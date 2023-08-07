Валерий Газзаев: «Всю жизнь стремился правильно жить, прославлять свою страну, быть профессионалом. Вот такие принципы нормального человека»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика ЗОЖ Матч ТВ Футбол

Валерий Газзаев рассказал о своих принципах и поддержке физической формы.

Сегодня, 7 августа, бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России исполнилось 69 лет.

«Могу сказать, что всю свою жизнь стремился, чтобы правильно жить. Чтобы у меня была хорошая крепкая семья. Профессионально относиться к работе, прославлять свою страну насколько это возможно. Вот такие принципы нормального человека.

Сейчас ежедневно пять километров прохожу, плюс растяжка и разминка – это обязательная программа. Ну, раз или два в неделю играю в теннис.

Поддерживаю форму, чувствую себя нормально», – сказал Газзаев, экс-депутат Госдумы, в программе «Все на Матч!».

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32 комментария

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Профессионально ты в своё время с сыночком Аланию развалил.
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Но не получилось. В итоге разворовал и обанкротил клуб и стал одним из самых мерзких лизоблюдов
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Хороший мальчик, держи вкусняшку!
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Пользуясь случаем, хочу пожелать крепкого здоровья, Владимиру Владимировичу. Хочу пожелать, чтобы господь Бог его охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях. А Николай Чудотворец дал крепкое здоровье и удачу.
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Разворовал отличный клуб! Позор
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послушный шарик
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заседание кинологов в комментах объявляется открытым
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Ответ Игорь Пичугин
Профессионально ты в своё время с сыночком Аланию развалил.
Но профессионально же!
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прям клятва коммуниста."...пусть меня постигнет суровая кара, всеобщая ненависть...."
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Ответ Максат Тобыш
Вреть, и не краснеет, газза, явно не гаскойн
Гаскойн жесточайший алкаш. Для мусульман-казахов он точно авторитет?
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Ответ quasififa
Пользуясь случаем, хочу пожелать крепкого здоровья, Владимиру Владимировичу. Хочу пожелать, чтобы господь Бог его охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал во всех начинаниях. А Николай Чудотворец дал крепкое здоровье и удачу.
Как бы святцы не подрались меж собой в защите его😂
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Не знаю, что там было с Аланией, в отличие от маменькиных экспертов рядом не стоял и свечку не держал. Но за легендарную эпоху в ЦСКА Георгичу спасибо и поздравления с днем рождения!
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Молодец 👏 а теперь апорт
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апорт
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А вырос обычным жополизом. Такие вот принципы
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Какой же он мерзкий. Как у него после развала Алании язык поворачивается такое говорить? У человека ни стыда, ни совести. И как обычно ещё и верующий.
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От нормальных людей – только уважение Валерию Георгиевичу
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нормальный человек держит свое слово
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благими намерениями вымощена дорога в ад, что тут ещё скажешь.
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🐕‍🦺
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Валерий Георгиевич, расскажите поподробнее, как Вы в 1996 агитировали за Ельцина.
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В забеге на подлизывание Путину обогнал Сёмина и прославил страну («насколько возможно»)
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Ответ Рус Киссенжер
прям клятва коммуниста."...пусть меня постигнет суровая кара, всеобщая ненависть...."
Ты запутался. =)
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Красаучик! Наградить и отметить! И еще 200 душ холопов передать!
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