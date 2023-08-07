Барриоса могут дисквалифицировать на срок от 3 до 6 матчей за фол на Макарове («СЭ»)

Хавбеку «Зенита» Вильмару Барриосу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

Футболист получил в воскресенье красную карточку за фол на хавбеке «Динамо» Денисе Макарове, который был квалифицирован как «серьезное нарушение правил, удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч».

Серьезное нарушение правил игры наказывается дисквалификацией футболиста на срок до трех матчей. В дисциплинарном регламенте также говорится, что «если нарушение повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на три матча».

«Если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможность принимать участие в тренировках и/или матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на три матча», – гласит регламент.

Напомним, ранее стало известно, что Макаров, на котором сфолил Барриос, получил травму. Во вторник, 8 августа, ему предстоит обследование. От его результатов и состояния здоровья игрока зависит вердикт КДК, утверждает «Спорт-Экспресс».

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