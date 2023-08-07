«ПСЖ» арендовал Рамуша у «Бенфики» с выкупом за 65+15 млн евро

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика лига 1 Франция трансферы Гонсалу Рамуш Футбол

«ПСЖ» объявил о трансфере Гонсалу Рамуша.

Парижский клуб арендовал португальца с правом выкупа. Фабрицио Романо сообщал, что что выкуп обязательный и составит 65+15 млн евро.

RMC Sport сообщал, что выкуп не будет обязательным, но его условия таковы, что выполнить их и тем самым активировать соответствующий пункт будет очень просто.

В чемпионате Португалии в прошлом сезоне Рамуш забил 19 голов за 30 игр. Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ScaryClown//1
Комментарий скрыт
самый заурядный хейтер так не сказал бы но ты справился
+46
-4
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фартовый. Так глядишь с возможным уходом главных звезд в первый сезон станет новой надеждой.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ WatrikVLZ
Удивительно то, что Бенфика не развела ПСЖ на хорошие деньги.
20 млн годичная аренда, 65+15 млн трансфер. Итого: 85+15 млн за Рамуша, как они и хотели 90-100 млн. Разве это не развод?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Копейки за напа успевшего себя проявить на ЧМ и в ЛЧ. Очень хотел его в МЮ, но наш тен хаг только что за чела с 9 голами за карьеру 80 лямов выложил. Хотя там половина ушла на распил агенту, но тем не менее
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хороший нападающий. Должно все получиться у него
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Alisher Buranov
Хороший нападающий, но 65 да ещё бонусы это уже слишком. Если начать вспоминать только Хет трик на ЧМ и всё.
а ты вспомни еще, что он забил в ЛЧ 7 голов, столько же сколько Вини и Мбаппе
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ St.7
Перспективненько
Игрок пока очень сырой. Посмотрим что Париж сможет из него выковать. Мойзе Кена в своё время здорово прокачали буквально за сезон.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Sanan1908
Что-то Бенфика скидку сделал походу))
Никакой скидки «Бенфика» не делала. «ПСЖ» уже за годичную аренду отдала 20 млн. Плюс трансферная стоимость 65+15 млн. Итого «ПСЖ» минимум 85 млн заплатит и возможно 15 млн бонусами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Имя Фамилия
Хейлунд и Рамуш абсолютно одинаковые игроки. Хейлунд немного младше и играет один в один как Рамуш в его возрасте. Посмотри на статистику Рамуша внимательнее, он забивает только всякому шлаку, 0 голов топам в ЛЧ, 0 голов топам в Португалии. Те 3 гола со Швейцарией это и есть все 3 гола, которые он забил за сборную)
3 гола заболевшей Швейцарии https://www.sports.ru/football/1114038071-yakin-rasskazal-chto-sher-elvedi-i-vidmer-zaboleli-pered-matchem-s-por.html
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Перспективненько
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Думал перейдет в Баварию,а нет в ПСЖ. Мюнхенцы предпочитают стпрпера Кейна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удивительно то, что Бенфика не развела ПСЖ на хорошие деньги.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мбуппе на выход ..)))
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ScaryClown//1
Комментарий скрыт
Здравого смысла!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ScaryClown//1
Комментарий скрыт
Ты еще про Угу Алмейду забыл😆😆😆😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ ScaryClown//1
Комментарий скрыт
а ты прям не знаешь 🤡🤡🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Ansu Fati
Так. Я эту новость уже читал вчера. Теперь как и с Онана неделю будем читать об этом?
Нет, это с сайта псж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Today I feel Qatari
Копейки за напа успевшего себя проявить на ЧМ и в ЛЧ. Очень хотел его в МЮ, но наш тен хаг только что за чела с 9 голами за карьеру 80 лямов выложил. Хотя там половина ушла на распил агенту, но тем не менее
Хейлунд и Рамуш абсолютно одинаковые игроки. Хейлунд немного младше и играет один в один как Рамуш в его возрасте. Посмотри на статистику Рамуша внимательнее, он забивает только всякому шлаку, 0 голов топам в ЛЧ, 0 голов топам в Португалии. Те 3 гола со Швейцарией это и есть все 3 гола, которые он забил за сборную)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучше бы коло-муне или как его там взяли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хороший нападающий, но 65 да ещё бонусы это уже слишком. Если начать вспоминать только Хет трик на ЧМ и всё.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ max bogomazov
Думал перейдет в Баварию,а нет в ПСЖ. Мюнхенцы предпочитают стпрпера Кейна
Нет, это Рамуш выбрал клуб поинтереснее;)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пусть отпускают оставшихся двух примадонн и возможно будет команда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дембеле и Рамуш вместо Месси и Мбаппе. вот фанатье кайфанет
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий