Макаров получил травму в эпизоде с подкатом Барриоса

Денис Макаров получил травму в эпизоде с фолом Вильмара Барриоса.

Об этом сообщили в пресс-службе «Динамо».

25-летний россиянин получил травму на 93-й минуте, когда против него грубо нарушил правила Барриос. После вмешательства ВАР колумбиец получил красную карточку. Инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК, Барриос приглашен на него.

Перспективы участия Дениса Макарова в ближайших матчах «Динамо» станут понятны после обследования, которое игрок пройдет во вторник.

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