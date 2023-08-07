Экс-глава РПЛ Хачатурянц будет делать вино во Флоренции. В регионе у него есть 12 га земли, завод по производству масла и отель (Baza)

Бывший президент Мир РПЛ Ашот Хачатурянц будет выращивать виноград в Италии.

Хачатурянц купил себе участок с виллой в Италии, сообщает телеграм-канал Baza.

Новое поместье экс-главы Премьер-лиги находится на холме во Флоренции. Покупка обошлась в несколько миллионов евро.

На новом участке Хачатурянц хочет высадить виноград и заниматься производством вина.

Отмечается, что в Тоскане бывшему топ-менеджеру «Сбербанка» и футбольному функционеру принадлежат 12 гектаров земли, а во Флоренции у него есть две компании: завод по производству масла и отель в историческом центре города.

Год назад Хачатурянца называли в числе главных претендентов на пост президента «Спартака».

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