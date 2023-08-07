Барриоса могут дисквалифицировать на срок от 3 до 6 матчей за фол на Макарове («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы дисквалификации Динамо Москва Вильмар Барриос Денис Макаров Спорт-Экспресс Футбол

Хавбеку «Зенита» Вильмару Барриосу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

Футболист получил в воскресенье красную карточку за фол на хавбеке «Динамо» Денисе Макарове, который был квалифицирован как «серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч».

Серьезное нарушение правил игры наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей. В дисциплинарном регламенте также говорится, что «если нарушение повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на три матча».

«Если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможность принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на три матча», – гласит регламент.

Напомним, ранее стало известно, что Макаров, на котором сфолил Барриос, получил травму. Во вторник, 8 августа, ему предстоит обследование. От его результатов и состояния здоровья игрока зависит вердикт КДК, утверждает «Спорт-Экспресс».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

105 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Голубой лев
Комментарий скрыт
Ох уж этот знаменитый админресурс Спартака в Газпром-РПЛ.
+83
-28
+55
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ pyritanza
Потом по итогу получим дополнительную дискву Барриоса, фол самого Макарова рассматривать не будут, или же отмажут с хитровыделанной отмазкой, а в комментариях потом, как обычно, продолжат рассказывать про ООогромный админресурс, который тянет Зенит за уши...
Я помню как динамик сломал Дриусси ударом шипами, прямой ногой в колено (!). Причем все это было в штрафной Динамо. Его тогда на носилках унесли и он пропустил пару месяцев. Знаете что было динамовцу? Ничего. Вот вообще ничего. Ни карточек, ни пенальти. Против игроков Зенита так можно.
+44
-24
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Просто напомню

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/redwhitetv/3137451.html?sl=1
+42
-22
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная Барриоса тянет на стандартный один матч дисквалификации. Как и у Макарова, который должен был быть удален минут за 40 до этого эпизода. Денису здоровья, но 3-6 матчей - это феерический перебор. Если бы такое грозило игроку Спартака, лента Спортса бы опять пестрела новостями о возможном снятии из "чемпионата Газпрома".
+43
-24
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Фёдор Кузнецов
Чем фол Барриоса отличается от того же Дуарте, которому 1 матч дали?
Он из Зенита
+29
-13
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Во бред
+40
-24
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чем фол Барриоса отличается от того же Дуарте, которому 1 матч дали?
+28
-13
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Помните как Шунин глухоту демонстрировал после петарды?
+18
-6
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ analogia
Комментарий скрыт
За какой подкат прямой? Ты либо с проблемами по зрению, либо лжец. Барриос выпрямленной ногой, которой тянулся к мячу, по Макарову вообще не попал. А ударил второй, согнутой, совершенно случайно. Это вообще неудачное стечение обстоятельств. Да, КК можно показывать, так как получилось травмоопасно, но обсуждать доп. дисквалификацию смешно. Там умысла не было от слова совсем, очевидная попытка игры в мяч, случайное попадание в соперника второй ногой.
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Потом по итогу получим дополнительную дискву Барриоса, фол самого Макарова рассматривать не будут, или же отмажут с хитровыделанной отмазкой, а в комментариях потом, как обычно, продолжат рассказывать про ООогромный админресурс, который тянет Зенит за уши...
+51
-42
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Mihail0910
Комментарий удален модератором
Вы только что прослушали вердикт суда по делу Промеса.
+20
-12
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну то есть Барриоса накажут на 3-6 матчей, а Миронову даже фол не дали
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Фёдор Кузнецов
Ну то есть Барриоса накажут на 3-6 матчей, а Миронову даже фол не дали
https://fastpic.org/view/112/2020/0827/bacaece9df7f50596064b4439cd2b98b.jpg.html

вот позапрошлый сезон и карточка Скопинцева была вообще отменена

удобно когда КДК ручной и можно делать решения которые тебе удобны против Зенита

а потом еще кричать про админресурс Газпрома
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не удивлюсь если Вилли дисквалификацируют матча на 4, а Макаров чудесным образом выздоровеет моментально после этой новости
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Spartakus1984
Может правила для всех одинаковы?Почему Сперцяну дали больше одного мтача?Барриос чем то лучше?
А почему тогда Дуарте один матч дали? Или есть попить чая с судьями то правила ровнее?
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ </c/>
3 матча минимум...
30
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оо, кто-то включил свой админ ресурс. Нужен был только повод.
Газпром наверное, он же только у Газпрома есть.
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ fil_spb
Я помню как динамик сломал Дриусси ударом шипами, прямой ногой в колено (!). Причем все это было в штрафной Динамо. Его тогда на носилках унесли и он пропустил пару месяцев. Знаете что было динамовцу? Ничего. Вот вообще ничего. Ни карточек, ни пенальти. Против игроков Зенита так можно.
Да не, в том матче был куда более показательный момент - Скопинцев размашисто с отрывом ног от земли влетает в ногу Ригони, голеноностоп аргентинца изгибается в бумеранг. Скопинцева, конечно, удаляют, но потом после матча, не пойми с какого перепугу, ему эту карточку аннулируют, и он спокойно играет в следующем туре)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Спартак Уокер
6 матчей много 3 матчей дисквалификации будет достаточно
3 матча будет достаточно, чтобы Барриос со Спартаком не сыграл? А вам, спартаковцам, не стыдно публично демонстрировать свою трусость?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ elkipalki
Посмотри момент с Барриосом, он чуть ногу не сломал Макарову.
Судил бы по правилам судья, не было бы этого момента потому что Макаров был бы удален
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Позорный клубец подключил продажные СМИ,позорище.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак - Экспресс и влажные фантазии..
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Жил был пес
удар был по касательной и крови не было
Кровь тоже не означает фол, недавно в матче с Ахматом Круговому нос вроде до крови и не было фола
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну не всё же динамовцам ломать игроков Зенита.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Дмитрий Чадаев
Ну вот, опять зениту некем будет играть..
У них тренер - гений. Что-нибудь да придумает.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий