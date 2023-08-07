Валерий Газзаев: «Всю жизнь стремился правильно жить, прославлять свою страну, быть профессионалом. Вот такие принципы нормального человека»

Валерий Газзаев рассказал о своих принципах и поддержке физической формы.

Сегодня, 7 августа, бывшему главному тренеру и сборной России исполнилось 69 лет.

«Могу сказать, что всю свою жизнь стремился, чтобы правильно жить. Чтобы у меня была хорошая крепкая семья. Профессионально относиться к работе, прославлять свою страну насколько это возможно. Вот такие принципы нормального человека.

Сейчас ежедневно пять километров прохожу, плюс растяжка и разминка – это обязательная программа. Ну, раз или два в неделю играю в теннис.

Поддерживаю форму, чувствую себя нормально», – сказал , экс-депутат Госдумы, в программе «Все на Матч!».

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