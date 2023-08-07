Кейн дал «Баварии» время до конца недели, чтобы та согласовала трансфер с «Тоттенхэмом». Мюнхенцы сделают последнее предложение

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн дал «Баварии» время до конца недели, чтобы согласовать трансфер с «Тоттенхэмом».

По данным The Telegraph, форвард не собирается покидать лондонский клуб после начала нового сезона АПЛ, поэтому и установил крайний срок.

Отмечается, что «Бавария» намерена сделать последнее предложение «Тоттенхэму» по трансферу.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии по Кейну на сумму более 100 миллионов евро с учетом бонусов.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В итоге Кейн подпишет новый контракт со шпорами 😏
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Neclerque
«Кейн дал Баварии время до конца недели…» Иначе что?🤣🤣🤣
прочтите следующий абзац, там же написано кое-что.)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
«Кейн дал Баварии время до конца недели…»

Иначе что?🤣🤣🤣
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Это ещё Кейн Баварии условия ставит? Неадекватность проявляет менеджмент Тоттенхэма, а условия ставит Баварии. Ну и наглец.
Баварии нужно переключаться на других игроков. Трансфер Кейна сложен в реализации, так как нельзя прийти к здравому решению с людьми, которые мыслят иррационально
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Читаешь комментарии и ощущение что люди думают будто Тоттенхэм прям обязан отдать Кейна в Баварию. А то что они денег просят больше или вообще хотят чтобы он остался, то такого не должно быть. Это не Бундеслига, здесь никто перед Баварией прогибаться не будет.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кейну лучше сезончик отбегать за шпор, а потом с чистой совестью выбрать себе любой топ-клуб АПЛ чем переходить в непонятную табурет-лигу, титулы в которой котируются примерно на уровня кубка МЛС. Рад что он сам это понимает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бавария уже предложение за Кейна воспринимает как наркоман дозу героина, все время последний раз, видимо Леви не дурак
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий