Макаров получил травму в эпизоде с подкатом Барриоса

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Вильмар Барриос Денис Макаров Спорт-Экспресс Футбол

Денис Макаров получил травму в эпизоде с фолом Вильмара Барриоса.

Об этом сообщили в пресс-службе «Динамо».

25-летний россиянин получил травму на 93-й минуте, когда против него грубо нарушил правила Барриос. После вмешательства ВАР колумбиец получил красную карточку. Инцидент будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК, Барриос приглашен на него.

Перспективы участия Дениса Макарова в ближайших матчах «Динамо» станут понятны после обследования, которое игрок пройдет во вторник.

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30 комментариев

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Ну вот на сколько матчей из-за травмы выпадет Макаров - на столько матчей дисквалифицировать Барриоса, и будет честно
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Ответ Ебздрогыч
Ну вот на сколько матчей из-за травмы выпадет Макаров - на столько матчей дисквалифицировать Барриоса, и будет честно
Согласен. Тогда Барриос уже в следующем туре на поле выйдет.
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+19
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А если бы, как говорил Орлов, ему судья заслуженную вторую жёлтую показал, то сейчас был бы здоров
+16
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+9
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Барриос давно и сознательно шел к чему-то подобному. Макарову быстрейшего восстановления.
+24
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+7
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Желаем здоровья!
+6
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
А вот удали его судья, то все было бы хорошо
Ты б ещё Макарова обвинил в этом🤡
+7
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Ответ Vladvenk
Никто: Абсолютно никто: Зенитовцы: Это заговор против Зенита!!1
Ныть это в крови у питерского новодела
+2
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+2
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Ответ Ебздрогыч
Ну вот на сколько матчей из-за травмы выпадет Макаров - на столько матчей дисквалифицировать Барриоса, и будет честно
Справедливо
+6
-4
+2
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Никто:
Абсолютно никто:
Зенитовцы: Это заговор против Зенита!!1
+4
-2
+2
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Уверен, что КДК сделает всё что-бы Барриос пропустил 1 матч дисквалификации и играл со Спартаком...
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Ответ Mihail0910
Барриос очень мерзкий игрок
Да, помним, что именно он спровоцировал драку в декабре со Спартаком.
Когда позорно начал пытаться бить Промеса, пока того сзади держал Ерохин.
В общем-то к Ерохину вопросов особо нет - он типа пытался растащить. А этот колумбийский бастард сразу воспользовался тем, что Промес в этот момент не может защищаться.
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Когда тот же Макаров бил Барриоса коленом в голову, даже нарушения не было зафиксировано.
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МАКАРОВА, вообще то , удалять нужно было.
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
А вот удали его судья, то все было бы хорошо
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Не хотелось бы думать, что это пятачки пытаются дискву Барриосу натянуть, путем обнаружения "травмы" у Макарова. Хотя это же Спартак.
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
А вот удали его судья, то все было бы хорошо
А если бы у бабушки был член?...
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
А вот удали его судья, то все было бы хорошо
итак все было 👍хорошо
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Ответ Mihail0910
Барриос очень мерзкий игрок
В зеркало посмотри.
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Дисква увеличится.
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