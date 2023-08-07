Федерация фехтования Украины призвала уйти в отставку судью, наказавшего Харлан после поединка против Смирновой

Теги сборная России жен сабля сборная Украины жен Ольга Харлан Чемпионат мира по фехтованию Анна Смирнова Фехтование

Президент Федерации фехтования Украины призвал наказавшего Харлан судью уйти в отставку.

Глава федерации Михаил Ильяшев отметил, что технический арбитр Дитер Ламмер перед принятием решения о дисквалификации Ольги Харлан на ЧМ-2023 разговаривал по телефону, который ему дал тренер россиянки Анны Смирновой.

Соперницы встретились в 1/32 финала индивидуального турнира по сабле, матч завершился победой украинки со счетом 15:7. Смирнова, которая выступала в нейтральном статусе, предложила Харлан рукопожатие, но та в ответ протянула саблю в сторону россиянки. Судьи дисквалифицировали украинку, но позднее бан был отменен.

«На видео мы видим, что Ламмер разговаривает с кем-то по телефону, который ему дал тренер Анны Смирновой. Он сделал это в процессе развития конфликта, при принятии решения по протесту он действовал в качестве технического судьи.

Что мы должны думать? Представьте ситуацию, когда судья в зале суда берет телефон у представителя одной из сторон и с кем-то разговаривает. Такой судья ненадежен и должен уйти в отставку, мы считаем, что это относится и Дитеру Ламмеру», – сказал Ильяшев.

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23 комментария

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ей ещё золото ои не выдали авансом? или это следующее требование?
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эти все не успокоятся... больные люди.
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Предлагаю украинцам как малым детям вручать перед началом любых соревнований шоколадные медали, хлопать в ладоши, говорить что они лучшие. А потом без них проводить нормальные чемпионаты без нытья и истерик
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Судья все сделал по правилам, а его в отставку? Смешно 😁
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Горшочек, не вари!
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Ответ Alex Rhea
Могут требовать, что захотят, особого сопротивления не вижу от Федерации фехтования России
а если бы было сопротивление от нашей федерации , то дискву бы оставили в силе? ;) :))))
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Кто первым надоест Европе своим нытьем: лгбтшники, афроевропейцы или украинцы?
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Кредиторская задолженность всё призывает и призывает.
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Эти люди действительно считают, что весь мир крутится вокруг украины?
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Как они задрали! Все им должны
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а федерация фехтования Украины не призвала ещё денег дать?
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Какими же они клоунами стали...
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Какие же ущербные
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а кто-то удивляется до сих пор для чего СВО начали...саблю вместо руки сует...копец...
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Ответ Никитос Рудых
Судья все сделал по правилам, а его в отставку? Смешно 😁
Существовала договоренность между Харлан и руководством международной федерации, согласно которой было согласовано отсутствие рукопожатия после матча.

Интересно более кем спровоцирован этот конфликт, было очевидно, что Харлан не пожала бы руку.
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Ответ HUKI1337
Ну для ваты норма , что тип по телефону от усманова в лайв режиме указания выполняет ))) Типичная экранизация , как добывались русские медали )
шароварник почему не на державной? и не на трибуне?
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