщил президенту « » Нассеру Аль-Хелайфи, что хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Также сообщалось, что бразильский футболист хочет вернуться в «Барселону».

«Я не могу подтвердить новость, которой не было. L’Equipe – это L’Efake», – сообщил отец и агент футболиста Неймар да Силва.

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