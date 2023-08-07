Макаров получил травму в эпизоде с подкатом Барриоса
Денис Макаров получил травму в эпизоде с фолом Вильмара Барриоса.
Об этом сообщили в пресс-службе «Динамо».
25-летний россиянин получил травму на 93-й минуте, когда против него грубо нарушил правила Барриос. После вмешательства ВАР колумбиец получил красную карточку. Инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК, Барриос приглашен на него.
Перспективы участия Дениса Макарова в ближайших матчах «Динамо» станут понятны после обследования, которое игрок пройдет во вторник.
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Абсолютно никто:
Зенитовцы: Это заговор против Зенита!!1
Когда позорно начал пытаться бить Промеса, пока того сзади держал Ерохин.
В общем-то к Ерохину вопросов особо нет - он типа пытался растащить. А этот колумбийский бастард сразу воспользовался тем, что Промес в этот момент не может защищаться.