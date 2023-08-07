Кейн дал «Баварии» время до конца недели, чтобы та согласовала трансфер с «Тоттенхэмом». Мюнхенцы сделают последнее предложение

Харри Кейн дал «Баварии» время до конца недели, чтобы согласовать трансфер с «Тоттенхэмом».

По данным The Telegraph, форвард не собирается покидать лондонский клуб после начала нового сезона АПЛ, поэтому и установил крайний срок.

Отмечается, что «Бавария» намерена сделать последнее предложение «Тоттенхэму» по трансферу.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» отклонил предложение «Баварии по Кейну на сумму более 100 миллионов евро с учетом бонусов.

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