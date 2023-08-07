Олег Рябчук: «Спартак» – самый великий клуб в России. Главная цель здесь – быть чемпионами»

Олег Рябчук назвал «Спартак» великим клубом.

Контракт с 25-летним игроком, ранее выступавшим за «Олимпиакос», рассчитан на 3 года.

«Я очень рад перейти в такой великий клуб с богатой историей. Я знаю, что это самый великий клуб в России. Главная цель здесь – быть чемпионами. Мне нравится это давление. Знаю и про фанатов. Знаю, что у «Спартака» их больше всего в России. Я очень рад перейти в «Спартак».

«Спартак» – это большой клуб с большим давлением, к которому я, к слову, привык. В «Олимпиакосе» мы боролись с давлением каждый день. От нас ожидают борьбы за чемпионство и хорошей игры. Этого я жду и сам. Хочу оставаться здоровым и помогать команде.

Знаю Абаскаля еще с Греции. Мы не общались, но был наслышан о его работе в «Волосе», когда играл за «Олимпиакос». Знаю, что затем он хорошо поработал в «Базеле».

Я знаю, в какой футбол он хочет играть, ведь он к тому же испанец. В прошлом году у меня было три испанских тренера. Знаю их стиль. Жду начала работы с ним», – заявил Рябчук.

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