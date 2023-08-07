Менди хочет получить от «Ман Сити» зарплату за 2 года. Она была заморожена на период расследования дела об изнасиловании

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция происшествия Лорьян Бенжамен Менди деньги Футбол

Бенжамен Менди хочет получить от «Манчестер Сити» финансовую компенсацию.

Бывший левый защитник «Ман Сити» намерен вернуть всю зарплату или ее часть за 2 года. Выплаты были заморожены на время расследования по делу об изнасиловании.

Переговоры между английским клубом и футболистом по этому вопросу уже начались.

Менди не выходил на поле с августа 2021 года. После предъявления защитнику обвинений в нескольких эпизодах сексуального насилия «Манчестер Сити» отстранил его. Менди был заключен под стражу и освобожден под залог в январе 2022 года, после чего провел полгода под домашним арестом.

В июле 2023 года Менди были сняты все обвинения, после чего он подписал контракт с «Лорьяном».

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31 комментарий

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ну справедливо ,че
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+76
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Ответ Kosolapyu
ну справедливо ,че
Справедливо будет взыскать эти деньги с «потерпевших» девушек
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Думаю, что «Сити» стоит пойти на встречу.
Шейхи беднее не станут, Менди не признали виновным, так что он не приносил пользу команде не по своей вине. Плюс покажут что они как и «Юнайтед» в случае с Гринвудом всегда поддержат игрока своей команды.
+37
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Правильно, правильно ###.
+11
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Все правильно делает. И девушек потом за клевету прижать
+5
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Ответ Under
а Федотов-то за что? обычные парни, которых в армию призывают, разве получают зарплату? насколько я понимаю, их в принципе увольняют и всё
Федотов также не по своей воле не мог помогать команде. Считаю, что деньги за этот год ему должны выплатить.
+4
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Ответ Фарид Харисов
Думаю, что «Сити» стоит пойти на встречу. Шейхи беднее не станут, Менди не признали виновным, так что он не приносил пользу команде не по своей вине. Плюс покажут что они как и «Юнайтед» в случае с Гринвудом всегда поддержат игрока своей команды.
Гринвуда так то суд не оправдывал
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Не у тех хочет деньги, в первую очередь этих «девушек» надо привлечь к ответственности и получить компенсацию от них
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Ответ 2vdhrvmmzf
Справедливо будет взыскать эти деньги с «потерпевших» девушек
хорошо, что не сказал у английского суда
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Ответ Богдан Агафонов
По факту. Он должен получить эти деньги. (Как и Федотов - хоккеист ЦСКА, которого в армию отправили)
а Федотов-то за что?
обычные парни, которых в армию призывают, разве получают зарплату?
насколько я понимаю, их в принципе увольняют и всё
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Ответ <~Inter~>
Гринвуда так то суд не оправдывал
Какая разница? Ему платили зарплату, сейчас вот даже вернуть могут в состав, речь об этом.
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Ответ korablev
Ситуация, которая очень наглядно показывает - нельзя рыпаться до решения суда. А клубы так постоянно делают - бегут впереди паровоза. Они, вишь ли, не терпимы, они сами решают, кто виноват. Это не их собачье дело - суд выносит решение. И пока он этого не сделал, все сидят и ждут, как будто ничего не случилось! И спонсоров, которые, не дожидаясь решения суда, кричат, что разрывают контракт, надо наказывать. Не имеют права, ибо вина еще не установлена. Вы поймите, что все эти заявления клубов "на публику" (Мы разрываем контракт! Бла-бла-бла!) - это неуважение к суду! Они берут на себя его функцию и говорят - виновен. Хотя они об этом понятия не имеют, у них нет права это оценивать! Будет очень справедливо, если Сити дадут по ушам и заставят выплатить все по контракту. И чтобы другим была наука - сидеть и ждать. Столько, сколько суд будет идти.
Ну это в АПЛ бегут вперёд паровоза. Там окопались сторонники активистов фем/лгбт. Чуть что, всё - отмена отмен. Гринвуд, Сигурдссон, Менди... Всех оправдали, а их уже "отменили". Боятся английские клубы что их активисты в твиттере заклюют. Это ж важнее чем судьба вляпавшегося своего игрока, ага. Дурдом.
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Ответ Under
ну то есть все, кого в армию призвали, должны зарплату на старом рабочем месте получать?
Федотов был принудительно отправлен в самую задницу. Резко. Его ж там толпа скрутила и запихнула в машину вроде.
А обычно уходят по другому - военкомат, комиссии , распределительный пункт
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Ответ Богдан Агафонов
Федотов также не по своей воле не мог помогать команде. Считаю, что деньги за этот год ему должны выплатить.
ну то есть все, кого в армию призвали, должны зарплату на старом рабочем месте получать?
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Ответ Лёха Жданчик
зп дают за проделанную работу а не нахождение в тюрьме...даже если его оправдали
они не могут разорвать просто так контракт .
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Ответ 2vdhrvmmzf
Справедливо будет взыскать эти деньги с «потерпевших» девушек
Уверен , там если только натурой можно что то взять
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Ответ 2vdhrvmmzf
Справедливо будет взыскать эти деньги с «потерпевших» девушек
Ну если только открыть бордель "У Бэнджи" где все они будут работать 24/7, и то вряд ли управятся.
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Насколько я понимаю, обговаривают, сколько ему положено, без хотя бы части своей зарплаты он не останется. Иначе я не понимаю значения выражения «заморожена на время расследования».
Признан невиновным – базовый оклад получить обязан
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По факту. Он должен получить эти деньги. (Как и Федотов - хоккеист ЦСКА, которого в армию отправили)
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Сити должен выплатить ему зарплату и через суд обязать лживых жертв возместить клубу убыток
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