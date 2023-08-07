«ПСЖ» арендовал Рамуша у «Бенфики» с выкупом за 65+15 млн евро
«ПСЖ» объявил о трансфере Гонсалу Рамуша.
Парижский клуб арендовал португальца с правом выкупа. Фабрицио Романо сообщал, что что выкуп обязательный и составит 65+15 млн евро.
RMC Sport сообщал, что выкуп не будет обязательным, но его условия таковы, что выполнить их и тем самым активировать соответствующий пункт будет очень просто.
В чемпионате Португалии в прошлом сезоне Рамуш забил 19 голов за 30 игр. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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