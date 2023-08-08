Отей Неймара о желании сына уйти из «ПСЖ»: «Не могу подтвердить новость, которой нет. L’Equipe – это L’Efake»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Неймар Неймар да Силва агенты Футбол

Отец Неймара опроверг информацию о желании футболиста уйти из «ПСЖ».

Ранее, как проинформировал L’Equipe, Неймар сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что хочет покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Также сообщалось, что бразильский футболист хочет вернуться в «Барселону».

«Я не могу подтвердить новость, которой не было. L’Equipe – это L’Efake», – сообщил отец и агент футболиста Неймар да Силва.

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6 комментариев

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Отей, греческий друг Нея?
+6
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L‘Esport-express
+4
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В Европе сложно найти нефейковые издания.
Поэтому, все мы стараемя делать выводы "по совокупности" фактов.
Это не только к футболу относится, кстати.
+1
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L`Esportsru
0
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Гадский папа..
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Ответ onegin2007
Отей, греческий друг Нея?
Прометея младший брат
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