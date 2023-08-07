Менди хочет получить от «Ман Сити» зарплату за 2 года. Она была заморожена на период расследования дела об изнасиловании
Бенжамен Менди хочет получить от «Манчестер Сити» финансовую компенсацию.
Бывший левый защитник «Ман Сити» намерен вернуть всю зарплату или ее часть за 2 года. Выплаты были заморожены на время расследования по делу об изнасиловании.
Переговоры между английским клубом и футболистом по этому вопросу уже начались.
Менди не выходил на поле с августа 2021 года. После предъявления защитнику обвинений в нескольких эпизодах сексуального насилия «Манчестер Сити» отстранил его. Менди был заключен под стражу и освобожден под залог в январе 2022 года, после чего провел полгода под домашним арестом.
В июле 2023 года Менди были сняты все обвинения, после чего он подписал контракт с «Лорьяном».
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Шейхи беднее не станут, Менди не признали виновным, так что он не приносил пользу команде не по своей вине. Плюс покажут что они как и «Юнайтед» в случае с Гринвудом всегда поддержат игрока своей команды.
обычные парни, которых в армию призывают, разве получают зарплату?
насколько я понимаю, их в принципе увольняют и всё
А обычно уходят по другому - военкомат, комиссии , распределительный пункт
Признан невиновным – базовый оклад получить обязан