Федерация фехтования Украины призвала уйти в отставку судью, наказавшего Харлан после поединка против Смирновой

Президент Федерации фехтования Украины призвал наказавшего Харлан судью уйти в отставку.

Глава федерации Михаил Ильяшев отметил, что технический арбитр Дитер Ламмер перед принятием решения о дисквалификации на ЧМ-2023 разговаривал по телефону, который ему дал тренер россиянки .

Соперницы встретились в 1/32 финала индивидуального турнира по сабле, матч завершился победой украинки со счетом 15:7. Смирнова, которая выступала в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки. Судьи дисквалифицировали украинку, но позднее бан был отменен.

«На видео мы видим, что Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который ему дал тренер Анны Смирновой. Он сделал это в процессе развития конфликта, при принятии решения по протесту он действовал в качестве технического судьи.

Что мы должны думать? Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берет телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку, мы считаем, что это относится и Дитеру Ламмеру», – сказал Ильяшев.

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