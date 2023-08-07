Олег Рябчук: «Спартак» – самый великий клуб в России. Главная цель здесь – быть чемпионами»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олимпиакос Олег Рябчук Гильермо Абаскаль Футбол

Олег Рябчук назвал «Спартак» великим клубом.

Контракт с 25-летним игроком, ранее выступавшим за «Олимпиакос», рассчитан на 3 года.

«Я очень рад перейти в такой великий клуб с богатой историей. Я знаю, что это самый великий клуб в России. Главная цель здесь – быть чемпионами. Мне нравится это давление. Знаю и про фанатов. Знаю, что у «Спартака» их больше всего в России. Я очень рад перейти в «Спартак».

«Спартак» – это большой клуб с большим давлением, к которому я, к слову, привык. В «Олимпиакосе» мы боролись с давлением каждый день. От нас ожидают борьбы за чемпионство и хорошей игры. Этого я жду и сам. Хочу оставаться здоровым и помогать команде.

Знаю Абаскаля еще с Греции. Мы не общались, но был наслышан о его работе в «Волосе», когда играл за «Олимпиакос». Знаю, что затем он хорошо поработал в «Базеле».

Я знаю, в какой футбол он хочет играть, ведь он к тому же испанец. В прошлом году у меня было три испанских тренера. Знаю их стиль. Жду начала работы с ним», – заявил Рябчук.

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95 комментариев

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Ответ riverman1980
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Именно поэтому Спартак был чемпионом 22 раза
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+59
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Игрок сказал просто пару дежурных фраз про то, что "я пришёл в большой клуб, бла, бла, бла..", а провинциалы с берегов Мойки уже перевозбудились.
+53
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+31
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Очень добротный трансфер и хороший игрок
+30
-3
+27
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Ответ MstAndreev
Однажды в Спартак придет игрок, который скажет - "Давайте сначала что-то выиграем, а уже потом пафосных речей нагоним". Но это будет уже не Спартак)
что за бред... Спартак ничего не выигрывает? В прошлом году взял КР
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Ответ vova123456
Интересно, он русский знает? Как бы молдавский игрок, а для молдован русский язык все ещё очень популярен, но с другой стороны он с детства в Португалию эмигрировал.
Ну он эмигрировал с семьей же, наверняка дома на русском разговаривали. Вероятно он не обучен грамоте и не может писать, но вот говорить должен. Со временем адоптируется и подтянется.
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Ответ riverman1980
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Ой как удобно и чисто для примера 20 лет взял😂 а за 30 лет сколько? А за 33? Не позорься короче
+13
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Ответ vova123456
Интересно, он русский знает? Как бы молдавский игрок, а для молдован русский язык все ещё очень популярен, но с другой стороны он с детства в Португалию эмигрировал.
Его родители в Москве познакомились, как он сказал в своем вью, да и в целом сам по-русски в конце говорил, так что хоть с акцентом, но явно все понимает и может изъясниться
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Ответ TeRex
Игрок сказал просто пару дежурных фраз про то, что "я пришёл в большой клуб, бла, бла, бла..", а провинциалы с берегов Мойки уже перевозбудились.
Причем, все, кто приходит к ним, говорят примерно то же самое, и это ок:)))
+8
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+5
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Однажды в Спартак придет игрок, который скажет - "Давайте сначала что-то выиграем, а уже потом пафосных речей нагоним". Но это будет уже не Спартак)
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Ответ MstAndreev
Однажды в Спартак придет игрок, который скажет - "Давайте сначала что-то выиграем, а уже потом пафосных речей нагоним". Но это будет уже не Спартак)
у него спросили-он ответил.
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Опять запашок с берегов Невы в комментариях...А парню удачи , очень ждали крайнего защитника
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Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
это должен говорить каждый новичок Спартака?
Уже борща вкусил
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Интересно, он русский знает? Как бы молдавский игрок, а для молдован русский язык все ещё очень популярен, но с другой стороны он с детства в Португалию эмигрировал.
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Ответ TeRex
У него явно португальский родной. Он по-английски говорит с явным португальским акцентом, даже иногда проскакивают вещи типа "Волуш", "Олимпиакуш", "Абашкал". По-русски он говорит, но не очень хорошо.
Да, так и есть. Он португальским должен владеть на отличном уровне, еще английский, а вот русский и остальные - разговорные. Но это в любом случае плюс знания пяти языков, будет легче освоится в команде и Москве с Россией в целом. Испанский говорит знает, будет удобно с Абашкалем и Лопешами базарить :)
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Ответ Kit244098
Честно говоря, этот трансфер мне совершенно не понятен. Есть слева вроде бы Хлусевич, есть ещё на подхвате европейский левоногий мальчишка и травмированный типа португалец, который рано или поздно очухается. Куда ещё одного тащить? Солить их что ли Рыжий собрался?
Вот именно, что «вроде бы»
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Ответ pyritanza
Хм, клубную столовую, значит, уже посетил)
Есть такая поговорка: «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок».

Спартак шарит просто как надо внедрять игроков в клуб :)
Абаскаль вообще сына русским именем назвал, рабочая схема получается.
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Ответ Vatikan
Такие вещи и без столовой всем известны
Ну да. Знаменитые 50-60 миллионов болельщиков только в России.
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Ответ La Crosse Bobcats
как там его украинские родственники? или если сумма с достаточным количеством нулей, то украинские родственники становятся не такими важными)
не все украинцы плохо относятся к России даже счас)
Может они вообще с Донецка
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С утра б*рщ*м нак*рмили, изверги.
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Самый великий российский клуб без евротрофеев, не позорился бы, бгг
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Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку...
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"В прошлом году у меня было три испанских тренера".
Вот настораживает...)
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Ответ IGROCHISHKA WANTS COOKIES
список вещей которые нужно сделать новичку Спартака 1.сьесть борща 2.сказать что Спартак величайший клуб 3.стать экспертом РПЛ 4.получить награду от промеса(вы понимаете о чем я)
Сколько же боли и комплексов в твоих словах… Спартак, с момента основания в 34-м году, был командой особенной, не такой как все. За это его любят миллионы и ненавидят такие как ты. Но он был, есть и будет. Прими это как данность.
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Ответ Сергей К
Это называется "стелить солому". Стыдно после третьего тура...)
Ну если вы настаиваете, что Зенит и без Малкома с половиной Вендела должен закупившийся на все Спартак выносить и опять брать золото, то тогда конечно придётся. Не обманывать же ваши ожидания.
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Ответ Ковид 07.10.52
Судя по комментариям...страна голодает...одни мысли о супе...
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