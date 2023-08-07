Хабиб отказался тренировать Маска по принципиальным соображениям (ТАСС)

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Илон Маск Бокс/MMA/UFC

Нурмагомедов отказался готовить Маска к бою с Цукербергом из принципиальных причин.

«Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчет того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт. Но это невозможно», – заявил представитель команды Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб отказался готовить Маска к поединку против Цукерберга (ТАСС)

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3 комментария

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Вероятно Маск отказался носить папаху хабибовского производства.
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Маск папаху отказался одевать и в конце боя в толпу прыгнуть
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