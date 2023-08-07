Экс-глава РПЛ Хачатурянц будет делать вино во Флоренции. В регионе у него есть 12 га земли, завод по производству масла и отель (Baza)

Теги премьер-лига Россия бизнес Организация РПЛ деньги Ашот Хачатурянц алкоголь и спорт Футбол

Бывший президент Мир РПЛ Ашот Хачатурянц будет выращивать виноград в Италии.

Хачатурянц купил себе участок с виллой в Италии, сообщает телеграм-канал Baza.

Новое поместье экс-главы Премьер-лиги находится на холме во Флоренции. Покупка обошлась Хачатурянцу в несколько миллионов евро.

На новом участке Хачатурянц хочет высадить виноград и заниматься производством вина.

Отмечается, что в Тоскане бывшему топ-менеджеру «Сбербанка» и футбольному функционеру принадлежат 12 гектаров земли, а во Флоренции у него есть две компании: завод по производству масла и отель в историческом центре города.

Год назад Хачатурянца называли в числе главных претендентов на пост президента «Спартака».

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26 комментариев

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Патриот!
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Почему не в Мытищах, а на загнивающем Западе?
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Ответ Михаил Опякин
Почему не в Мытищах, а на загнивающем Западе?
Потому что Гоголя надо читать😄 Земля в Мытищах не очень 😄
Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше.
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Комментарии как говорится излишни.
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Вспоминается исторический анекдот.

Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница – известная красавица актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: – Что будем, что будем… завидовать будем!
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Ответ Михаил Опякин
Почему не в Мытищах, а на загнивающем Западе?
чтоб через год и это отобрали
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Куда ни ткни - у всей «илиты» там недвига, счета, бизнесы, виды на жительство, семьи и прочее. Даже как оказалось и у тех кто занимается военкой 🤡 но для глубинного народа по телевизору говорят что эта илита «борется с западом» 🤡
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Ведь я же так всю Россию спиз#у пока я его боюсь :-).
(с) Слепаков.
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Ответ Richman95
Патриот!
У него думаю и в России найдутся разные объекты, почему бы еще где-нибудь не прикупить, раз деньги есть)
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Какая выгодная должность президент рпл
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хорошо денег намыл
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они ж там с нобелито футбольную школу открыли а уже из страны по тапкам дают
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Так вот почему вернулся Кокорин
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А вообще вот вы тут ёрничаете, а такие как Хачатурянц - дело государственной важности выполняют. Изымают потихоньку землю у геополитических противников. Да, недешево! Но зато проснутся однажды итальянцы, а вся их Италия уже в составе Европейского федерального округа с штаб-квартирой в Мытищах.
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Патриотик
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Не ну жаль его конечно…будет там мерзнуть, загнивать и скучать по березкам. Не то что мы, сидеть, ничего не бояться, ещё и есть шанс у многих попутешествовать в ближайшее зарубежье…есть правда шанс не вернуться) но это детали…)
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Забавно, все думают что человек он патриот. Человек владеет тремя языками, имеет иностранное образование почему-то должен жить в Чебоксарах.
После сво много хорошо образованных свалило.
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Ай, Ашотик, ай молодец. Пример для всех армянских мальчиков
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Прекрасно.
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Самое дорогостоящее вино будет называться Кокорин
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нарешал огородик
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Ответ adamx
Ведь я же так всю Россию спиз#у пока я его боюсь :-). (с) Слепаков.
Слепаков - это тот, кто высмеивал смерть российских солдат?

Его удел теперь - тусоваться в Израиле и надеяться, чтобы натиралось достаточно русскоязычных на его концерты
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Ответ FilinMD
Слепаков - это тот, кто высмеивал смерть российских солдат? Его удел теперь - тусоваться в Израиле и надеяться, чтобы натиралось достаточно русскоязычных на его концерты
А в чем высмеиванье?

Слепаков может ютубом плотнее заняться - мужчина талантливый, не пропадет.
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Ответ Ебздрогыч
Вспоминается исторический анекдот. Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница – известная красавица актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: – Что будем, что будем… завидовать будем!
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