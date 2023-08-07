Экс-глава РПЛ Хачатурянц будет делать вино во Флоренции. В регионе у него есть 12 га земли, завод по производству масла и отель (Baza)
Бывший президент Мир РПЛ Ашот Хачатурянц будет выращивать виноград в Италии.
Хачатурянц купил себе участок с виллой в Италии, сообщает телеграм-канал Baza.
Новое поместье экс-главы Премьер-лиги находится на холме во Флоренции. Покупка обошлась Хачатурянцу в несколько миллионов евро.
На новом участке Хачатурянц хочет высадить виноград и заниматься производством вина.
Отмечается, что в Тоскане бывшему топ-менеджеру «Сбербанка» и футбольному функционеру принадлежат 12 гектаров земли, а во Флоренции у него есть две компании: завод по производству масла и отель в историческом центре города.
Год назад Хачатурянца называли в числе главных претендентов на пост президента «Спартака».
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше.
Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница – известная красавица актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: – Что будем, что будем… завидовать будем!
(с) Слепаков.
После сво много хорошо образованных свалило.
Его удел теперь - тусоваться в Израиле и надеяться, чтобы натиралось достаточно русскоязычных на его концерты
Слепаков может ютубом плотнее заняться - мужчина талантливый, не пропадет.